【NBA】魔術手莊遜突然辭任湖人主席　否認與戴維斯交易告吹有關

2017年，湖人一代傳奇控衛「魔術手」莊遜重返成名地，走馬上任籃球營運總裁，全力協助「紫金軍團」重言爭標行列。 可是，兩年過後湖人仍未能打破長年的「季後賽荒」，莊遜毅然作出決定，在沒有通知班主珍妮畢斯之下宣布辭職，希望繼續過「快樂的生活」。

莊遜在湖人主場對拓荒者開賽前，投下了「震撼彈」，更直言到史達普斯中心前曾因辭職而落淚，因為這是個困難的決定：「當你如我這樣愛湖人的話，當你如我一樣愛珍妮的話，就知道這是個艱辛的決定。我不想讓她失望。」不過，莊遜認為這個決定令他重拾人生樂趣：「我希望重拾快樂的生活，我想做上任這職位前的我。」未有知會珍妮畢斯就辭職，這位湖人80年代名將表示怕會被班主說服留低。湖人終以101：104不敵拓荒者，未能以勝仗送別莊遜，以37勝45負完季。

莊遜在宣布辭職時一直強忍淚水。（美聯社）

莊遜希望找回快樂人生，因而辭職。（Getty Images）

湖人今季曾傳出莊遜與教練禾頓起爭執的消息，但莊遜否認禾頓是辭職原因之一：「有時作為總裁，一定會與教練經歷難受的會議。我跟禾頓亦曾有分歧，但之後就沒事了。我跟Luke（禾頓）之間沒有不和，爭論都是因為我想他及球隊做得更好。」被問到禾頓未來，魔術手莊遜指這將會是班主的決定，並強調球隊上下都要做得更好，雖然現時成績一般，但球隊已上正途。

湖人季中曾想從交易得到塘鵝大前鋒安東尼戴維斯，但最後告吹，莊遜指交易未成事與自己離開湖人無關，又指交易在聯盟中是常見之事，傳媒誇大事件令球員不好受。Magic指本來籌碼之一的恩格林在受傷前表現不錯，來季只要保持穩定發揮，將可成為明星級球員。

莊遜離開湖人，希望球隊可以重上正軌。（美聯社）

離開湖人放下枷鎖

上任之後，一直最困擾魔術手莊遜的，是行事太多制肘，想給現役球員建議隨時會被聯盟以「破壞球隊與球員關係」處分，就算是熱火球星韋迪退役一戰，亦不能到場見證。他說：「我在做什麼？我有美好的生活，我要重返美好的生活，今天的我自由了。」這位名人堂球星又說：「我是隻自由的鳥，我一直都被鎖上枷鎖，我不喜歡這樣。」

離開紫金軍團，莊遜會重返社區工作，但只要珍妮畢斯有需要，莊遜都會隨傳隨到。莊遜透露自己很討厭人與人之間的「暗算」及「耳語」，但否認湖人內部出現問題，而是指現時聯盟內發生的事。

湖人下半季因傷患潮導致成績下滑，再次無緣季後賽。（美聯社）

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