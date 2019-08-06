美國藝術家「I❤NY」作品成功振興紐約旅遊業　細數歷年相近設計

昨晚（5日）「I❤香港」藍衫T恤設計引起不少風波，而這設計挪用了美國設計師Milton Glaser「I❤NY」的創作。 「I❤NY」設計自1977年面世，最初為推廣紐約市旅遊業，其後標誌紅遍全球，相關二創商品不絕。先是2005年，Adidas推出Superstar 35周年別注波鞋，當時「Cities series」中的球鞋設計，更別具心思玩轉「I❤NY」標誌。而2013年，時裝攝影師Terry Richardson為法國《Vogue》雜誌拍攝，同樣以「I❤NY」為題創作。 不過，真正愛護一個地方，就應好好守護一地的文化、體制。

平面設計師Milton Glaser於1977年設計出「I❤NY」經典logo。（Wikipedia）

如今紅遍全球的「I❤NY」黑字紅心Logo，其實早於1977年即已面世。Logo出自平面設計師Milton Glaser之手。當年，紐約市為振興旅遊業，找來Milton Glaser設計標語。一句「I love New York」，除可見遊客熱愛紐約之餘，背後亦借用了紐約市市歌歌名，意義甚深。據Milton所言，當年設計或多或少受美國pop art藝術家Robert Indiana的代表作《LOVE》所啟發，將標語簡化成「I❤NY」四字，簡單易明之餘，鮮紅心心亦十分搶眼。當年設計一出大受歡迎，除在各式宣傳商品和單張上均能看到此四字logo外，最經典的莫過於一件「I❤NY」的白色T恤。如今看來「老套」到爆的遊客T恤，當年卻是熱門單品，人人一件。而Milton Glaser的設計手稿亦早已上了「神枱」，成為紐約MoMA博物館藏品。

美國pop art藝術家Robert Indiana的代表作《LOVE》。 （Robert Indian）

Milton設計的「I❤NY」標誌，多年來被「二次創作」成不同設計。除了搬字過紙式的「我❤香港」淺藍T恤，其實adidas的Superstar鞋款亦曾玩轉這經典logo。早幾年Retro白鞋熱潮來襲，除了adidas Stan Smith外，相信Superstar亦是港人數一數二喜愛的白鞋款式。Superstar作為史上第一對「低筒」籃球鞋，誕生於1969年，多年來廣受大眾歡迎。而早於2005年，adidas為紀念Superstar推出35周年，共推出5個系列共35款別注波鞋。當時「Cities series」中「Berlin」、「London」、「Paris」、「New York City」、「Boston」、「Tokyo」、「Buenos Aires」等7款Superstar設計，配色印花各異，但相同的是，鞋踭位均巧花心思地挪用了「I❤NY」的標誌，❤變成adidas的三頁草Logo，而NY變成以上七個城市等字句，為多年沉悶老套的logo增添點點時尚玩味。

點擊看addias的「Cities series」設計：

+ 3 + 2

除了adidas，2013年著名時裝攝影師Terry Richardson為法國《Vogue》二月號掌鏡，亦有以「I❤NY」為題拍攝。Terry Richardson多年來與《Vogue》、《GQ》、《Vanity Fair》等時裝雜誌合作，又因照片充滿裸體及性暗示而廣為人知。這位「情色攝影師」雖然於兩年前因「情色風波」而被時裝界封殺，但於2013年時，Richardson在時裝圈仍然如魚得水冬當年法國《Vogue》二月號就由他主理，並以「I❤NY」為題，於紐約街頭上為俄羅斯超模Natasha Poly進行拍攝。照片少了Richardson標誌性的情色元素，反而多了一份紐約街頭的隨性。也許Richardson所鐘愛的紐約，都離不開當地自由自在的文化氛圍。

點擊看Terry Richardson為法國《Vogue》掌鏡「I❤NY」作品：

+ 7 + 6 + 5

不過，真心愛護一個地方，並非口說一句「我愛XX」或身穿一件「我❤XX」的T恤，就可以隨意施暴。好好守護一地獨有的文化、體制，比起穿上一件T恤，作廉價的表態，更為重要。