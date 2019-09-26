【籃球．NBA】米高佐敦本屬意簽adidas　Nike神操作換最筍贊助

「波神」米高佐敦（Michael Jordan）本來並非想與Nike簽約？ 這是一個關於MJ正式成為NBA公牛球員前的故事，運動品牌割據的形勢與現在全然不同，聽起來似是虛構，但卻確是真人真事。

現今體壇Nike贊助不少NBA大球星，但在MJ之前，這間總部設於美國俄勒岡州的公司在聯盟中較出名的，只得「名人堂」球星摩西馬龍（Moses Malone），那時候的NBA大名球星如「小鳥」布特（Larry Bird）、「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、「J博士」艾榮（Julius Erving），都是Converse贊助，adidas贊助以「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）為首的球星。

MJ在大學時因教練規定要穿上Converse。（網上圖片）

Nike多次遊說下終於得到「波神」簽約。（網上圖片）

Converse錯失良機

事實上，MJ進入NBA前一直都鍾情adidas，卻因為他就讀的北卡羅萊納大學教練Dean Smith獲Converse贊助每年10000美元，所有北卡球員當時都要穿上Converse。1984年選秀獲公牛以第三位錄取後，佐敦與Converse會面，當時雄霸聯盟的Converse豪言：「我們就是籃球」，MJ對他們亦相當有興趣。

不過，問到自己在芸芸球星中有什麼地位，Converse說會如其他球員一樣對待米高佐敦，並提供一紙每年10萬美元的合約。到MJ父親問有沒有為兒子定下什麼創新的計劃時，會議室一片寂靜，MJ決定不簽Converse。

米高佐敦最後因Nike創立的Jumpman品牌致富。（Getty Images）

MJ最初不願與Nike會面

Nike在80年代的景況與現時完全是兩回事，由於無甚大名球星在公司名下，他們急需要一名球星去成為「看家球星」，所以在1984年選秀會時看中佐敦有能力成為下一個巨星，希望贊助他來扭轉劣勢。不過，Nike最大的問題是，MJ當時連會面的意願也沒有。

米高佐敦經理人David Falk曾透露，MJ當時對他說，「盡力得到自己喜歡的adidas贊助就好了」，Falk覺得應該先聆聽Nike的提案，所以要求MJ父母帶兒子去開會。Falk當時為佐敦設下的條件，除了專屬波鞋外，還要求得到版權費。Nike最初提出每年25萬美元的贊助金，但adidas在Falk牽線下出50萬美元，最終Nike同意出50萬一年，但版權費就略為減少，而且有不少附帶條款有權終止合約。

80年代Converse贊助大部分NBA大名球星如「魔術手」莊遜。（Getty Images）

adidas總部謬誤痛失波神

adidas本來仍有機會簽下米高佐敦，美國代理亦很想得到MJ簽字，但最後德國總部的高層認為6尺6寸的米高佐敦「身形不夠高」。

看到這裏的各位讀者沒有看錯，adidas總部高層認為，要找一個7尺高的籃球員去宣傳才是「王道」。

最終Flak同意Nike 每年50萬美元、減少版權費的提議，MJ最後成為了Nike贊助球員。單是1985年，佐敦波鞋已為Nike帶來1.3億美元收益，令到MJ的合約成為體育商業史上一大「最筍」合約。而佐敦與Nike的關係亦是史上最成功的，MJ能成為億萬富翁，Jumpman可謂至為重要。