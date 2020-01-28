【RIP Kobe】高比拜仁無懸念入名人堂　球迷發起換NBA Logo聯署

一代NBA傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）周日（28日）與13歲女兒Gianna遇上直升機意外，機上9人無一生還，高比拜仁終年41歲。 高比球迷發起網上聯署，要求NBA更換Logo，改用Kobe作新標誌的剪影。

高比球迷Nick M於change.org發起聯署，表示「傳奇高比拜仁突然離世，希望球迷及網民簽名，令NBA以他作新標誌，讓Kobe永垂不朽」。聯署1日內得到近140萬人簽署，連他本人都覺得驚訝：「Wow！我不知道如何表達現時的激動之情，你們的無止境的支持實在是太Amazing……我想多謝每個簽名的朋友！」

Kobe Bryant於NBA奮戰20年，成為一代傳奇（Getty Images）

美媒指Kobe有機會直接入名人堂。（Getty Images）

「一切都是為了Kobe」，Nick續道：「我希望Kobe仍然在世，那我就不用發起這聯署。可惜現實並非如此，我向拜仁家族及每個遇難者家屬送上深切慰問。再一次多謝大家。『Mamba Out。』」

Kobe Bryant日前與女兒Gianna坐直升機遇上意外離世。（Getty Images）

名人堂主席：高比入選理所當然

另外，籃球名人堂主席高蘭捷奴（Jerry Colangelo）周二（28日）說：「大家可以為最傳奇的一代名人堂入選者感到期待，Kobe、鄧肯（Tim Duncan）及加納特（Kevin Garnett），Kobe應該獲得應有的致敬。」名人堂2020入選儀式將於8月馬薩諸塞州（Massachusetts）斯普林菲爾德（Springfield）舉行。

高比去年12月時獲得提名，其他NBA球星有鄧肯、加納特、波格斯（Mugsy Bogues），選舉結果將於2020宣布。現時高蘭捷奴的發言，已可肯定高比、鄧肯及加納特能夠入選。

網民希望Kobe Bryant成為NBA新Logo。（網上圖片）