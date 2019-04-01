【NBA】勇士47分大勝黃蜂　吉辛斯爭位掃中對手頭部被逐

勇士周一（4月1日）主場鬥黃蜂，吉辛斯在第2節搶籃板時掃中客隊的靴蘭高美斯，被球證判2級暴力犯規驅逐出場。 主隊終以137：90大炒黃蜂，教練卡爾賽後表示吉辛斯確是擊中了對手頭部，只能接受被逐事實，「但討厭看到他這樣被逐」，確信他是無心之失。

吉辛斯在第2節還有6分鐘時，在曲克外投時，與靴蘭高美斯預備搶籃板爭位時，舉手掃中了對手的面。球證見靴蘭高美斯倒地，即時吹停比賽，並翻看比賽錄像，之後就決定罰吉辛斯2級暴力犯規，依規例即時將他趕出場。卡爾賽後說：「吉辛斯是無心的，他那時想Box out靴蘭高美斯，但他握實了拳頭，掃中了對手頭部，自然是要被趕出場。」

吉辛斯被逐時十分無奈。（路透社）

吉辛斯爭位時出手打中對手頭部。（網上圖片）

「我為吉辛斯感到難過，」卡爾為愛將護短：「他打得不錯，很討厭見到這樣的事發生在他身上，那只是無心之失，他絕非故意打人。」這是吉辛斯生涯第15次，以可落場球員（Active Player）身分被逐離場，根據《ESPN》統計，在他2010至11年進入NBA後，比任何球員多5次。

居里賽後感謝球迷支持。（美聯社）

居里今戰轟入25分，助球隊大勝黃蜂47分，勇士連續5季稱霸太平洋區，及令黃蜂吞下今季最大敗仗。他賽後指今仗眾人都十分享受比賽：「當你可以像今仗這樣得分，大家都會很享受比賽，不論誰得分也好。」

普波域治與球證爭執被逐出場。（美聯社）

普波域治與球證拋界外球被逐

同日另一場比賽，馬刺主場對帝王，同樣出現被逐事件。馬刺主師普波域治在比賽還有9分鐘時，因一次界外球衝入場與球證理論，被罰一次技術犯規後，依然呼喝球證福特，最終被罰第2次技術犯規，被逐出場。當時韋特拍走班尼斯手上球，後者似乎是最後觸球者，普帥即時出場與福特理論。馬刺之前一個攻勢，福特罰韋特進攻犯規。馬刺最後以106：113不敵帝王。