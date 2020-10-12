【NBA總決賽】成勒邦占士的最大支柱　一字眉：沒有讓高比失望

NBA總決賽今日（12日）決出王者，這一場強權對上「不死小強」的精彩對決終在第六戰完結。 勒邦占士（LeBron James）伙拍安東尼戴維斯（Anthony Davis）帶領湖人重返巔峰，以106：93擊敗熱火，對占士、湖人都是重要的一刻，其中安東尼戴維斯更完成了自己籃球生涯的「大滿貫」。

雖然戴維斯在Game 4末段扭傷左腳腳踝，但堅持自己能出戰接下來的賽事，Game 6更轟入28分，而今場上場35分鐘，交出19分、15籃板、3助攻和2封阻的全能數據。今季季後賽場均交出27.7分、9.7籃板和3.5助攻，命中率高達57.7%，即使他只是第一次打總決賽的「小朋友」，但的確是能讓大哥占士安心的存在。

今年和占士合作拿下冠軍。（Getty Images）

在占士捧走FMVP致詞後，戴維斯站出來說起感受，不忘提起已故傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）：「對我們所有人來說，他是大哥，我們是為了他而奪冠；自從那悲劇之後，我們心中想的都是為他而戰。」

戴維斯達成「大滿貫」。（Getty Images）

高比曾在美國隊相當照顧這位小弟弟，雖然也常嘲笑他的一眉。（Getty Images)

掩喜悅、感動和傷感的複雜心情，戴維斯眼眶紅紅地說著知道全隊都沒有讓高比失望，「他俯視着我們，也一定感到很驕傲，我知道Vanessa（高比妻子）也會引以為傲，這對我們來說意義重大。」的確，戴維斯人生的第一個NBA總冠軍，是27歲的他久違不得的東西。

【籃球生涯達成「大滿貫」三冠王的球員】：（按圖放大）

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18歲得到NCAA冠軍、19歲得到奧運冠軍，就只差了一個NBA冠軍。「這感覺太不真實。」完場哨起，戴維斯心情激動，穩穩的抓住比賽用球不捨得放手。因為這一次冠軍，戴維斯創下一個難得的紀錄，成為史上第八個同時得過NCAA冠軍、奧運冠軍和NBA冠軍的球員，細數上一個已經是魔術莊遜（Magic Johnson）。NBA不少名宿在高中畢業後直接「跳過」大學NCAA階段挑戰NBA選秀，所以即使是如高比或占士般的傳奇都未能寫下這樣的紀錄。

戴維斯一直記在心中。（Getty Images）

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