【學界精英賽】林大輝雖敗猶榮　男拔決賽再遇張振興

Nike全港學界精英籃球比賽四強，拔萃男書院今日（1月26日）再遇小組賽手下敗將林大輝中學。連修頓都未曾踏足的林大輝，首仗大賽就征戰新伊館，雖然這隊黑馬來勢洶洶，毫無保留只為看可以走多遠，但男拔還是經驗略勝一籌，繼小組賽小勝對手5分，今仗於76：54大勝。

林大輝這隊地區黑馬練兵三年，在主力畢業前的這一年，終打入精英賽四強。他們面對見慣大場面的男拔，有一點怯場，但從後趕上還來得及。林大輝一眾主將逐漸上力，尤其張峰碩和陳仲顯打出水準，帶起全隊，但仍以14：21落後。

陳仲顯今場大爆發，但全隊失誤太多，未能及時追分。（楊宇翹攝）

林大輝只顧剷入 教練連浩駿：有沒有射過一球波

調整過後，林大輝繼續苦追，但男拔狀態亦穩定。黃以樂不時拉上高位單打得手，林大輝中鋒譚達朗腳步追趕不上，加上男拔外線有林英喬開弓，男拔一口氣拉開10分的距離。林大輝內線失守，頓成「籃板放題」；由於男拔內線較強勢，林大輝多次剷入都「食白果」反被偷波。但林大輝眾將明知問題，仍一成不變剷入去，教練連浩駿都看不過眼，忍不住大叫：「你們有沒有射過一球波？」

屢屢進攻不果，半場林大輝被男拔拋離至25：43。

張峰碩最後一節連入兩球三分，全隊射手皆有發揮，雖敗猶榮。（楊宇翹攝）

換邊後多加起手 林大輝未能拉近差距

易邊後，林大輝有文澤希三分球命中，又有李子東快攻得手，奮起追趕，但失誤仍舊多，被男拔打出數波快攻，20分差距似乎沒有拉近。此時文澤希三分再得手，回防時接連狠封侯澤鋒起手射球，引發後備席一陣歡呼。男拔隊犯滿，林大輝「食住個勢」，陳仲顯和郭仲揚博得罰球機會，及後不停在外線發炮，可惜手感冰冰，第三節林大輝仍大比數落後38：53。

林大輝內線失守，頓成「籃板放題」，由於男拔內線較強勢，林大輝多次剷入都「食白果」反被偷波。（楊宇翹攝）

林大輝屢屢單打失利，「偷雞不成蝕把米」，被男拔大打快攻。（楊宇翹攝）

陳仲顯今場火力全開，但持球時間太多，未能把握在24秒進攻時間內起手。相反男拔的傳送流暢，沒有太多的單打獨鬥，反而找到適合的時機攻籃。最後一節，三分球大戰，你一球我一球，林大輝更連續二球命中，但分差太大、時間太少，最後林大輝以54：76不敵男拔

全力拼盡地落敗，林大輝即使只能打入季軍戰，也算是一種英勇。他們屆時面對4強不敵張振興的寶覺。

男拔大勝林大輝，明天決賽將再遇張振興。（楊宇翹攝）

寶覺和林大輝皆射手滿門，明天季軍賽的精彩情況不比決賽差。（楊宇翹攝）

精彩相片重溫男拔擊敗林大輝戰况（按圖放大）