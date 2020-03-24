【NBA熱話】金塊球星不雅影片流出後續　索爆女友IG「重新出發」

NBA金塊球星梅利（Jamal Murray）昨日指被「帳號盜用」而在社交媒體發放性愛片段，當中受牽連的女友Harper Hempel事後隨即暫停Instagram帳戶。 不過事隔一日，事件女主角的帳戶立即「翻生」並上載一張與男友梅利的合照，帖文強調該影片乃「我們的私事」。

NBA球季因應新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情嚴重而停擺，不少球星在社交媒體分享其抗逆日常。惟金塊球星梅利（Jamal Murray）昨日卻在Instagram上「被流出」一則女友為他口交的影片，影片隨即瘋傳全城。

事件發生後梅利立即刪除該條限時動態，更一度關閉帳戶。他也在Twitter上向公眾道歉，指自己的帳戶遭黑客入侵致不雅片段流出。

縱使梅利已馬上反應過來，但始終亦敵不過網絡的速度，該影片瞬間傳至全球，梅利的名字亦突然出現在熱門搜尋中。

Harper Hempel的Instagram帳戶今日上載了一張與男友梅利的合照，帖文強調該影片乃「我們的私事」。（IG@officialharperhempel）

梅利與女友的性愛片段流出，後者呼籲網民停止分享。（網上圖片）

Harper：請大家停止分享

昨日同樣先關閉Instagram帳戶的梅利女友Harper Hempel，今日再次「蒲頭」。重啟帳戶的她刪除了所有舊相片，並上載一張與梅利的合照「重新出發」。

Harper 在合照下亦配上文字，承認事件對球迷有一定傷害：「首先，我們都會犯錯，但我還是認為有必要就事件作解釋。一段有關我的不雅影片不幸地上載至梅利的帳戶，那影片根本不應該出現在這裏。我藉此向任何看到影片的粉絲、孩子及公眾致歉。」

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金塊球星梅利與女友的不雅片段流出，片段隨即已被刪除。（資料圖片／Getty Images）

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Harper最後亦強調，基於影片乃二人之間的事，大眾應該停止傳閱：「這（影片）是我們的私事，請大家停止分享、傳閱這內容，感謝每個人的諒解和支持。」

Harper所指的粉絲並非只有男友的球迷，這名「一炮而紅」的女生事實是一名排球員，在肯塔基州大學時期更帶領球隊贏得SEC女排錦標賽冠軍。此外Harper亦有文青一面，畢業後成立攝影工作室，Instagram也有過萬追蹤者。

不雅影片令梅利索爆女友人氣急升（按圖放大）

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