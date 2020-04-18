【Crocs】告別低B鞋形象　與BEAMS合作打造最具日本山系概念涼鞋

只怪傳統以來Crocs的設計，無論是外形輪廓、顏色以至是用料都太過「硬膠」了，到泰國玩潑水節或者小童去兒童游泳池時穿著雖好，但時裝人當真要踏上Classic All-Terrain Clog拖鞋招搖過市，就實在有點兒那過。

年前BALENCIAGA才看中Crocs Clog的奇形怪狀而與之Crossover。（wwd）

但Demna Gvasalia對Crocs的形象革新未算成功。（BALENCIAGA）

雖然年前BALENCIAGA才看中Crocs Clog的奇形怪狀而與之Crossover，打造超厚底版膠鞋，但坊間真要願意欣賞和買的人根本少之又少，更被時裝評論員評定為「Ugly Fashion」中的炒作玩物而已，認真得啖笑。

然而，縱吏Demna Gvasalia對Crocs的形象革新未算成功，但有着18年歷史的Crocs始終在機能性和實用性方面，都有着一般鞋履品牌無可比擬的優勢，因此在好些設計單位眼中，Crocs其實只不過是一顆尚未開鑿的寶石，對於功能時裝設計大國日本而言，更是如此。而最近看上Crocs這隻醜小鴨的，就有日本的BEAMS。

Crocs × BEAMS Cobra Buckle Sandals ¥7,700。（BEAMS）

備有不同顏色。（BEAMS）

作為日本其中一間最擅長玩聯乘合作的時裝店，BEAMS上年就一再與Crocs推出Collaboration，不過設計依舊離不開Classic All-Terrain Clog的理型，因此反應始終一般。不過，來到2020年，BEAMS × 與Crocs系列終於迎來了一番煥然一新，打破「Crocs就只有Clog膠拖鞋」的既有形象，合力研發兩款前所未見的型號：Cobra Buckle Sandals和Fishing Vest Sandals，前者大玩軍事風，將1017 Alyx 9SM近年一再推崇的軍用銅扣子COBRA®，連同皮帶一併注入鞋面尼龍防水面料之上，用以調節鞋的鬆緊大細，至於大底則沿用Crocs引以為傲的Croslite材料製作，防滑、耐磨又易於清潔，十分方便。

Crocs × BEAMS Fishing Vest Sandals ¥6,600。（BEAMS）

+ 2

相較於Cobra Buckle Sandals主打軍事風，另一款Fishing Vest Sandals就以戶外風為主題，顧名思義地以Fishing Vest作為靈感，將釣魚背心的衣料：Ripstop尼龍布、網面、拉鏈和D形扣子，完美植入到拖鞋之上，將衣服成鞋子，別具解構主義精神。（以上鞋款2020年04月下旬BEAMS官網發售）