專訪馬來西亞品牌MAG Lifestyle：「首先考慮衣服是為誰而設計」

重質穿衣

資訊豐富的年代，消費習慣也有所改變，不少人不再崇尚高檔名牌，也有越來越多優質的設計師品牌不走高價路線。一年初始，我們談品牌、價格和質感之間的關聯，希望大家找准風格，不要盲目裝身。

「想要穿得有質感就得捨得花錢」，這句話在很多年前可能是至理名言，但如今，風格鮮明的設計師品牌不難找到，想要穿得優雅好看，已非難事一件，問題反而是仍有部分人對「便宜有好貨」不置可否。

MAG Lifestyle是馬來西亞本地成長中的時裝品牌，創辦人黃燕麗及黃曉麗志在設計出適合本地女性身材，也符合本地人消費能力的質感華服。

黃燕麗坦承，自己曾是花大錢追求時尚的人，但現在大部分時候， 更重視自身需求，創立品牌，某程度上是為自己量身裁衣。（MAG Lifestyle官網截圖）

MAG Lifestyle的故事得從馬來西亞孟沙區的一家高端服飾店說起，黃燕麗及妹妹黃曉麗2010年開設了一家取名「Magazine」的女性時裝店，售賣的是動輒上千令吉（1元馬來幣／「令吉」約為港幣$1.9）的名牌，即使是過季的普通上衣，折價後也要近500令吉。兩年時間的經營，讓她們摸清顧客的需求，遂在2013年自創品牌，黃燕麗指：「我們發現200令吉（約港幣$381）的單品很好賣，這是大部分顧客能負擔或者說願意消費的價位，既然好賣，又能幫助更多人把自己裝扮好，何嘗不是一種雙贏。」

從一開始在店裡擺放幾件自家設計的服飾，到後來越來越受歡迎，MAG Lifestyle的商品逐步成了店裡的主要商品，接著在好幾個大型商場的伊勢丹（Isetan）及柏威年廣場的百盛（Parkson）百貨公司設有專櫃，並以品牌形式在Publika商場開設旗艦店，同時提供網購服務。幾年經營下來，建立了穩定的客戶群，也極受本地藝人、名人的愛戴。

黃燕麗及妹妹黃曉麗在2013年自創品牌（馬來西亞東方網）

曾登上韓國釜山時裝週及美國紐約時裝週的舞臺，MAG Lifestyle的價位從百多令吉到300多令吉（約港幣$190至$570）不等，曾在日本東京留學後到英國倫敦修讀時裝設計的黃曉麗稱：「從前時尚資訊流傳得很慢，以亞洲來說，流行要從東京起頭，經過香港，才會傳到東南亞，但現在資訊發達，國外流行​​的元素，這裡很快就跟上。」黃燕麗補充：「尤其雪隆區的消費者已經能接受比較前衛、看起來搶眼的東西，價格方面，一件連身裙300令吉（約港幣$570），大部分人也覺得合理。」

為本地女性而設

本地多數知名服裝設計師的作品價格不菲，並不是一般打工族所能負擔的奢侈品，但這不表示一般人沒有穿著有設計感、有質感服裝的權利。

作為設計師，就是要為人設想，找到解決方案。我們是服裝設計師，首先考慮衣服是為誰而設計，我們以大馬女性為對象，那就不得不去思考本地的女性會買怎樣的衣服 MAG Lifestyle創辦人黃曉麗

MAG Lifestyle看重實穿性，提倡一衣多穿，以新年系列為例，上圖的單色裙裝採用可拆卸衣領，拆掉旗袍領後，即是可出入各種場合的連身裙。（馬來西亞東方網）

她們認為，以一般女性的工資為準，一件有設計元素、有細節和有風格的上衣，100多令吉是可負擔的定價，黃燕麗接著說：「本地的消費者通常有兩個擔憂，一是覺得設計有點誇張，會說『哎喲，這要穿去哪裡！』；二則是會問『多少錢？』，但基本上，會選擇我們的顧客，都是想要擁有一些設計感比較強的衣服。」她指，大多數女性在添購服裝時，通常想找擁有獨特細節的單品，「若是簡約或者說太單調，她們會覺得『沒東西』，但一些網店售賣類似的商品卻能吸引到她們，原因不外是價錢實在便宜太多了。」

廉價的設計師

品牌、價格和質感之間的關係可以是相對的，但也未必是相對的。名聲響亮的大牌價格驚人，不表示價位較低的品牌在質感上無法與它相提並論。MAG Lifestyle的商品若在美國銷售，換算成美金，均價約40令吉（約港幣$76）。

除了黃燕麗和黃曉麗，工作室另有兩名設計師，其中一名是巫裔，黃曉麗指，作為大馬品牌，希望接下來也推出適合馬來女性的服裝。（馬來西亞東方網）

黃燕麗笑說：「昨天（採訪日的前一天）剛好見了在美國生活的造型師朋友，他說我們上衣的質感賣150美金（約600令吉、$1170港幣）也不為過，但如果600令吉一件上衣，在本地，有多少人能穿得起？」她打趣：「所以很多人說我們是Cheap Designer（廉價的設計師）。」

多元定位 兜攬多方客群

關於商品的定價，黃燕麗坦承，曾經陷入兩難，「我們考慮過要不要提高價格，『便宜沒好貨』是一種根深蒂固的印象，所以也不敢太便宜，但無論如何，也不能太貴，畢竟是出自大馬的品牌，還是要以這裡的顧客為主。」然而，她不諱言，在國外受邀進駐品牌集合店時，對方會建議不要把價格定得太低，另有一件趣事是到倫敦參與貿易展時，價格換算成英鎊，對當地人來說，是不可思議的低價，但因採購員的眼光獨到，看出物超所值，讓她們第一次參展就成功簽下許多訂單。

RSVP Clothing的晚裝並非定制服，但提供 修改服務，顧客若身形有所轉變，又或是想在 晚裝的設計上稍作改動，可付費請工作室裡的 裁縫師代勞。如此一來，便能減少衣服因曝光 率太高或不再合穿而被棄置一旁的機率。（馬來西亞東方網）

MAG Lifestyle「可負擔的設計師品牌」形像已確立，那是不是就表示雖可建立一大班擁簇，在盈利上也可以有所期待，但品牌就必須永遠停留在現時這個階段，無法進一步往高端邁進？黃燕麗認為：「作為設計師，我們希望有新的里程碑，但不表示要去改變MAG Lifestyle，因為大可創造另一個副牌，國外很多大品牌都有副線品牌，有不同的定位和定價，應付不同的消費群體。」

事實上，除了MAG Lifestyle，黃燕麗及黃曉麗另有一個售賣晚裝的品牌RSVP，作工和價位都屬中高層次，黃燕麗表示：「我們也能做很高端很精細的設計，主要是看需求。

想買一件晚裝的女性通常有一筆預算，她們已經計劃好要花這筆錢了，所以RSVP能提供的和售賣常服的MAG Lifestyle自然不太一樣。 」

MAG Lifestyle的服飾通常備有2個顏色3個尺碼，平均一個尺碼推出10件，也就是說，一款服裝一次會製作60件，並不算大量生產，「畢竟不是定制服，無法獨一無二，但這樣的數量，還是撞衣，只能說兩個人真的很有緣。」

黃燕麗笑說：「但其實這也沒什麼大不了，就算是幾千塊的名牌包，也還是會有人和你拿一樣的，就當作是眼光一致好了。」

追求品味 別盲控品牌

如果39令吉也可以買到上衣，為什麼要買100令吉的設計師品牌？黃燕麗及黃曉麗以MAG Lifestyle的服裝為例，「衣服有設計感，會比較容易搭配，另外，我們加入很多口袋的設計，這是應顧客提出的需求，再來是本地人喜歡有袖的衣款，也希望衣服和裙子的長度略長。」

我們加入很多口袋的設計，這是應顧客提出的需求（MAG Lifestyle官網截圖）

黃燕麗指：「大馬女性和泰國及中國女性的身形不盡相同，本地女性的髖部和肩膀都比較大，骨架稍大，雖然只是一點點的差距，但裁剪上就得做出調整。我們每個版型做3到5個樣板，一直修改直到完善，這和大量生產自然有差別，另一方面，1寸車15針和大量生產的1寸10針，也有不同，車得不夠密，沒兩下就爆開了。」

既然想為本地女性設計衣服，就必須了解她們的需求，所以兩姐妹經常會到店裡走動，直接與顧客溝通，多做了解。

黃曉麗原先在日本東京念東亞系，在當地受到流行時尚的衝擊，決定負笈倫敦念時裝，她認為，作為女性，必須知道自己鍾情於怎樣的風格，並認清自己是否可以駕馭，「人靠衣裝，無論你穿什麼，盡可能穿有品質的商品。質感不好，其實別人一眼就看出來了，品質不好的衣服，無論怎麼配搭，都很難好看得起來。」

黃曉麗透露， 因認識中國某個手工非常傑出的裁縫師，也因為在當地設有MAG Lifestyle的專屬製衣廠，所以在量與質的控制上，有很大的自由，也更可以掌握對質量的要求。（馬來西亞東方網）

太便宜一定沒好貨

在大馬，無論男女，在著裝上都比較隨意，黃曉麗認為，「有可能是天氣熱，比較不適合做多層次的穿搭，而且我們不換季，一件衣服一整年都可以穿，所以大家的時尚觸覺也不怎麼敏銳。」她認為，本地女性可粗略分為兩種，一種是年終大減價和新年前有目的性地添購服飾，另一種則是一年到頭都在購買， 「可是也別忘了一分錢一分貨，過於便宜的商品質感上一定有差，要以低價出售，肯定要在布料、車工、用料上盡可能地減低成本。」

有質感的東西一定不會太便宜（馬來西亞東方網）

話雖如此，她也提到法國人不崇尚品牌，只在乎相關商品是否適合自己，「他們更講求舒適和品味，不看牌子，也不介意價錢，只要是自己喜歡的就可以了。」反之，本地仍有大部分人是「品牌控」，對自身需求不敏感，也不真正追求質感，盲目地認為「有牌子」就是品味，就能彰顯質感。

總歸而言，我們得出一個結論：有質感的東西一定不會太便宜，但昂貴的東西不一定有質感。品牌只是物品風格的統稱，適合自己的就是名牌。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【特寫】可負擔也有好質感】

為情人節增添更多意義！請即 入去「01心意」平台支持願望成真基金會 ，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）： https://heart.hk01.com/zh/project/10076