【NBA】加素難敵歲月與傷病考慮退役　奧運四度不敵美國留憾

曾與已故球星高比拜仁（Kobe Bryant）合作勇奪兩次NBA總冠軍的加素（Pau Gasol），近年職業生涯受到傷患影響，縱使今季曾與拓荒者簽約，可惜傷病遲遲未能復出被裁掉。 本想再代表西班牙出戰一次奧運，惟東京奧運因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重或許延期舉行，令這位已屆39歲的老將無奈考慮退役的難題。

斑白鬢髮留下歲月的痕跡、新冠肺炎導致賽季停擺甚至令東京奧運有可能延期，種種因素令加素不得不面對現實，開始思考退役這議題：「傷患康復過程已超過1年，加上再多過幾個月，我就滿40歲，我已經不得不去考慮退役。」

加素馳騁NBA近廿載，深受球迷喜愛，他亦將於7月滿40歲。（Getty Images）

加素於2001年參加NBA選秀，開始於美國球壇的生活，在此之前他曾效力西班球隊巴塞隆拿。這張合照中的前NBA總裁史端今年初已離世。（Getty Images）

曾兩奪NBA總冠軍的加素在2001年選秀以探花之姿進入聯盟，先後效力過灰熊、公牛、馬刺，還有讓球迷至今仍津津樂道的湖人時期。

可惜自從加素因左腳骨折並於去年5月完成手術，一直處於康復過程中。雖然拓荒者2019年夏天與加素簽約，但加素一直因傷患未能復出，最後被球隊裁掉，令加素闊別賽場至今。

加素曾短暫加盟拓荒者，可惜因傷患關係於去年11月初被裁。（instagram截圖）

奧運四度敗予美國的遺憾

本來曾揚言希望代表西班牙出戰多一次奧運，甚至在NBA再戰一季，這些期望卻因新冠肺炎打亂了加素部署。

由於疫情肆虐全球關係，東京奧運亦正考慮延至明年舉行，屆時41歲的加素或未必考慮披甲上陣，這或許會成為他球員生涯中沒法彌補的遺憾，同時無疑造成加素考慮退役的因素之一。

加素曾四次帶領西班牙出戰奧運籃球項目，2004年雅典奧運八強不敵美國，2008年北京奧運和2012年倫敦奧運均晉身決賽，兩次也敗予高比拜仁在陣的美國，到2016年里約熱內盧奧運高比已不在陣中，西班牙這次在四強再負美國，最終只得一面銅牌。

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加素與高比拜仁始於湖人的「兄弟」情誼：

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加素球員生涯高峰，無疑是2008到2014之間在湖人的6年。當時他與高比拜仁合作無間，高比更曾揚言加素是他「最愛的隊友」。

2008年北京奧運再次不敵美國失落金牌，一度令加素十分沮喪，回到湖人報到仍悶悶不樂。有份親手擊敗他的高比，為重新激發加素的鬥志，將自己一面奧運金牌放到加素的儲物櫃，這招「激將法」果然有效，兩人跟其他湖人隊友合力連奪2009、2010兩屆NBA總冠軍，加素個人亦帶領西班牙攻下2009、2011和2015三屆歐洲籃球錦標賽冠軍。

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加素曾代表西班牙四度出戰奧運，收穫2銀1銅的成績，惟第五度參加奧運或許因疫情關係未能如願。（Getty Images）

面對球員生涯或許終結，加素似乎已做好心理準備：「雖然我們希望還沒到那時候，但這件事遲早會發生，我也藉此機會專注於基金會，考慮下一個職業階段、下一個挑戰。」

縱使是可惜、不捨，不過疫情當前，加素還是希望大家先克服疾病：「大家一定要高度關注、敏感，個人、家庭要有社會責任，在這個時期我們必須負責任地遵守政府建議，一起打贏這場仗。」

加素曾兩奪NBA總冠軍，可惜因傷患影響加上疫情影響，或許令他的生涯就此黯然落幕。（Getty Images）

已確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：