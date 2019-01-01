【NBA】夏登火力不減　轟43分兼「大三元」　火箭挫灰熊五連勝

火箭的夏登近勢大勇，連續9場賽事交出30分以上的戰績，協助球隊取得4連勝。火箭在今仗主場迎戰灰熊，夏登依然火力全開，又一仗轟入40分以上，率領球隊在主場以113：101擊敗灰熊，錄得5連勝外，亦追平聯盟多項紀錄。

在夏登（James Harden）的率領下，火箭眾將亦克服基斯保羅（Chris Paul）缺陣的問題，而夏登多仗獨取30分以上，火箭亦創出4連勝走勢。夏登一己之力負起取分的重責，「大鬍子」連續9仗攻入30分以上，加上準繩的三分球，使他成為對手的心腹大患。

夏登今仗交出今季第4次「大三元」，連續4仗攻入超過40分。（路透社）

客軍的灰熊今仗未能抵檔夏登的強攻，夏登今仗起手不多，只有19射便轟入43分。加上10個籃板及13個助攻，他本季第4次，職業生涯第39次錄得「三雙」數據。夏登近仗的手感火熱，繼續以他的絕技，踏後三分球取得不少分數，今仗他攻入6個三分球，加上全場多達21次的罰球命中，使他再一次攻入40分以上。

夏登的狀態大勇，無論面對對手的嚴防亦毫無懼色。（路透社）

火箭中鋒卡比拿（Clint Capela）亦繼續強勢，在今仗拿下19分及13個籃板，今季第25次取得「兩雙」，成為球隊第2得分點。結果，火箭以12分之差擊敗灰熊，暫時以21勝15負列西岸第5位；灰熊則以18勝18負排西岸第10位。

卡巴拿（右）在火箭內線甚為重要，今仗再次錄得「兩雙」，交出19分及13個籃板。（美聯社）

最近狀態大勇的夏登，在今仗亦追平聯盟上不少紀錄。夏登連續4仗貢獻超過40分，在近10仗中每仗亦至少取得30分，合共攻入408分，成為聯盟中近30年來，繼米高佐敦及高比拜仁後，第3人在10場賽事一共錄得400分。

夏登的三分球依然準繩，今仗12投6中，5成的三分球命中率，使他連續7場賽事攻入至少5球三分球，追平史堤芬居里的紀錄。另外，夏登今仗多次被對手侵犯，多達27次在罰球線上試射，亦創下火箭隊史新高。

🚀 @JHarden13 goes off for 43 PTS, 13 AST, 10 REB in the @HoustonRockets win, recording his 4th straight game with 40+ points! #Rockets



Harden joins Michael Jordan and Kobe Bryant as the only players in the last 30 seasons to score 400+ points in a 10-game span. pic.twitter.com/c3d7QHHuct — NBA (@NBA) January 1, 2019