【The Last Dance】高比拜仁第五集現身　ESPN發明星賽舊照作預告

Jumper
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高比拜仁（Kobe Bryant）逝世超過3個月，不時還會被不同球員或是媒體提起，大家都繼續懷緬這位一代傳奇，不管是生涯最後一場賽事，還是他說過的一字一句都被重新翻出來回味。

下集米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》（最後一舞）將會有高比現身，細說與佐敦之間的感情，都是生前未曝光的內容。

「籃球之神」米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》（最後一舞）將提前在本月19日上映，球迷們有如天降甘霖，一止NBA停擺的「心癢」。《ESPN》早前宣布《The Last Dance》將提前到本月19日在美國《ESPN》上映，屆時影片將剪輯成10集，分5個星期播放，至今紀錄片已經播放了四集，而第五集將會有高比「現身」。

《The Last Dance》第5-10集的播放日子（按圖放大）：

《The Last Dance》是由貼身追蹤公牛的攝製隊所拍攝，包含MJ在1997/98球季奪下生涯第6個NBA總冠軍等超過500小時的影像。紀錄片中亦有超過100個訪問，當中除了有當年公牛班底積遜教練、隊友柏賓、洛文等。

紀錄片內仲有邊個？（按圖放大）

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《ESPN》早前在Twitte公布下一集的預告片並貼出一張高比和佐敦的全明星賽的舊照，提到「下星期見The Last Dance」意指下一集將會是有高比的戲份；圖中寫上一句當年佐敦曾跟高比說過的話：「I'll see you down the road.」到現在依然適用，因為高比已經離開，但終有一天會再相遇。

紀錄片中亦有超過100個訪問，亦包括已故高比拜仁從未公開的訪問片段。（影片截圖）

「籃球之神」米高佐敦（按圖放大）：

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