【野餐時尚】失業廢青辦主題野餐會！清新風紅爆網絡　Muji也伸手

Bosom是一位設計師，生活在福州。2015年，他和他的7個小伙伴，有的辭職，有的創業失敗，竟遭遇了集體失業…… 無所事事的他們便常聚在一起玩耍、吃喝。吃着吃着，他們覺得「不如一起做點有趣的事情吧」，於是，成立了一個小團隊，取名叫「Hi Picnic」，把餐桌搬到山里、樹林、天台、海邊…… 帶着好吃又好看的食物和餐具，在郊外寫生、看電影、聊天、玩音樂… ▼▼▼先看看「Hi Picnic」的故事吧▼▼▼

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從2015年10月開始，幾乎每個月，他們都會有一次這樣的主題野餐。他們野餐的照片，只要在SNS一po圖，就能贏得無數點讚。很多人竟然很羨慕這班失業青年，都想擁有一場說走就走的美好野餐。就連「無印良品」都被他們吸引，邀請他們分享野餐的有趣經驗！6月，我們跟着「Hi Picnic」的小伙伴們，去海邊的森林玩了一次。趕緊學一學，如何策劃一場高顏值的野餐吧！

「Hi Picnic」的策劃者是Bosom。他為自己的家取了一個別稱，叫「二餅食堂」。這裡也是「Hi Picnic」小團隊的根據地。集體失業後，二餅食堂成了他們做飯、聚餐，以及消磨時光的地方。後來他們把餐桌從二餅食堂搬到了戶外，開始了第一次野餐活動。這是一片位於福州大姆山的草場，放眼望去，只有牛和羊。野餐結束後，Bosom把照片上載到社交媒體，引起了一群人的關注，紛紛要求下次一起參加。原本鬧着玩的小娛樂，成了每個月一次的主題活動。

▼▼▼按圖看更多「Hi Picnic」的活動吧▼▼▼

近兩年來，「Hi Picnic」已經舉辦十幾場野餐，好運不斷，他們又陸陸續續找到了工作，野餐會也逐漸加入了更多新夥伴，有音樂老師、雕塑家、攝影師、雜誌編輯…… 他們甚至還被MUJI邀請去辦講座。準備一次野餐佔用的時間其實不長，所花費的支出，甚至比去餐廳吃一頓更便宜。「Hi Picnic」的野餐有一個不成文的規定：扔掉手機，每個人都必須忙碌起來！回到最原始的交流方式，多和朋友面對面聊聊天，這才是野餐最有趣的地方。

野餐小貼士：

1. 參加人數

通常出門野餐都需要自駕，以10人、兩架車的規模為最佳，人過多，會造成交通上的困擾。每次野餐，Bosom都會根據大家的職業愛好，各自分配任務，有的人踩線，有的人負責音樂，有的人負責遊戲互動，有的人煮食，有的人拍照…… 每個人都有任務，也會讓大家的參與感更強。

▼▼▼10人、兩架車的規模為最佳，人過多，會造成交通上的困擾。▼▼▼

2. 野餐地點

一說到野餐就只想到公園？out了啦，你可以問問身邊喜歡拍風景照的攝影師，去一些原生態的環境，會讓野餐更有趣味。例如，沒有名字的小溪。無人海灘。海邊的小樹林。山里的小村莊。城市裡的樓頂天台，也是一個不錯的選擇！路程上最好控制在一個小時內，可以一次挑選2、3個地方作為備選，條件允許的話，事先踩個點。

按圖看更多貼士細節吧▼▼▼

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3. 定制主題

每次活動，Bosom都會根據節氣和時令，設計適合的主題和主題色。例如，這次在海邊小樹林的野餐，餐布就可以選擇亞麻或棉布做一些小拼接。大家的服裝風格和色系盡量統一，可以讓野餐的顏值更上一層樓。

▼▼▼根據節氣和時令，設計適合的主題和主題色▼▼▼

4. 自製輕食

野餐的食物需要考慮便攜性和保溫性。每次野餐，Bosom都會提前製定好菜單，沙律類的食物方便攜帶，都可以提前做好。也可以嘗試在現場做一些小食。例如，把在家裡做好的酸奶塞進保溫箱，帶到現場來擠，可以增加互動性。這次的海邊野餐，Bosom特意做了素咖哩，現場做成了類似捲餅的塔口，美味又新鮮！一些可以現調的飲料，也是不錯的選擇。

▼▼▼提前製定好菜單，沙律類的食物方便攜帶，都可以提前做好▼▼▼

5. 食材器皿

食物和器皿的搭配，是拍出美照的關鍵。沙律和水果，可以選擇玻璃器皿。主食和肉類食物，就用木托盤。蛋糕、麵包、小食類，可以用編織籃。別再用一次性杯子了！每個人帶上一個喜歡的杯子，環保又好看。

▼▼▼食物和器皿的搭配，是拍出美照的關鍵▼▼▼

6. 裝飾餐桌

辦一場美美的野餐，要帶的東西非常多，華而不實的擺件盡量少帶吧，郊外的野花野草，就是最好的裝飾。另外，還可以帶上一些小樂器，既可以作為裝飾，又可以給野餐助興。

▼▼▼可以帶上一些小樂器，既可以作為裝飾，又可以給野餐助興▼▼▼

7. 個性遊戲

野餐遊戲除了棋牌和桌遊，也可以定制個性遊戲哦。特別要好的朋友，可以準備一些朋友間有趣的段子，讓大家一起猜著玩，有利於增進感情。

按圖看更多貼士細節吧▼▼▼

8. 攝影風格

野餐照片的風格並不只有小清新，可以根據場地和當季的主題，和負責拍照的朋友溝通一下，拍出的照片也會更有主題感。自然的抓拍，會讓大家看起來更放鬆。

▼▼▼按圖看更多以下作品吧▼▼▼

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