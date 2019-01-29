【學界精英賽】陳欣汶無憾學界　決賽喜見協恩的未來

精英賽7連霸、最有價值球員以及全明星陣容之一，陳欣汶想了想，除了圓滿，沒有比這兩個字更代表這一次的精英賽。 協恩中學以為會被撼動的冠軍后座，兩度因為陳欣汶的挺身而穩穩的守着，從學界決賽到精英賽決賽；先後接受寶覺中學和漢華中學的挑戰，這一次還是以66：46勝出，拿下7連霸。「這個MVP是屬於大家的。」我忍不住皺了一眉頭，陳欣汶你太官腔了吧？其實我知道這是官腔地說的真心話。學界的那一陣子，陳欣汶無聲無息的住院，不時看到劉芳盈在社交平台的更新，拍得陳欣汶一副「病君」的模樣。

陳欣汶幾乎每一場都火力全開，任何防守者都未能擋住她的攻勢。（楊宇翹攝）

「之前一直受傷患困擾，中六的隊友知道我很不開心，一直陪着我。」她很認真的說，同時隊友一直催她拍照，一直站在她背後，也忍不住笑了出來：「劉芳盈害我哭了，有一天看她的IG說：『這段時間交給我吧』，害我哭了一整晚。」從來沒有覺得背負協恩兩字有多大的壓力，直到自己不能撐起球隊，才知道可以有多焦急。

去年以隊長身份出場，今年不再，責任卻更大。（楊宇翹攝）

「小時候打（球）得最放，那時候有大的撐住，我想做甚麼都可以……」當自己當上師姐，顧的不只有自己而是全隊；能力不只能有得分而是如何鎮住全場。從去年起，陳欣汶一直都背負了很多，就算卸下隊長的重擔都一直沒能放輕腳步：「小時候都是一班師姐帶着我們，自己也要做好同樣的事，講的是傳承而不是個人表現。」當大家都以打敗協恩為目標，一次又一次的進逼，協恩球員的壓力就愈來愈大，主將就是最正面受敵的人。

壓力抒發，完場後終於可以鬆一口氣，大叫出來。（楊宇翹攝）

每次完場在場的協恩女孩都會唱起校歌，即使是傳統，也要每一年有人跟着做才叫傳統。（楊宇翹攝）

「寶覺那一場差一點被逆轉……」雖然一直有心理準備和最壞的打算，但那時候只有陳欣汶能抵住壓力，跳出來撐起協恩，守住連霸：「就算去年是隊長，都覺得自己做得未夠好，一個隊長最需要的是在隊友最亂的時候穩住軍心。」她頓了頓，續說：「今年決賽才最真實感受到自己當領袖的重量。」

不再只靠一人之力，看到師妹上力是最好的一場決賽。（楊宇翹攝）

協恩「接班人」

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中六的日子過半，第二個大賽也完成了，鬆一口氣緊接就是面對文憑試，再不能全心全意留在籃球隊：「除了冠軍，我想最開心是看到吳欣潼在中段跳出來吧。」不管是師姐們，還是教練，都異口同聲說出這一句：「很少見到她比賽那麼有激情，是我一直以來最期待的，畢竟以後都要靠她接着協恩。」的確，這一次在吳欣潼眼裏有火，看到對冠軍的渴望，「可以見到協恩的未來，心裡很感動。」可能吳欣潼在用行動告訴陳欣汶：「放心交給我吧！」