【NBA季後賽】公鹿首戰慘敗　遭塞爾特人狂炒22分　勇士險勝火箭

艾迪杜高普今季狀態大勇，要令到他打不出水準並非易事。 不過，塞爾特人在周 一（29日）NBA季後賽次圈作客以112：90大炒公鹿，先拔頭籌領先1：0。 艾迪杜高普被重重圍困，但教頭保丹賀沙相信這位公鹿王牌可以及時反彈。

艾迪杜高普今季表現令他成為MVP大熱，受到塞爾特人「重點招呼」，難以一己之力帶起全隊。「字母哥」今戰21射7中得22分、8個籃板及2次助攻，表現不過不失，但連他在內，全隊僅得3人得分過雙位數，火力難與有5人得分達雙位數的塞爾特人相比，最後以22分之差吞敗，於東岸次圈以場數0︰1落後。

艾迪杜高普今戰攻入22分，但球隊火力不及塞軍。（路透社）

今戰得20分、11個籃板球的塞爾特人中鋒賀福特，明言塞爾特人早有準備：「我們目標就是要令到他（字母哥）每次進攻都困難重重，讓他要得分就要出盡法寶。我想我們這方面做得不錯。」字母哥輸波後明言今仗難以接受：「這是我們最差的敗仗，尤其是在主場。」雖然字母哥被「綠衫軍」圍剿，但教頭保丹賀沙未有太擔心：「就算艾迪杜高普是個出色的球員，但亦未能每仗都有完美表現。他對自己太苛刻了，所以到某個時機我會抱住他說：『你做得很好了。』」

塞爾特人主帥史堤芬斯就不敢因為首戰大捷，而掉以輕心：「他們是支強隊，這場波只是他們打不好而已。」兩軍將於5月2日，在公鹿主場續戰。

塞軍嚴防字母哥，換來次圈首戰助利。（路透社）

夏登攻入35分。（路透社）

勇士火箭鬥到最後4秒

西岸同日亦有次圈賽事，勇士主場與季後賽最大勁敵火箭再遇，首場已打得難分難解，杜蘭特與夏登齊得35分。勇士在最後階段由史堤芬居里射入一球三分得到優勢，火箭在最後一擊欲以3分追平，先有夏登失手，哥頓執漏時又踩界。基斯保里因為得到第2次技術犯規被罰離場，居里射入罰球肯定勝局。

杜蘭特領勇士擊敗強敵先拔頭籌。（路透社）

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