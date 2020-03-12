【新冠肺炎】NBA突然無限期停賽　卡達生涯始於停擺或終於疫情

由於爵士球員高拔（Rudy Gobert）與穆迪利（Emmanuel Mudiay）雙雙初步確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），NBA宣布完成美國時間周三（11日）一輪賽事後，將無限期停賽。 當時正值紐約人與鷹隊對賽的加時階段，教練一收到消息立即換出今季後即將退役的「不老飛人」卡達（Vince Carter），他更接過崔楊格（Trae Young）助攻，命中一記三分球作結。

NBA今天因應聯盟球員確診個案，即時宣布由美國時間周四開始，餘下球季將無限期停賽。消息傳出時，NBA周三一輪賽事仍然如期上演，其中鷹隊與紐約人更戰至加時階段最後19秒，鷹隊教練皮雅斯（Lloyd Pierce）一收到通知後，立即換出早已宣布今季結束後將退役的卡達，讓他享受有可能成為生涯最後的19秒。

在完場前19秒，卡達再次上場並命中三分球，為其生涯寫上「可能的」完美句號。（Getty Images）

最後的19秒

相信這19秒成為卡達與球迷一生難忘的回憶，卡達上場後受到全場球迷熱情歡呼，球員們也上前向他致意，後輩隊友崔楊格更為他送上助攻，卡達命中三分球寫下句號，可惜鷹隊以131：136在延長戰吞敗。

即使如此，賽後鷹隊全隊球員高舉雙手祝福卡達，連對手也一一上前擁抱，唯獨如此匆匆結束22季NBA職業生涯，一代籃球飛人還是有絲絲的婉惜。

這一記三分球有機會卡達（中）生涯中最後一次起手、得分。（Getty Images）

可能是卡達最後一球：

完場前19秒、最後一次起手命中三分球、全場貢獻5分1籃板，從旁人眼中看卡達這「最後一戰」定是充滿遺憾。不過，卡達本人對這種完結方式雖感到荒誕，但還是風趣地說：「如果真的在今天結束，至少我會永遠記得這一刻，我還投進了生涯最後一次起手。」

盡力表現樂觀，卡達笑着回答各位傳媒的提問，回想起今場有機會是生涯最後一戰，這位「不老飛人」還是控制不住淚水在眼眶打轉，「比賽真的很棒！」

卡達賽後擁抱在場邊的前鷹隊傳奇韋健士（Dominique Wilkins）。（美聯社）

卡達1998年在速龍開始他的NBA新秀賽季，歷經22季在鷹隊完結他的精彩生涯。這些年來，卡達看過不少球員來來去去，他還是留戀這個賽場，繼續享受他在球場上競爭、對抗的時光。

唯獨任他怎樣強大還是敵不過時光，現時43歲的卡達去年6月宣布決定再戰一季後退役，這些日子他在鷹隊以老帶新，用自己的經驗協助後輩成長或對戰，「我很努力保持自己的狀態，與這些年紀只有我一半的球員在場上競爭。」

卡達常被傳媒、球迷稱為「半人半神」的存在，老而彌堅的他今季為鷹隊上陣60場，場均14.6分鐘、5分、2.1籃板、0.8助攻。（Getty Images）

「不老飛人」卡達NBA生涯精彩時刻（按圖放大）：

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卡達在「最後一戰」後顯得感性：

在長達22季職業生涯之中，卡達總是無緣冠軍指環，不過他現在已豁然開朗，「當聽到別人說，『他怎麼還在打球』、『他看起來還能打』的時候，這感覺就像是拿下一座總冠軍，當然也有人可能不這樣認為，但我很感激這一切。」

對於生涯或許就此因為疫情而結束，卡達認為健康最重要：「當然我還能再打15場，但如果我只在乎這15場是非常自私，大家的健康、安全還是最重要。」

卡達或許就這樣結束長達22季的職業生涯，或許是遺憾，但是這些時光絕對是他美好回憶。（Getty Images）

生涯三度遇上NBA停擺

值得一提的是，其實卡達生涯曾經歷過3次NBA停擺，先是新秀年遇上NBA勞資雙方長達205天的冷戰；第二次是2011年因為原有勞資協議到期，但仍未談妥新協議，NBA再次陷入停擺；第三次就是因為武漢肺炎疫情，有球員確診而宣布球季無限期休止。

卡達的生涯始於停擺，亦終於停擺，或許這就是命運……