【NBA】明星賽投票更新　韋迪當錫拉開優勢　路斯追貼「咖哩仔」

距離NBA全明星賽還有約一個月時間，東西岸明星隊投票已進行得如火如荼。第二輪投票結果今日出爐，上輪於西岸爆出的戴歷路斯（Derrick Rose）及超級新秀當錫（Luka Doncic），今輪票況繼續上升。戴歷路斯於西岸後場追貼居里僅約10萬票；而排在西岸前場次席的當錫則與第三名保羅佐治（Paul George）拉開近40萬票，而連續三屆正選的杜蘭特（Kevin Durant）則跌落第四。東岸方面，韋迪（Dwayne Wade）與K艾榮（Kyrie Irving）穩守後場首兩名。

回望上輪投票結果，獨行俠新秀當錫「爆冷」排西岸前場第二名，僅領先當時第三的杜蘭特不足2萬票。然而，今次投票結果顯示當錫的領先優勢擴大至約40萬票，逾220萬的得票於西岸僅次於「大帝」勒邦占士（LeBron James）。杜蘭特不但未能追近當錫，還被雷霆的保羅佐治反超前近15萬票，正選位置受動搖。

杜蘭特已經連續三屆成為全明星正選，莫非這個走勢將於今季告終？（Getty Images）

當錫近期表現更見出色，自然人氣爆燈。（Getty Images）

當錫對太陽勇奪30分精華：

至於西岸後場更見激烈，戴歷路斯追貼首位的居里不足1萬票，拉開第三名的夏登（James Harden）30萬票，可見球迷對這名史上最年輕MVP的愛戴。



東岸前場頭三名繼續「帶開」，艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、尼納特（Kawhi Leonard）及艾比迪（Joel Embiid）已經拉開至少100萬票；而K艾榮及韋迪繼續穩佔後場頭兩名。

「字母哥」繼續成為東岸票王，為今屆MVP大熱人選。（Getty Images）

東西岸全明星賽投票情況：

明星賽東岸球員次輪投票結果。（官方網站）