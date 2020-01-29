【RIP Kobe】高比夫妻間一個約定　為家人絕不同坐直升機

一場直升機意外，奪走高比拜仁（Kobe Bryant）與次女Gianna的生命，亦令高比與相愛逾廿載的愛妻Vanessa陰陽永隔。夫妻相隔多年，彼此間有個默契，約定二人絕不同坐直升機出行，以免發生意外時無人照顧寶貝女兒們，這是彼此間的承諾及對女兒們的愛。

超級球星高比拜仁於周一不幸因直升機墜毀，與次女Gianna雙雙身亡。高比生前在籃球路上影響全世界的球員，他的離世令米高佐敦（Michael Jordan）、勒邦占士（LeBron James）、艾佛遜（Allen Iverson）等球員心痛不已，亦有不同NBA隊伍及後輩球員以他們的方法悼念高比及其女兒。

高比同次女Gianna意外離世，遺下愛妻凡妮莎與3名女兒。（Getty Images）

高比的驟然離去，傷心的除了不同界別的球員及運動員以及全世界的球迷之外，最傷心欲絕的肯定是遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）及女兒們。凡妮莎在意外發生後一直保持沉默，更即時把原本公開的社交帳號設為私人，傳聞17歲大女兒Natalia穫悉噩耗後，因傷心過度導致過度換氣，令她哮喘病發要送院治理。

高比多年戰友及好兄弟奧尼爾在節目中談起他視同弟弟的高比，一度泣不成聲。（網上片段截圖）

球迷繪畫大型畫像，紀念意外逝世的高比及Gianna。（Getty Images）

高比生前不時以直升機代步，不過這些年來他與愛妻凡妮莎絕不會同坐直升機，據消息人士透露只因二人擔心若發生意外時，女兒們面對失去雙親的打擊，故此一直以來他們不會一同乘坐直升機，確保萬一發生意外，夫妻間仍有一人能夠照顧女兒、照顧家庭。可惜，高比還是敵不過死神，遺下愛妻與3名女兒，令人心傷。

一場意外令原來的一家6口，僅餘4人。（Kobe Bryant instagram）