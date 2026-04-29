園遊．杏林｜VR模擬做手術　病童焦慮減兩成

園遊．杏林｜郭蕙漩醫生



在兒童醫院工作，筆者作為麻醉科醫生，每天接觸不少需要接受手術的小朋友。有些孩子身處陌生環境，看着不認識的醫護人員，會感到非常緊張。他們會哭鬧、抓緊家長不願放手，甚至掙扎不肯配合。我們只好給予空間，讓他們冷靜下來，再嘗試進行麻醉程序。



為了減低孩子的焦慮，醫護團隊一直多做一步，希望減低他們對麻醉及手術的未知，甚至為過程添一點趣味。

去年底，本院的外科病房正式推出「手術室虛擬實境遊」服務。情況合適的病童會在手術前戴上虛擬實境（VR） 眼鏡，由卡通熊貓角色陪同進入手術室等候區，360度觀察四周環境，然後沿走廊進入手術室。他們可以在畫面中選擇手術袍顏色和麻醉面罩的香味，並練習吸氣。畫面慢慢變暗，模擬麻醉入睡；當畫面再次亮起，孩子已經「完成手術」。

VR的場景由本院、香港理工大學電子計算學系及應用社會科學系、香港城市大學電腦科學系，及智樂兒童遊樂協會合作，參照醫院手術室的真實環境設計，當中出現的醫療儀器和醫護人員都非常像真。整個體驗過程僅十幾分鐘，就能讓孩子對將會發生的事情有基本了解和熟悉。我們的研究顯示，曾在術前使用 VR 的兒童，焦慮程度較未使用者低約兩成，當中以五至八歲的孩子最為明顯。由此可見，陌生感減少了，恐懼自然也會下降。

手術室同事亦留意到，小孩由躺在床上被推入手術室的路程開始已感到非常不安，所以，我們以電動玩具跑車代替輪床，讓小朋友「自駕」入手術室！透過給予他們掌控，原本不安的一段路，頓時變成有趣安心的經歷。

我們亦與非政府機構合作，例如智樂兒童遊樂協會及菲奧多拉基金會，他們分別派出「醫院遊戲師」及「搞笑醫生」：前者在術前以生動的遊戲向病童說明麻醉及手術過程，後者透過幽默互動與魔術表演，巧妙地分散病童的注意力並陪伴左右，令他們對醫院及醫護人員的信任大增。

綜合以上各種措施，再加上醫護人員的細心，我們不只讓孩子了解麻醉與手術的細節，更重要的是賦予他們有效的應對策略。孩子不再只是被動地接受程序，而是掌握了應對的方法，讓恐懼轉化為勇氣。筆者盼望孩子走進手術室時，可以多一份信心，少一份焦慮。

作者郭蕙漩醫生是香港兒童醫院麻醉及全期手術醫學科副部門主管。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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