【RIP Kobe】高比拜仁籃球路從未停步　永沒止境的Mamba精神

作為一個籃球員，高比拜仁（Kobe Bryant）技術無可置疑。將其Mamba Mentality（曼巴精神）放在其本業籃球上，你就可以知道高比對自己的要求有多高，為達到期望會無止境地逼自己進步。「黑曼巴」精益求益，才可成為5枚冠軍指環的主人。

高比拜仁花很多時間在基本功上，這個習慣於小時候就已經開始。6歲的「高比仔」與父親祖拜仁（Joe "Jellybean" Bryant）到意大利，當時為了解決左手不夠靈活的問題，更在生活上改變習慣讓自己提高左手熟練度。

「我6歲時不喜歡自己有弱點，所以我在左手下了一番苦功。我更加會用左手刷牙，用左手寫自己的名字。我討厭那種不靈活的違和感。」高比拜仁說。高比左手都能運用自如，2015年1月對塘鵝一戰傷及右肩，根本不能舉起，但Kobe只用左手仍能得分。如果沒有這樣鍛煉過，是不可能做得到的。

That time Kobe played with a torn rotator cuff ... and got buckets left-handed. pic.twitter.com/j1b4szxQYS — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年8月24日

反覆練習 不停練習 拒絕停步

Kobe的體能亦是數一數二，這與他在1996/97年新秀球季季後賽，西岸次圈對爵士第5場投出4次「大針」（Air balls），連累球隊出局有關。

高比憶述當時的情況時說：「當我們回到洛杉磯，我即時到Pacific Palisades高中的體育館練波，一整夜都是在投球，然後翌日又回去繼續訓練。我就只是不停的練波。」

在我的心中，這從不是『我不要再這樣大針了』。我覺得我的命運早已註定，我知道自己的未來是無人能擋，亦沒有任何人、任何一球可以使我的生涯脫軌。 高比拜仁

Kobe Bryant從不怕身體接觸，比賽從不「錫身」。（Getty Images）

外界不停批評高比，但這名18屆NBA全明星球員對批評不以為然，更著緊如何去改進。外界認為高比季後賽感到緊張才會不停投出air balls，但事實上是當時的高比在一整季比賽後，肌肉已經十分疲勞，於是他在休季時不停地進行密集訓練改善體能。

高比跳投升起的高度很高，可能是一件微不足道的事情，但他認為一個細節可為比賽帶來很大影響，所以會不停練習基本功及體能，使得自己可以能在任何時候都有最佳發揮。每日犧牲數小時的睡眠，換來的卻是最強的球技。

你應該會從照片中看到留意到我投球時跳起的高度。這不是一夜之間就發生的事。這已是比賽的末段，還是總決賽階段，但我仍然可以這樣升起是因為我體能經常保持最佳狀態。這只是一件小事，但卻可帶來很大差別。 高比拜仁

Kobe因為自己曾在新秀球季一場投出4球大針，賽季後反覆練體能，避免同樣情況再發生。（Getty Images）

步法比運球重要 關鍵一擊算什麼？

Kobe能獨步NBA的另一主因是他的步法，細心留意的話，可見到他推進絕不拖泥帶水，每一步都十分清楚，而且往往在運球後就能出手。「小飛俠」在NBA初期很多球員都以運球功夫見稱，再加上防守風格慢慢推出三分線外，高比反而比較著重在Triple threat時Jab step、Pump fake、shuffle這樣的小技巧，為自己能殺入禁區製造空間在中距離起手。

「我必須在運球一次或兩次後就到起手位置，我亦需要能在遠距離起手。要做得到，我需要限制防守球員的反應時間，盡可能保留自己的體力，逼他們離籃框老遠就要來防守我。」Kobe解釋道。

Kobe Bryant會將自己做得不好的地方記住，反覆練習改善。（Getty Images）

所有人都太在意關鍵一擊了，其實那也只是一次出手而已。如果你每日投過千球，那麼這一球只是千份之一而已。當你入得愈多，再出手一次又有什麼差別？我從第一天打球就已是這樣想了。 高比拜仁

對籃球認真得瘋狂，這個人為了成為史上最強，會強制性逼自己半夜起身練波，所以怎樣出手已經不再重要。沒錯，高比在湖人的低潮期曾將整支球隊「孭上身」，有很多時都會強行出手，惹來「Ball hog」的罵名。

不過，高比拜仁的精華片段中，最引人入勝的正是這些在對手貼身防守下仍可以射入的投球，觀眾驚呼之餘，心中亦會如旁述一樣：「how did he make that shot？」為什麼Kobe可以射入這麼多Tough shots？就如他所說，他已經練過無數次了，所以說到最後，要變強就得下苦功。

Kobe Bryant將自己的步法練至極致，令到自己隨心所欲地拉開對手距離，創造進攻空間。（Getty Images）

鬥心比一切重要 「愛上」接觸才能反擊

上面提到，高比拜仁在比賽常會被對手埋身「招呼」，身體接觸、碰撞免不了。多年征戰令Kobe受了不少傷，但這名一代傳奇卻從不「錫身」。為什麼會不停冒險，「高比仔」解釋：「了解到碰撞及身材優勢的重要性只是課程的一半，你一定要愛上它（身體接觸）。你一定要愛上球衣被對手拉住，然後以彼之道還施彼身。你一定要愛上被對手撞中後還擊撞他兩次。你一定要愛上被推被擠，甚至被肘擊。理解及擁抱這種心態，當你做得到時，你已準備好成為勝利者了。」

聽起來好像有點暴力，但Kobe卻說出了作為一個出色運動員絕對要有鬥心的道理。一個球員要有這樣的鬥心，才會不停找方法去回應對手的阻撓或進攻，就算身材不及對手，仍要找方法勝過對方。

我將與「大隻佬」擔位視之為自己的挑戰...純粹地看誰能搶下那該死的籃球。這亦是一場看誰渴望得到更多的比拼，而我絕不允許自己去輸這種戰鬥。 高比拜仁

Kobe的訓練量高得驚人，有時更會在比賽後都照練無誤。著名例子就是他與湖人在2011年作客不敵熱火後，不滿自己全場21射8中的高比仔在將近半夜12點之際走入美航球場，用了一整個小時去進行投籃訓練。Catch-and-shoot外投、罰球等等都做到足，之後跟在場等候的記者說因為賽程關係，自己在周末鬥獨行俠前一日要減低訓練量，所以才爭取時間練習。

正是因為不滿自己做得不夠好，想贏才會無論多累都去練習，Kobe的鬥心及勤力非凡人可及。

Kobe Bryant對關鍵一擊不以為然，他認為那一球只是幾千球的其中一球。（Getty Images）

筆者眼中的Kobe

不時都有人將Kobe及米高佐敦（Michael Jordan）作比較。招數上，Kobe的打法與MJ的十分相似，他亦說過自己的打法是以偶像MJ作參考，將之融為己用。網上不時都會有將二人比賽片段放在一起播放，確難以找到分別。不過，跟隨偶像步伐有何不對？說Kobe「抄招」之人，筆者在此引用電影《食神》中薛家燕所說的一句對白作反駁：「比賽係咁㗎啦，好似游水跑步咁，咪又係你做乜佢做乜，有乜好抗議，抗議無效！」

高比拜仁處於NBA防守風格改變的年代，由內線比拼變成空間戰，防線推出外線，使得進攻球員更要學會尋找空間。這個仍未是三分橫飛的年代，高比不是用花巧的運球去騙過對手，以最穩打穩紮的基本功去擊潰對手防線。持球時用Jab step等基本技倆就能騙過其他對手，高比拜仁已是無出其右。

他不是下一個米高佐敦，他本身就是一個傳奇，高比拜仁就是高比拜仁。