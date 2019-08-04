【哈哈笑】讓時裝界乖乖畀錢　Smiley Face原來是史上最賺錢圖案

圓圈加兩點再加條上翹的狐線，這個人人懂畫的笑哈哈圖案隨處可見。 可是大家知道竟有人擁有這個黃色笑臉的專利嗎？這個人甚至因為這個黃色笑哈哈圖案而發大財。

PUMA x CHINATOWN MARKET系列中，有個彩色的笑哈哈籃球。若然大家仔細留意，可發現籃球印一行小字「Smiley Company」。（PUMA ）

早前《華爾街日報》就著笑哈哈圖案作了一篇詳盡的報導。看似平平無奇的黃色笑哈哈圖案，卻讓版權持有人Nicolas Loufrani每年賺約40億美元，當中主要收入來自時尚產業，佔公司總收入的 60 %！換言之，每個品牌想要出笑哈哈圖案的商品，就先得向Nicolas Loufrani付上版權費，而Nicolas Loufrani則坐享其成，每天坐著等收錢。

不過，這個讓Nicolas Loufrani發達的圖案，並不是由Loufrani家族設計，甚至一開始與Loufrani家族完全無關。據世界最大的博物館研究機構史密森尼學會（Smithsonian Institution）證實，笑哈哈圖案由美國平面設計師Harvey Ball於1963年設計而成，首次亮相於一家美國國家人壽保險公司的廣告之中。

Harvey Ball（IG@camper.shop ）

當時Harvey Ball設計出這個圖案僅獲得USD$45酬勞，並沒有因此而改變命運。反而是一名法國記者Franklin Loufrani於1971年，非常「醒目」地於法國註冊了專利權，而他正好又非常好運地碰上笑哈哈圖案意義轉化的良機。眼光加時機，為他奠定了發達的基礎。

從上文可知，笑哈哈來自保險廣告，絕不型及潮，難以被時裝品牌看上眼。不過在1977年，樂隊Talking Heads以笑哈哈圖案作為單曲《Psycho Killer》的黑膠封面，笑哈哈圖案頓變入型入格又具有反叛色彩的象徵符號。

Talking Heads的《Psycho Killer》黑膠封面（網上圖片）

其後在1985年出版的《Watchmen》中，笑哈哈面具由最腐敗及最暴力的超級英雄的穿戴，再加上後來在Rave culture帶動下，笑哈哈成為地下文化常見的一個圖案，而笑哈哈這個圖案的象徵意義亦開始陸續擴大，象徵微笑之餘，亦變成反權威、反腐敗、和平、反叛的象徵符號，無論在音樂、文化、電影，抑或是時裝上，亦不難看見笑哈哈圖案。

我之所以會畫上笑哈哈圖案，是因為笑臉與暴力、黑暗形成了一個強烈而有趣的對比。 Dave Gibbons

1985年出版的《Watchmen》。（網上圖片）

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在這個潮流下，笑哈哈版權持有人Franklin Loufrani的兒子Nicolas Loufrani接管了父親的生意，更將其發揚光大，在全球上百個國家註冊笑哈哈的專利，亦成立了名為「Smiley Company」的公司，自己擔任CEO，向不同公司收取笑哈哈的版權費用，包括Zara、H&M、Fendi、Moschino、Moncler等，並在笑哈哈潮流下賺取巨額收入。

不同名牌哈哈笑設計：

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不過亦有公司因不知道笑哈哈版權的存在而出事——2016年，Chinatown Market因向零售商 Urban Outfitters出售了一件印有笑哈哈圖案的T-shirt而中招。兩個星期後，Smiley Company循法律途徑要求他們全面停止製造以及接受任何該件商品的訂單。

Chinatown Market創辦人Mike Cherman表示：「我真的嚇呆了，竟然有人擁有這個黃色笑面，實在太令人驚訝！」自此以後他便乖乖地定期繳交版權費。相反，那些沒有繳交版權費的商品統統被銷毀，據Smiley Company粗糙估算，每年約有數百萬件商品因此而被銷毀。

Chinatown Market因向零售商 Urban Outfitters出售了一件印有笑哈哈圖案的T-shirt而中招。（網上圖片）

看似是一個平平無奇的流行符號，其實與消費及潮流息息相關，且被人寡頭壟斷，藉此而獲利，總非大家所想的簡單。不過凡事都有例外，有些品牌及商品亦可避過魔掌，如Cactus Plant Flea Market的四眼笑臉、Justin Bieber的服飾品牌 Drew House、iPhone的黃色笑臉emoji，因為在細節上有些微不同，因此可獲轄免。另外，因為Nicolas Loufrani所擁有的版權僅限於黃色配黑色的哈哈笑圖案，因此只要把哈哈笑轉為其他顏色，亦可輕鬆遊走在灰色地帶之中。

近年街頭品牌也常見哈哈笑影蹤：