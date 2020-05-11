【MARUNAKA】奈良60年歷史拖鞋　經潮流改造大受日本年青人歡迎

日本歷史悠久，卻同時又能夠時刻時尚活化的傳統工藝實在多的是，今次就輪到一對超過60年歷史的奈良拖鞋。

（MARUNAKA）

（MARUNAKA）

提起奈良這個地方，或者大家就只會聯想起野鹿和古建築，覺得這個地方較之東京，實在與時裝潮流風馬牛不相及，但MARUNAKA這個日本潮界新寵兒，卻正正是源自奈良。

近年開發出鮮艷的顏色。（MARUNAKA）

最新推出的水晶透明系列。（MARUNAKA）

其實MARUNAKA本身不過是一個平實的民間拖鞋品牌，主打海灘用、淋浴用以及如廁用拖鞋等生活品市場（事實上在日本這類如廁用拖鞋，很多時正正都是由奈良的職人製作。這種「廁所拖鞋」一般以PVC材質製成，舒適之餘也耐用抗菌，除了日常起居之用，亦常見於學校、醫院等公共場所。），原本多年來的確與花俏的時裝世界沾不上干關。然而，憑藉MARUNAKA每位日本造鞋職人的巧手、世界各地對日系職人文化的推崇、以至宅寂美學概念在時裝界的日趨蓬勃等等，使到愈來愈品味之士意識到MARUNAKA的美學價值。

主打時裝路線之後，深受年輕人歡迎。（MARUNAKA）

與seveskig合作系列。（MARUNAKA）

如是者2018年開始，這個經典品牌終於開拓自家潮流支線，定名為MARUNAKA_highend，主打一系古典風拖鞋、涼鞋之餘，亦為這批定番產品開發鮮艷以至透明水晶的特殊色，更重要是繼承了日本潮流人近代的「傳統美德」，與其他品牌推出聯乘Collaboration，邀請seveskig這個新晉日牌合作，就連目前大人氣的MIYAGIHIDETAKA亦對其青睞有嘉，看來雙方合方也不過是指日可待的是。

MHL20110_CLEAR，¥ 2,530(HKD183.43)。（MARUNAKA）

MHL18170_Brown，HKD207.35。（MARUNAKA）

MHL18170_BLACK，HKD207.35。（MARUNAKA）

MHL18170_BLACK，HKD207.35。（MARUNAKA）

MHL18110_brown，¥ 2,530(HKD183.43)。（MARUNAKA）

MHL18375_BLACK，，HKD207.35。（MARUNAKA）

MHL18375_brown，，HKD207.35。（MARUNAKA）

MHL18660_blue，¥ 2,530(HKD183.43)。（MARUNAKA）

而且別以為這些日本職人製造的鞋子定價不菲，其實每對MARUNAKA拖鞋才不過盛惠$200-400港元左右，性價比之高，實在值得香港人拜訪一下他們的官方網店，購買一兩對傍身。