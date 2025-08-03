NBA︱當錫續約湖人3年　努力冀成紫金傳奇　占士盛傳最後一季

當錫（Luka Doncic）召開記者會宣布跟洛杉磯湖人正式簽約3年，合約總值1.65億美元，湖人視他為球隊的未來，當錫亦以追逐冠軍為目標，冀在未來榮登紫金兵團傳奇之列。



當錫續約湖人3年。（Getty Images）

冀日後能成湖人傳奇一員

這位26歲斯洛文尼亞籃球巨星，今年2月突然遭達拉斯獨行俠交易到湖人，為球隊換來安東尼戴維斯（Anthony Davis）。盛傳獨行俠因他持續未做到體重管理把他放棄，原想在達拉斯戰至退役的當錫，今夏化悲憤為減肥力量，早前為男士雜誌拍下的封面照看來非常精瘦。

美國當地時間周六（2日），當錫在續約記者會上稱，「為這間球會出戰是榮幸，過往曾在很多偉大球員在這裏打球，明顯地我想在此之上再加多一個人，我們正為這目標而努力。」

今夏「報復式減肥」大成功

當錫季中甫加盟湖人，效果已立竿見影，28場常規賽中每場平均獲得28.2分、8.1籃板、 7.5助攻和1.6次偷球，幫助球隊以西岸3號種子身份擠身季後賽，可是首圈1：4負木狼止步。他的高球商和球技毋庸置疑，唯一持續受到批評，只有他的體重和身型。

他長年略胖的「肥仔底」身型，因近年傷患愈來愈頻密、缺陣場數漸多，而成為話題。不過今年夏天他再展特訓，當中特別每日加操至兩課，配合低糖及超高蛋白質飲食，練成一副「鋼條身型」，並在《Men's Health》雜誌訪問的照片中盡見成果。

當錫成為今期《Men's Health》封面人物，身型跟上季截然不同。（《Men's Health》IG）

盛傳占士告別賽季仍冀爭冠

湖人籃球部門總裁Rob Pelinka形容，當錫續約是球會「一個極為重大時刻」（a monumental moment），「當錫的未來跟洛杉磯湖人在一起，Luka是籃球界其中一位最卓越球員，他在球場上的統治能力和熱情無可比擬。」

湖人陣中另一巨星勒邦占士（LeBron James）已經40歲，一度傳出他可能離隊，占士最終選擇在2025/26賽季留在湖人，但未跟湖人傾談年期更長的新約，於是近日又盛傳新一季會是他最後一個NBA賽季。新一個球季會是占士的第23個職業賽季，Rob Pelinka指出假如占士在湖人退役「會是一件好事」。即使已屆生涯尾聲，占士依然努力練習，力爭第5隻總冠軍指環。

當錫瘦身後與上季在湖人的身型已截然不同。（Getty Images）

NBA新球季展開前，當錫今夏先會為斯洛文尼亞出戰籃球歐洲錦標賽（EuroBasket 2025），賽事在8月27日展開。