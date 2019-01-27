【學界精英賽】小將陳樂如三分雨奠勝　永隆首奪精英賽季軍

浸信會永隆中學首奪入Nike全港學界精英籃球比賽季軍！永隆去屆在精英賽8強止步，她們今屆以更強姿勢捲土重來，與裘錦秋中學（葵涌）爭奪季軍。永隆陣中一對小將陳樂如和李雪游展露大將之風，雖然上半場以26：31落後，但是陳樂如於下半挺身而出，尤其是第四節個人轟入4球三分球為球隊穩住局勢，最後永隆以74：69小勝葵裘錦秋，獲得她們、甚至是校隊第一個精英賽季軍。

互轟三分球掀序幕

經過周六的4強戰後，永隆與葵裘錦秋似乎已適應新伊館的空間，甫開局永隆的陳樂如已憑一記三分球打起士氣，葵裘錦秋的張芷嵐亦不甘示弱再以一球三分球還以顏色追成3：3，為今場爭奪季軍戰揭開序幕。兩隊陣中內線穩定，永隆的黃惠婷對上葵裘錦秋的劉倩婷的中鋒之爭，防守干擾令彼此均難以在籃底得手。不過永隆的李雪游偷波技巧純熟，屢次為球隊製造反攻，關海珮從後趕上接應李雪游偷波後傳球再順勢上籃得分保持領先優勢至11：8。兩隊互有攻守，在首節末段雙方隊犯已滿，多次將對手送上罰球線，葵裘錦秋稍勝一籌以14：13少許領先永隆。

籃球精英賽男、女子組4強全員圖鑑

永隆的黃惠婷（左）為陣中主力中鋒及防守力量，力阻葵裘錦秋進攻得分。（楊宇翹攝）

永隆的張芷嵐（右）上半場非常sharp醒，三分球手感炙熱。（楊宇翹攝）

+ 14 + 13 + 12

葵裘錦秋在第二節加強防守，力阻一鼓作氣的永隆，不過同時付出犯規的代價。陣中主要得分劉倩婷3個犯在身，影響她的發揮。永隆趁機由關海珮及黃惠婷強攻內線得手，加上陳樂如與李雪游先後命中兩球三分球，令她們一度以23：18領先。不過，葵裘錦秋似乎被逼出小宇宙，曾豪晴、何佩盈在外線發炮，以兩記「long two」得手，何佩盈更射入「and 1」。

永隆欲堵截葵裘錦秋攻勢，但她們回防未夠快，被葵裘錦秋的胡穎欣再射入三分球稍領先28：23，取回優勢。永隆的黃惠婷及關海珮並非沒有突破進攻籃底，但體力下降令她們把握力不足，反令葵裘錦秋反攻，令她們以31：26領先完上半場，不過陣中一大得分點何佩盈4個犯在身被收起，為她們下半場表現帶來隱憂。

葵裘錦秋劉倩婷（右）今場永隆黃惠婷（後）上演中鋒對決。（楊宇翹攝）

葵裘錦秋的何佩盈（左）昨日於4強戰個人獨取37分，不過今天她上半場已累積4個犯，令她在上半場未完結被收起。（楊宇翹攝）

縱使何佩盈被收起，隊友張芷嵐在下半場感炙熱，連續兩記三分球為葵裘錦秋拉開至37：30。永隆似乎被打亂節奏，加上經歷昨天與協恩一戰消耗太多體力，黃惠婷與關海珮即使殺入內線亦把握力欠奉，反被劉倩婷搶得籃板傳予今場表現突出的張芷嵐屢次快攻上籃得分，一度將比數領先至47：38。惟永隆豈有那麼容易放棄呢？她們在第三節末段展現甚麼是「打不死」的精神，黃惠婷在強攻籃底得手，陳樂如再一展三分球身手，配合關海珮cut in上籃得分，一舉反超前以49：47完第三節。

永隆的關海珮（右）在比賽末段展現大心臟力量，為永隆奠勝。（楊宇翹攝）

雙方鬥到第四節戰況越演激烈，葵裘錦秋加強夾擊防守永隆，關海珮嘗試剷入內線上籃不果，不過在外線永遠有著陳樂如等着接應，她個人接連三記三分球助球隊穩住62：59。葵裘錦秋的曾豪晴挺身而出，以「answer three」追平62：62，此時永隆的黃惠婷累積4犯在身，但未有影響她的籃下放膽表現，一舉再拉開至69：62。雖然葵裘錦秋的何佩盈當箭頭再入楔上籃得手，劉倩婷博得罰球惜2投1中，追至69：71。關海珮在比賽餘下26秒挺身而出再次剷籃得手，稍領先至73：69，葵裘錦秋何佩盈以速度突破至籃下可惜失手。比賽尚餘7.7秒，葵裘錦秋屢次犯規將關海珮送上罰球線，2投1中的她為球隊以74：69奠勝，以季軍完結今屆精英賽，贏得學校首個精英賽獎盃。

陳樂如今場個人射入8球三分波，合轟28分，為陣中贏波功臣之一。（楊宇翹攝）

陳樂如賽後受訪時不禁落淚。（楊宇翹攝）

陳樂如賽後落淚 「讓大家知道我不『廢』」

經歷苦戰才贏得的一場對賽，在懷疑聲音中贏得的季軍，今場個人轟入8球三分球、合共貢獻28分的陳樂如，賽後忍不住落淚，哭着說要證明自己：「昨天與協恩一場對賽，我表現很差，很對不起大家，所以今天想打好場波，讓大家知道我不是『廢』，一樣有能力帶領球隊得分。」陳樂如哭得梨花帶雨，兩位好隊友關海珮、黃惠婷連番安慰她，不捨的情感讓她哭得更厲害：「我好想贏，真的很想贏裘錦秋。尤其黃惠婷是最後一年打精英賽，我想好好珍惜這一場，更想證明自己、證明球隊不是『符碌』入4強！」