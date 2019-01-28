【學界精英賽】走過逆境時刻　葉俊鋒：籃球讓我更堅毅

能夠走進Nike全港學界精英籃球比賽決賽殿堂，都是對實力的肯定；能夠擊敗傳統勁旅拔萃男書院，高舉代表榮耀的精英賽冠軍獎盃，張振興伉儷書院更是強中之強。張振興展現出團體合作，尤其是當今屆偷波王、助攻王的葉俊鋒靈活抄截後，隊友區浩軒從後趕上接應入楔得分，亮眼又全面的表現讓葉俊鋒榮膺今屆MVP，「不過團體獎項更讓我高興，大家兄弟合力贏得冠軍，成為學校的驕傲。」

近10年常常形容拔萃男書院、英華書院為傳統勁旅，其實張振興也曾經是大家渴望擊敗的傳統勁旅。在前香港隊代表，現已退役的譚偉洋就讀期間，他曾經於00/01年度學界，率領球隊一舉拿下港島區D1男子A Grade賽、精英賽及學界馬拉松冠軍，獲得「三冠王」美譽（當年未有學界邀請賽）。張振興籃球隊打遍全港球隊封王，風頭一時無兩，可惜在譚偉洋畢業離校之後，球隊似乎青黃不接，慢慢被同區對手中華基督教會桂華山中學、漢華中學壟斷港島區王者之位。

張振興在決賽前由隊長張文健精神喊話，一句「一雪前恥」振奮球隊，他們亦確實做到了。（楊宇翹攝）

在這17年來，球隊表現浮沉，但他們沒有放棄，默默苦等重登巔峰的機會。他們經過漫長的等待，終於等到了今屆學界賽。縱使球隊有新轉校而至的球員補強，包括MVP葉俊鋒在內，但並不代表張振興沒有努力付出過的時候。葉俊鋒、區浩軒、梁智康、張文健、文俊傑五人在決賽默契的流暢進攻、合作，正正就是他們一同苦練的成果。「我今年才轉校到張振興讀中六，老實說球隊氣氛在季初時未算太好。」葉俊鋒尷尬笑着分享。誠然，不同新球員轉到新環境，總會有不適應的時候，需要一個契機讓大家關係更緊密，「氣氛不好，大家有點誤會，默契及磨合是需要時間的。不過，後來一場港島區D1冠軍，讓我們更加團結，現在的我們是『一條心』。」

走出誤會，讓這班振興男兒更成熟、更了解彼此，培養出屬於他們的Bromance。（楊宇翹攝）

葉俊鋒（中）雖然新加入球隊，但在決賽中他為隊友貢獻5助攻，富有默契的戰術足見他們的成長。（楊宇翹攝）

消弭隔閡，一同為冠軍而戰，這樣的一條心，造就張振興重返榮耀。葉俊鋒無私為球隊奉獻，更讓他收穫偷波王、助攻王，甚至是MVP的美譽，謙虛的他卻表示還是團隊獎項最開心：「大家都是中六，也是最後一年的學界生涯，一班兄弟一齊贏冠軍，沒有白費平時訓練的汗水與精神。由去年被男拔萃大比數勝出到今年再度對壘終於成功復仇，對球隊、對學校都是光榮。」相隔16屆再度封王，張振興付出比常人多一倍的時間爭取這個等待近廿載的冠軍，除了收穫榮耀，還有球隊上下一心訓練時的回憶，對這班振興籃兒更是無價。

抄截技巧一流，葉俊鋒屢屢靈活為球隊偷波成功製造反擊，讓男拔萃難有回防機會。（楊宇翹攝）

奠勝一刻的興奮慶祝，男生們的熱血正是如此。（楊宇翹攝）

在今屆精英賽一路走來，張振興並非完全順遂，尤其是次階段被英華壓哨三分球絕殺的一仗，令他們無法以全勝姿勢封王。比賽就是這樣，有順境、有逆境；有高峰、有低潮，運動就是能夠磨練一個人的意志，葉俊鋒對此亦大感認同：「打籃球始終都有順境有逆境，如果能夠克服到任何情況，才是成功的籃球員。」8年以來從籃球磨練而來的堅毅，亦讓葉俊鋒在生活上更為堅持：「一場籃球賽40分鐘，對球員而言是吃力的事情，要有一顆堅毅的心才能應付。這亦對我在讀書方面有影響，起碼溫書時不會怕辛苦。」

葉俊鋒被夾擊時，總有隊友在附近準備為他解圍，彼此間合作無間。（楊宇翹攝）

葉俊鋒：「籃球訓練出我一顆堅毅的心。」（楊宇翹攝）

學界生涯快要完結，距離「4冠王」已完成了一半，尚餘兩個學界大賽，「今年大家的目標很清晰，就是要贏得『4冠王』。現在要收拾心情，繼續練波。」葉俊鋒堅定的語氣，似乎想為學校寫下歷史，過往的獎項會否是鼓勵同時是壓力呢？「不要回想之前拿過甚麼獎項，總之大家抱住重新開始的心情，繼續奮鬥！」這就是振興男兒的氣魄。

葉俊鋒於今屆精英賽榮膺偷波王、助攻王，更從張振興舊生譚偉洋手中接過MVP獎項，更具意義。（楊宇翹攝）