【新冠肺炎】Kaia Gerber開直播讀書會　超模社交距離下閱讀的是…

新型冠狀病毒肺炎COVID-19來勢洶洶，近月來不少人選擇躲在家中，藉此保持社交距離防疫。 超模Kaia Gerber近日在個人Instagram上提出開設線上直播讀書會，大家猜得到超模讀書會第一本會讀的是甚麼書嗎？

超模Kaia Gerber近日在個人Instagram上提出開設讀書會。（IG@kaiagerber）

年僅18歲的Kaia Gerber是90年代超模Cindy Crawford及富商Rande Gerber的女兒。Kaia Gerber盡得母親優良DNA，除了骨架窄小之外，更擁有11頭身的完美身材比例，怪不得自16歲出道起，Kaia Gerber便一躍成為眾品牌的愛將。按圖看Kaia Gerber時尚穿搭：

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當大家以為超模在保持社交距離的當下只會瘋狂運動、玩抖音、打卡、又或做盡一切靡爛之事時，愛讀書的Kaia Gerber卻建議開設線上讀書會，與大家讀讀書，討論小說內容及人物。

“I read a lot on my own, but would love to be able to talk to you guys about it... so every week i’m gonna post a book to my stories and the following week i’ll jump on live (sometimes with a friend, writer, guest etc.) so we can all talk about the book that week! ♥️” Kaia Gerber

由Kaia Gerber開設的首場網上直播讀書會將於四月三日舉行，讀的第一本書將是由Sally Rooney寫成的《Normal People》。《Normal People》講述在兩位一起在愛爾蘭農村小鎮長大的男女Connell與Marianne，在成長後如何再次走在一起的愛情故事。《Normal People》曾佔據《紐約時報》暢銷榜首位置，更被翻拍成BBC電視劇，非常受歡迎。

Kaia Gerber讀書會讀的第一本書是由Sally Rooney寫成的《Normal People》。

在完成每場讀書會後，Kaia Gerber會再提出下一期網上直播讀書會的書單。現時Kaia Gerber暫定每周舉行讀書會，有興趣的朋友不妨與她一起讀讀書，藉此機會增添文藝氣息。