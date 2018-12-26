【NBA】夏登轟41分領火箭挫雷霆　新援奧斯丁李華士獲好評

聖誕日NBA常規賽，火箭雖然半場落後雷霆8分，但靠夏登手感火熱，轟入全場最高的41分，主場以113：109反勝對手。夏登連續7場比賽得分超過30分。

火箭有基斯保羅因傷缺陣，在聖誕日（12月25日）的NBA常規賽面對雷霆，半場落後52：60。易邊後，火箭即顯後上氣勢，先入兩記三分球，再由夏登（James Harden）上籃得手，追平60：60，之後兩隊多次戰平，互有領先，十分緊湊，完第三節時火箭緊落後兩分。在第四節，火箭確立優勢，終以113：109擊敗雷霆。

夏登（右）延續佳態，在聖誕攻入41分。（Getty Images）

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夏登今場表現可說是「無得彈」！他攻入全場最高的41分，搶到6次籃板，還有交出7次助攻，這是夏登連續7場取得30分以上的分數。翻查紀錄，夏登憑今年的41分，成為聖誕日單場第二高得分的NBA現役球員，僅次於在2010年聖誕攻入44分的杜蘭特。

夏登今場精華片段：

🚀 @JHarden13 (41 PTS, 6 REB, 7 AST) records his 7th straight game with 30+ points as the @HoustonRockets pick up the #NBAXmas win vs. OKC! #Rockets pic.twitter.com/6CZTfK6qrw — NBA (@NBA) 2018年12月25日

講到在聖誕日的得分，在現役球員之中，只有2010年的杜蘭特比今年的夏登高。（互聯網）

夏登昨日還做了隊友的聖誕老人，據美國傳媒披露，他買了全新的蘋果電腦以及Beats耳機送給全部隊友，新兵奧斯丁李華士（Austin Rivers）亦有份。除了夏登外，今場另一焦點正是新援奧斯丁李華士。由於基斯保羅受傷，火箭臨急簽入自由球員奧斯丁李華士，此子今場首次披甲，表現獲得好評，他今仗攻入10分，包括三分球3射兩中。

新兵奧斯丁李華士（右）表現可人，防守不俗。（Getty Images）

奧斯丁李華士的兩記三分球片段：

Austin Rivers knocks down two from distance!#Rockets 110#ThunderUp 106



43.6 remaining on ABC #NBAXmas pic.twitter.com/QxIlCl7hdg — NBA (@NBA) 2018年12月25日

奧斯丁李華士這場表現得到夏登的認同，後者賽後說：「我很喜歡他的表現，我一直讓他打得具侵略性。這是他第一場比賽，在場上承擔了一些控球責任，他一直以來都是這樣做的。他能夠及時射入一些關鍵的投籃，表現很好，還有防守亦好，他很適合我們。」

奧斯丁李華士亦滿意自己的表現，指球隊上下都很歡迎他，而他最開心的是可以跟夏登做隊友，他說：「我很開心，因為我不用防守夏登，不用再守他的後撤步投籃，他今場都射了幾球。當他控球時，他就是NBA最好的進攻球員，沒有人像他那樣。」

另外，鏡頭影到奧斯丁李華士今場有趣的一幕，在第3節，見到你側頭仰視，整個人發呆一樣，引起網民的熱話，很多網民表示他需要重新開機或者叉電。

奧斯丁李華士「hang機」​片段：