【學界精英賽．莊啟程】兄弟與師徒　屬於無悔籃球的承擔

「班細路好鬼興奮！」 與保良局莊啟程預科書院教練吳秉勳聯絡關於採訪時，他突然冒這一句。 到了學校門口，電話剛通就有一群大男孩走出來迎接，他們的急不及待隨即湧現。這份「焦急」對於莊啟程有點陌生，皆因冠軍及獲訪問的機會，一切都是千載難逢。

籃球，對莊啟程來說不是最重耍，但對這班男生來說是。（鄧倩螢攝）

得來不易的一次

一所會考和高考年代的預科學校，「三三四」學制下只保留中四至中六生，以銜接保良局唐乃勤初中書院升學的學生。這樣的莊啟程，一生與學界Grand Slam（大滿貫）無緣，也和「升班」無分。只有一個Grade、一支球隊及一個目標，縱使與Division one的賽事望塵莫及，但精英賽卻如此真實；這支九龍一區（K1）第三組（D3）隊伍，於學界過五關斬六將，最終在決賽以47：40擊敗禮賢會彭學高紀念中學，獲得校史首個籃球冠軍。憑着九龍一區第三組的冠軍資格，他們終能亮相Nike全港學界籃球精英賽的舞台。

「包揼」放學鬥波可能是男生在學校中最精神的時候。（鄧倩螢攝）

拍攝當天，剛好碰上校內歌唱比賽，球場和禮堂一牆之隔，攝影師也忍不住走進去，邊叫着「好青春」邊懷緬過去。惟男生們卻反向走，默默地換上籃球服，因精英賽已日漸逼近。有別於學界勁旅，莊啟程籃球隊的訓練次數寥寥可數，透過康文署的外展教練計劃遇上了吳秉勳，但計劃所定的時數僅得「一周兩操」。如要與精英賽同組的張振興伉儷書院相比，莊啟程的訓練量簡直是兩碼子的事。事實吳sir亦洞悉這份差距，為了學生、為了球隊於場上的拼搏，他選擇了自發額外「加操」；沒有加班費，沒有利益，為的只是達成這班小朋友的心願。

「教了三年，作為教練見到這麼有心想打好球的小朋友，我覺得自己不可以怠慢。」畢業於教育大學，也身為球員的他，感同身受，想為這班「親生仔」多出一份力。「我跟球員說了，因工作關係今年後我可能要離開，這是我們的第一次精英賽，也大概是最後一次。」一生一次精英，他說這太貼切了，不捨與愛護所集的複雜心情，令他更想莊啟程在精英賽不留下一絲遺憾。

同日是學校一年一度歌唱，但這班籃球仔並沒有受影響，畢竟精英賁已經迫近。（鄧倩螢攝）

在別人口中，莊啟程只打陳家豪一個，但陳家豪說沒有他們，就不會有勝利。（鄧倩螢攝）

望「子」成龍

渴望球員搏盡無悔，惟與精英賽對手實力的差距亦是吳sir要面對的難關：「由於學生在中三後可以選擇直升莊啟程或離開，人才一定有流失，加上不能從基本功教起，可以說是『斷纜』。」不過處於下風緊要堅持，他續道：「可能十年才有機會出到一個出色的籃球員；而幸運地這幾年出現一名主力。」吳秉勳的教大時代是籃底功夫了得的內線主力，主項游泳的他打法靈活，從他手中也教出口中「一千零一個」出色的中鋒，陳家豪。

一步步，第三年陳家豪終於將球隊帶入精英賽，留下來是有原因的。（鄧倩螢攝）

陳家豪，18歲，中四起加入莊啟程籃球隊，「波齡」10年但一直沒有多想精英賽的事。「囂張呀，小時候覺得沒有什麼大不了」，陳家豪笑着年少的輕狂，「直至到接觸更多的5打5，才明白原來世界這麼大。」事實這名中鋒是港隊U18一員，在學界決賽中更斬下隊中一半分數，實力絕對不容忽視。

身形好、實力高，亦曾代表香港出賽，就連吳sir亦認為也許愛徒值得更好的待遇：「曾對今年的陣容很灰心，我跟他說如他想離開莊啟程也能理解，另謀高就打更好的校隊。」當然，陳家豪選擇留下，而一切因飲水思源。「教練從中四開始栽培我，我沒有理由辜負他；想試一下，帶領自己學校得冠軍，因為是一件很難得的事。」結果，他做到了。

也許在別人眼中，陳家豪做了一個「傻瓜」的抉擇，但在吳sir心中家豪贏得大家的尊重和一次得來不易的冠軍。「由第一次上場攻自己籃，到現在代表香港打U18，他一直是一個『傻更更』的籃球發燒友，很單純想要打好球；學生願意為你放棄更好的機會，名利都可以不理是很難得。」這兩個男生，就像是櫻木花道所說的：我只有現在！

眼見吳秉勳不論是練習還是比賽，一樣都在場外叫得用力，為了這班「親生仔」都值得了。（鄧倩螢攝）

出師不利也無悔

雄心壯志，想著要小組出線，偏偏抽中去年的亞軍張振興伉儷書院、中華基督教青年會中學和港青基信書院，他們說至少要贏一場，是對自己的一份交代；贏了，最後以53：43撼贏青中，卻分別以31：65和44：68不敵基信和張振興，精英賽第一階段止步。

+ 23 + 22 + 21

回想到精英賽開始前，抽籤的結果卻讓他們心都涼了一半，「我當然有做了最壞的打算，但學生最需要的是全力打一次無悔的精英賽，其他的讓我去想。」其實吳秉勳並沒有想太多，只是做好心理準備，陪這班大男孩拼一次，「好想他們在這一次成長，輸了沒關係，畢竟他們能接觸的高水平籃球比賽很少。」有時候，機會比輸贏重要。

陳家豪，18歲，中四起加入莊啟程籃球隊，「波齡」10年但一直沒有多想精英賽的事。（鄧倩螢攝）

這樣的莊啟程，一生與學界Grand Slam（大滿貫）無緣，也和「升班」無分。（鄧倩螢攝）

「如果每一場都比大比數拋離？」我問。

陳家豪想了想，「那時候我會想讓平時沒有機會出場的隊友上場，大家都感受多一點，能夠打這個高水平賽場的機會不是很多，也不是人人都有。」在這個最壞的情況，選了一個全隊都會好過一點的方法，與其窮追不捨更想隊友都能「Enjoy the game」，畢竟莊啟程難得的一次精英賽，只有現在。