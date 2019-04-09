【NCAA】維珍尼亞決賽加時擊敗德州理工　首奪全國錦標

維珍尼亞大學（Virginia）與德州理工大學（Texas Tech）兩支未曾奪得NCAA美國大學男子籃球賽的錦標，一同打入今年NCAA的決賽，無論如何亦將決出新一支新盟主。兩軍戰至加時，結果維珍尼亞以8分之微力挫德州理工，創校以來首奪NCAA錦標。

今年的奪標大熱門杜克大學（Duke），在東區（East Regional）決賽不敵密芝根州大學（Michigan State），無緣晉級。今年兩支決賽隊伍維珍尼亞及德州理工，分別淘汰阿拉巴馬州奧本大學（Auburn）及密芝根州立大學，躋身決賽。兩支球隊多年亦未曾奪冠，亦是1979後首次由兩支未嘗NCAA冠軍的球隊打入決賽。

坐擁威廉臣的杜克大學，在東區決賽出局，無緣奪冠。（Getty Images）

維珍尼亞在去年以南區（South Regional）1號種子出戰，但可惜卻爆冷首圈出局，成為多年來首支球隊頭號種子首圈止步。去年尷尬的戰績後，維珍尼亞今年捲土重來，再度成為南區頭號種子，今年未有重覆去年的戰績，一直過關斬將，在準決賽1分僅勝奧本，首度躋身NCAA決賽。

維珍尼亞經歷去年爆冷首圈出局後，今年終於一嘗冠軍滋味。（美聯社）

維珍尼亞在明尼蘇達贏得今年NCAA錦標。（美聯社）

NCAA籃球賽的比賽長度有別於NBA，兩隊球隊將在兩節，合共40分鐘賽事中分出勝負。今年的決賽在明尼蘇達舉行，維珍尼亞在上半場初段，一度與德州理工拉開8分差距，德州理工其後收窄分差，在上半場落後3分。

維珍尼亞在下半場早段再度拉開9分距離，但亦同樣被德州理工收復失地，兩軍在下半場末段也嘗領先，結果打68：68平手，需要進入5分鐘的加時決勝負。維珍尼亞在加時末段打出一段9：0的攻勢，結果以85：77反勝德州理工，首度嘗得全國冠軍滋味。

維珍尼亞在決賽加時力挫德州理工，奪得創校史上首個NCAA籃球錦標。（美聯社）

維珍尼亞奪冠後全隊欣喜若狂；相反德州理工球員則大感黯然神傷。（美聯社）

維珍尼亞在去年失望而回後，使這支維珍尼亞變得更成熟，而隊中主力亨特（De’Andre Hunter）攻入生涯中新高的27分。對於球隊去年的失敗經驗後，亨特表示球隊沒有逃避問題，才是致勝關鍵，「在去季意外首圈下馬後，傳媒質疑我們有沒有能力稱霸。我們在失利後，正視問題並積極解決，結果終於在今年證明球隊的實力。」

維珍尼亞主力亨特指球隊在上年失利後正視問題，才是今年的奪冠關鍵。（Getty Images）

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