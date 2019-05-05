【Billie Eilish】小天后創品牌blōhsh　螢光Oversize成潮流Icon

如果有關注歐美樂壇的朋友，應該都對17歲的Billie Eilish不陌生。年紀輕輕的她憑藉一連推出多首膾炙人口的金曲迅速竄紅。不過，除了Billie Eilish的歌曲受到大家的關注以外，她那標誌性的Oversized穿搭，也引領了一股新穿搭趨勢。 與其他年輕女孩們不同，Billie Eilish明明擁有一張仙氣十足的臉蛋，卻特愛中性帥氣的穿搭，時常能看到她穿著設計浮誇的Oversized服飾，腳踩超大潮鞋。如此前衛又獨特的穿搭風格，自然也引起大家的關注，在 IG 上掀起一股「Billie Style」的模仿風潮，儼然就是新生代潮流Icon。

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可別以為Billie Eilish的成就只有如此，你知道小小年紀的她居然已經是品牌主理人了嗎？Billie Eilish的品牌「blōhsh」其實主要販售和她音樂相關的周邊商品，包括：公仔、服飾、帽子、頭巾、唱片等。所有 blōhsh的商品都帶有一些時下流行的街頭元素，而且都是Billie Eilish時常穿搭的單品，想要嘗試 Billie Style的朋友，blōhsh的服飾絕對是入門款。以下編輯就介紹3個blōhsh的經典單品給大家參考！

1. 螢光色系 T-Shirt

從去年開始就相當流行螢光色系的單品，不過如此鮮豔大膽的顏色，難免給人一種難以駕馭的感覺，但其實只要掌握訣竅，螢光色系也能穿得很時髦。建議初學者可以學習 Billie Eilish的穿搭方式，以暗色系搭配，不僅能夠為整體穿搭增添層次，同時也能簡單凸顯整身造型的重點。

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2. 漁夫帽、方巾

帽子對於現今潮人來說，已經是不可或缺的單品，本身就相當愛戴帽子的Billie Eilish自然也推出不少設計簡約又百搭的帽款。其中，編輯最推薦的就是漁夫帽，因為blōhsh的款式正好是今年流行材質硬挺且帽簷偏大的漁夫帽，看起來格外有型。此外，多功能的方巾，除了可以當作頭巾使用以外，還能圍在脖子上為整體的穿搭增添層次。

3. Oversized Hoodie

說到 blōhsh 必買的單品當然有這 Oversized Hoodie，平常比較喜歡中性穿搭的朋友可以參考Billie Eilis的搭配方式，穿著寬鬆的褲款。想小露性感的女孩，小編則推薦「下身失蹤」的造型，不僅顯腿長還十分簡單搭配。

其實以上編輯推薦的單品，都是經常會出現在 Billie Eilish 日常穿搭中的服飾、配件，所以想要嘗試 Billie Style 但預算又有限的朋友，不妨可以參考 blōhsh 的單品。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】