【專訪小松美羽】神隱少女現場繪畫：弄髒白袍是淨化自己的過程

黑直中長髮、穿起白色合氣道袍、豪邁地揮灑顏料，被喻為「神隱少女」的日本藝術家小松美羽，剛剛完成了她今年第一次的Live Painting，表演時穿上白色袍是她被稱為「神隱少女」的原因。小松美羽的作品畫風粗獷、顏色鮮艷，不論是畫作抑或是作畫時的瀟灑都與平日甜美可人的樣子有著天壤之別。

小松美羽。（攝影：鄧倩螢）

相信大家都對小松美羽的故事略有所聞，她的作品往往從不同宗教、神話故事中獲取靈感，並以繪畫神獸（她自己稱之為守護獸）為名。在日本長野縣成長的小松美羽，至小被大自然所包圍，更能看到各種大自然中的靈獸。有一次她在森林間迷路，有一隻狛犬突然出現並帶領她回家，自始便與神獸結下不解之緣。當上藝術家的原因自然亦與神獸有關，「希望把人的心靈以及神獸的成長紀錄下來。」小松美羽又說：「人的心靈與神獸一起成長，當中蘊含了愛，希望可以把當中種種畫下來。」所以便當上了一位藝術家。

而以神獸作為創作題材的原因，除了因為狛犬的帶領外，還因為「神獸著重的是人的靈魂，而不是肉體和外表。」相比起人，她更想與神獸交流。小松美羽認為把牠們畫下來十分有意義，亦是感謝牠們的方法之一。

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今年是小松美羽第二次來港設展，甫踏進展覽場地，便有一對可愛的神獸迎接大家。「相比起上年的設覽，今次多了黑白色調的作品。」她說。相信大家對於小松美羽作品的印象都是色彩繽粉的，但其實她一開始多創作黑白畫作，其早期作品《四十九日》就是例子之一。因為日本傳統有逝者會在世上停留四十九日之說，所以小松美羽便創作了這幅作品獻給爺爺。「在神獸的世界同樣有家庭的概念，與人的世界一樣。上次畫的大多是小神獸，而今次畫得比較多爸爸媽媽。」小松美羽又補充。她認為人與神獸在同一世界中互相成長，就像一個圈一樣，互相調和。

（白石畫廊）

說到小松美羽，當然亦不得不提她的Live Painting，每次現場作畫都能夠吸引大量人群，萬人空巷，而她三月尾亦在香港完成了今年第一次的Live Painting。當天她穿上白袍，在大型的銅板前豪邁地揮灑顏料，下筆絕不猶疑。作畫之時，手是畫筆；白袍同是畫布，顏料噴灑在白色的長袍上，小松美羽自身亦成了一件藝術品。「作畫時弄髒白袍是淨化自己的過程。」小松美羽在訪問中說道。

小松美羽現場作畫情況：

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顏料噴灑在白色的長袍上，小松美羽自身亦成了一件藝術品。「作畫時弄髒白袍是淨化自己的過程。」小松美羽說。（白石畫廊）

去年3月，小松美羽第一次在香港作Live Painting，最後完成作品《九龍》，她表示這是第一次在一幅畫中同時出現這麼多神獸，因為感受到周圍都充滿能量。現重溫當時盛況。

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《小松美羽：神獸》展覽

日期：即日起至4月28日

時間：星期二至日（逢星期一休息），上午11時至晚上7時

地點：白石畫廊（香港中環皇后大道中80號 H Queen’s 8樓）

費用：全免

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