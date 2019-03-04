【NBA】加素買斷馬刺合約　自願放棄250萬美元解約金　轉投公鹿

馬刺近日宣布與陣中中鋒加素達成買斷合約協議，該名兩屆總冠軍得主回復自由身，落實加盟公鹿。 以「字母哥」艾迪杜高普為重心的公鹿，現時東岸位列榜首，以48年來再奪總冠軍為目標，簽入加素將令前場有更多選擇。

今年38歲的加素，為了能完成買斷手續，主動放棄250萬美元（約1962萬港元）的解約金，讓馬刺在今、下季得到更多的薪酬空間。加素今季為馬刺上陣27場，場均得分4.2分、4.7個籃板，為其生涯新低，2月更跌出輪換陣容，僅上陣39分鐘。

離開馬刺，加素以自由身成為公鹿一員，於自己的twitter公布換會的最大目標：「很高興在公鹿展開NBA生涯新一章，我期待面前的挑戰，目標一如以往：為球隊增強戰力、為密爾沃基帶來一座總冠軍。」由於加素在3月1日前已成自由身，故被球迷戲稱「家嫂」的他，可於季後賽為公鹿上陣。

加素今季上陣時間不多，最後選擇與馬刺買斷合約。（路透社）

加素今季表現一般，2月更失去了地位。（Getty Images）

加素已征戰NBA 18年，2008至14年效力湖人期間更達成二連霸壯舉，其奪標經驗將對公鹿十分重要。這支現時高踞東岸榜首的球隊，過去8次入季後賽都未能突破首圈賽事。

加素曾兩奪總冠軍，豐富的季後賽經驗將對公鹿帶來不少幫助。（Getty Images）

無私之舉獲普波域治大讚

加素2016年加盟馬刺，簽下3年4800萬美元的合約，但表現卻「高薪低能」，佔據馬刺大量薪酬空間的他，離開早已是「路人皆知」的事，達成協議實屬加素及馬刺「雙贏」。

普波域治大讚加素是個出色的隊友。（美聯社）

加素放棄250萬美元解約金，在現時而言可能作用不大，但對馬刺來季擴軍帶來極大幫助，難怪兼任球隊主席的馬刺教頭普波域治，亦大讚這名西班牙國手是個「好隊友、真正有品格的男人」。普帥又說：「未能上陣對他來說是艱苦的事，但他一直努力地幫助其他隊友，他絕對是個大好人。」