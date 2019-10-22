【NBA】塘鵝開季最大噩耗　「怪物」威廉臣接受手術需長休

威廉臣（Zion Williamson）還未打過一場正式NBA比賽，球迷們已對這名未來之星十分期待。 可惜這名塘鵝狀元NBA首演要等一等，威廉臣右膝半月板撕裂需接受手術，面臨缺陣6至8周。

威廉臣上周就已經沒有隨隊前往紐約打最後一場季前賽，球隊周一（22日）宣布這名塘鵝2019年狀元已接受微創手術，去修補右膝半月板。杜克大學出身的威廉臣，將要缺陣6至8周，勢必缺席美國時間11月27日湖人作客塘鵝，安東尼戴維斯（Anthony Davis）倒戈前東家的大戰。面臨停戰20場的威廉臣，或去可以於聖誕節作客金塊一仗復出。

威廉臣NBA首演要等到12月。（Getty Images）

塘鵝球迷期待的威廉臣、朗素波爾組合季初不會出現。（Getty Images）

塘鵝教練根特利（Alvin Gentry）表示，威廉臣在對馬刺的季前賽受傷，此子該仗攻入22分及摘下10個籃板球，這亦是他在季前賽唯一一個「雙雙」。威廉臣在4場季前賽場均23.3分、6.5個籃板，命中率達71.4%。

塘鵝送走安東尼戴維斯，圍繞威廉臣重組球隊。（Getty Images）

塘鵝射手表示軍心未受影響

塘鵝開季作客速龍，威廉臣的正選位置將由恩格林（Brandon Ingram）代替，老將列迪克（JJ Redick）、賀里迪（Jrue Holiday）及朗素波爾（Lonzo Ball）組成3人後場，中鋒則由法華斯（Derrick Favors）擔任。

雖然威廉臣缺陣常規賽季初多場賽事，但列迪克指軍心未受影響：「我們仍要落場比賽，仍要去競爭，這球隊有足夠的板凳深度，我們要在沒有威廉臣的情況下盡力比賽。當然我們想有他在場，但現時他需要時間去休息。」

過去25季因傷缺席揭幕戰的狀元（按圖放大）

威廉臣成為過去25季第4名狀元開季缺陣。（Getty Images）

威廉臣成為過去25季第4名因傷缺席揭幕戰的狀元，其餘3名狀元賓施蒙斯（Ben Simmons，76人）、比歷克格芬（Blake Griffin，快艇）、奧登（Greg Oden，拓荒者），都因傷缺席整個球季。