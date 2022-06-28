Red Bull Half Court丨三人籃球賽回歸 香港區總決賽820屯門上演
撰文：楊宇翹
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Red Bull Half Court三人籃球賽即將回歸，並於8月中旬開打，是次香港區冠軍者將贏取9月在埃及舉行的世界總決賽資格。
「Red Bull Half Court三人籃球賽」連續3年在港舉行，比賽場地將續在基滙資本民坊旗下別具特色的屋邨球場舉行，男子組初賽將於8月13、14日在將軍澳明德體育場進行，女子組初賽及男、女子組總決賽則定於8月20日假屯門 H.A.N.D.S 籃球場舉行。
男子組18支晉級隊伍將連同去年冠亞軍一同在總決賽決鬥；女子組16支通過報名參賽的隊伍則與2隊透過「Red Bull Half Court Youth Workshop」組成的隊伍，以及去屆女子冠軍及亞軍於8月20日激戰，賽事報名將於7月17日截止。
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