【NBA】西岸龍頭競爭激烈　勇士金塊餘下賽事繼續惡鬥

NBA戰至常規賽最後階段，西岸頭8席位基本上已經確定，但頭8位球隊皆希望以較高名次進入季後賽，故剩下常規賽事絕不能鬆懈。今日（30日）西岸一哥勇士僅以1分不敵早已無緣季後賽的木狼，而金塊亦作客以115：105擊敗雷霆，兩場賽果令西岸龍頭競爭更見緊湊，暫時金塊及勇士戰績均為51勝24負，勇士憑較佳對賽成績排榜首。

今日勇士以130：131惜敗木狼，而球證於關鍵時刻的判決相信會再次引起爭議。

先是杜蘭特（Kevin Durant）於加時僅剩4.4秒起手射入3分球，兼搏到防守球員犯規，本以為是一球「3+1」精彩入球，但球證卻認為犯規是在射球動作前發生，判決入球無效，勇士因犯規重新開球。

當一班勇士球員得知球證將判決入球無效後，無不露出詫異神情。重新開球的勇士將球傳至底角位的居里（Stephen Curry），居里一個後徹步後施展百步穿楊的三分技術，籃球穿針入網，將比數追平至130：130，入球後一班勇士球員均對着球證嘻笑。

+ 8 + 7 + 6

此時比賽只剩0.5秒，絕大機會需要進行第二次加時。木狼於邊線發球，球證再次成為賽事主角，吹罰杜蘭特防守時拉着唐斯（Karl-Anthony Towns），慢鏡看杜蘭特確實有輕微動作。最終唐斯第一球罰球命中，第二球刻意射不入下球賽完結，勇士黯然落敗。賽後杜蘭特被問及這次判罰是否屬於他生涯之中最差的，他僅以一句「球證是今場比賽的最佳球員」作回應。

卡爾（Steve Kerr）都對球證判決非常不滿。（美聯社）

After Steph Curry tied it with 0.5 seconds left, Kevin Durant was called for a foul that sent Karl-Anthony Towns to the line to win it.



🎥: @SportsCenter

pic.twitter.com/aXpr4LvrEQ — USA TODAY NBA (@usatodaynba) March 30, 2019

至於勇士今季大敵金塊，則憑着祖傑（Nikola Jokic）貢獻23分16籃板，幾乎以由頭帶到尾的姿態，以115：105擊敗雷霆。落敗後的雷霆跌至西岸第8，有機會於首圈大戰勇士。

祖傑今場繼續有水準發揮，繳出「雙雙」。（美聯社）

梅利（Jamal Murray）（白衫）今場攻入全隊最高的27分。（美聯社）

+ 12 + 11 + 10

西岸名次爭奪異常激烈，倘若將西岸頭8名分成三組 —— 爭冠組（勇士、金塊）；爭第3組（拓荒者、火箭）及第5至第8名（爵士、快艇、馬刺、雷霆），每組的勝負差均不超過兩場。於常規賽還剩下不夠10場的情況下，西岸季後賽的對賽走勢相信仍然未能下定論。