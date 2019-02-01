【NBA】占士復出領軍戰至加時險勝快艇　傳湖人4球員換AD

缺陣16場後，「大帝」勒邦占士復出為湖人披甲，復出首仗即戰足40分鐘，並交出「準三雙」的成績，帶領球隊3分險勝快艇。 另外，盛傳湖人一直希望羅致安東尼戴維斯，《ESPN》記者Adrian Wojnarowski透露湖人與塘鵝將於下周重啟安東尼戴維斯的交易談判，希望在交易死線前達成協議。

勒邦占士在與勇士的「聖誕大戰」中，在第3節拉傷鼠蹊，退下火線。「大帝」自去年12月底起，養傷至今一個月時間，終於再度重返賽場。湖人在占士傷出的16仗中，僅贏其中6場。

占士傷癒復出首戰領軍，便贏波又回。（Getty Images）

傷癒後正選披甲的勒邦占士，出戰與快艇一仗，兩軍戰績相近，仍有機會爭奪季後賽席位。久疏戰陣的「大帝」在首節未太適應，僅取2分。占士在其後漸入佳境，全場攻入24分﹑交出14個籃板及9個助攻的「準三雙」數據，表現並不失禮。

勒邦占士今仗復出便貢獻24分﹑14個籃板及9個助攻的「準三雙」數據。（美聯社）

恩格林今仗亦交出19分，協助球隊擊敗快艇。（美聯社）

占士在加時貢獻4分及2個助攻，協助球隊以123：120擊敗快艇，取得今季第27場勝仗，暫列西岸第9位，拉近與快艇的距離。快艇則以28勝24負，暫列西岸第8位。

👑 @KingJames puts up 24 PTS, 14 REB, 9 AST, leading the @Lakers to victory in his return to action! #LakeShow pic.twitter.com/tNQvfJD7xl — NBA (@NBA) February 1, 2019

另外，《ESPN》著名記者Adrian Wojnarowski在個人Twitter中透露湖人與塘鵝，就安東尼戴維斯（Anthony Davis）的交易重啟談判，希望於下周的交易死線前達成協議。

《ESPN》記者Adrian Wojnarowski指湖人及塘鵝將會重啟安東尼戴維斯的交易談判。（Twitter截圖）

另一位《洛杉磯時報》體育記者Brad Turner透露，湖人為交易安東尼戴維斯，提供5個不同交易的條件。其中一個交易條件更包括數名當打的湖人球員，波爾（Lonzo Ball）﹑古斯馬（Kyle Kuzma）﹑恩格林（Brandon Ingram）及蘇巴（Ivica Zubac），加上首輪選秀權。如果此事屬實，可見湖人對得到安東尼戴維斯的決心。