獨立品牌被收購的新聞並不罕見，先有「安特惠普六君子」之一的Dries Van Noten因財政問題出售大部分股權予西班牙時裝集團Puig，及後又有意大利奢侈品集團Ermenegildo Zegna收購Thom Browne 85%股份，昨日又傳出瑞典品牌Acne Studios出售部分股權的消息。

Acne Studios近年頻頻傳出賣盤的新聞，早在2013年已有消息指品牌正尋求有潛質的「買家」，當時更曾與Kering集團會面。而在今年三月亦傳出品牌委託Goldman Sachs找尋買家的新聞，當時品牌估值約5億歐元（約44.6億港幣）。

今次品牌將會分別出售30.1%及10.9%股分予IDG Capital及香港I.T集團，I.T亦宣佈會斥4.86億瑞典克朗（約4.23億港元）收購品牌10.9%的股權，而兩位創辦人Jonny Johansson與Mikael Schiller將繼續持有業務的大部分股權。成立於1992年的IDG Capital是一間投資公司，幫助不同的外國企業進入中國市場，Farfetch、Moncler、Gentle Monster等都是她們旗下的業務，而I.T早在00年代初已開始銷售品牌的產品。是次Acne Studio出售四成股權明顯是希望更全面地進入中國市場，畢竟品牌去年利潤錄得十年新低，只有9%，而當中四份之一的利潤來自亞洲地區，加上中國是奢侈品最大的市場，擴展在中國的業務無疑是增加利潤的方法之一。

Acne Studios創立於1996年，以簡約奢華的設計聞名，服飾的剪裁深得民生。除了服裝，Acne Studios還有發行過雜誌《Acne Paper》，更開設了皮革的生產線，早前甚至把產品擴展至家品領域，推出限量版家品，均以北歐簡約風格作為設計重心。

+ 4 + 3 + 2

近年不少人批評品牌的產品商業化，但要在做設計與做生意兩者之間取得完美的平衡，絕對不是一件容易的事。要求一個品牌撇開商業元素始終不太可能，畢竟資金是維持一個品牌十分重要的元素。而對比起剪裁、設計和用料，中國市場更渴求的是浮誇和名氣，希望藉品牌彰顯自己的身份和地位，只希望Acne Studios在進攻中國市場之際，不要忘記當初那份Scandinavian Cool以及簡約奢華的元素。