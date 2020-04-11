【紙房子】Netflix最愛聯乘　Money Heist劇中紅色Jumpsuit有得賣

Netflix大熱西班牙劇集《紙房子》（Money Heist）第四季早前上架，旋即佔據收視榜第一位，人氣爆燈。 在上架的當日，由Netflix與Pull&Bear聯乘合作的《紙房子》服裝系列亦公開發售，勢必成為一眾劇迷的必買單品。

作為一個影視平台，Netflix自不然經常與不同藝人及製作人合作，但其實除此以外，Netflix過去亦不時與時尚品牌合作，就著不同的人氣劇集推出周邊商品，如在《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）第二部曲上架時，與一眾美妝品牌合作，推出熱能直髮梳、睡眠面膜、化妝品、護膚品等產品；又曾在大熱劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第三季上架時，分別與H&M、Levi's、Pull&Bear推出《怪奇物語》服裝系列，結果系列推出後即被劇迷短時間內搶購一空。最搞鬼的，當然就是Netflix與Ben & Jerry's就著潮語「Netflix & Chill'd」聯乘合作的雪糕，令人非常好奇會是甚麼味道。

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最近Netflix再度與Pull&Bear合作，乘大熱西班牙劇集《紙房子》第四季人氣上架，同日推出《紙房子》服裝系列。是次系列以黑、白、紅顏色為主調，部份圖案以螢光色作為點綴，藉以呼應劇內主角在採光不足的場景進行偷竊計劃的劇情。

系列由T-shirts、衛衣、配飾組合而成，分別印有劇內經常出現的歌曲《Bella Ciao》的歌名、皇家造幣局、以及標誌式達利面具圖案。除此以外，更有一眾主角的犯罪時所穿的紅色Jumpsuit制服，非常難得，相信必定會成為一眾劇迷務必收藏的紀念品。

Netflix大熱西班牙劇集《紙房子》（Money Heist）第四季於本月三日正式上架，旋即佔據收視榜第一位，人氣爆燈。（官方海報）

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