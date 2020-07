【Daniel Arsham】當今Pop Art鬼才　比卡超、DIOR聯乘造就成王

生命成就藝術,藝術成就人文精神。自人類誕生開始,藝術便成為一種媒介滋養大眾的心靈。而各個年代所誕生的作品,亦多少會反映出當時的時代面貌及精神。 講起當代藝術,大家必須要認識Daniel Arsham。

講起當代藝術,大家必須要認識Daniel Arsham。

年僅39歲的Daniel Arsham這陣子可謂勢不可擋,繼早前與日本國民品牌Uniqlo推出Daniel Arsham x Uniqlo x Pokémon三方聯乘系列之後,更將於本年8月在日本潮流中心涉谷舉辦展覽《Relics of Kanto Through Time at PARCO MUSEUM TOKYO》,展出相關一系列以經典卡通《寵物小精靈》為主題的雕塑作品。

+ 6 + 5 + 4

消息旋即引起哄動。Daniel Arsham作為當代最炙手可熱的藝術家,不單是藝術界的知名人物,作品成交價屢創新高;亦是時裝界的寵兒,就連Hedi Slimane、Kim Jones等時裝鬼才亦曾邀請他跨界合作。

來自美國紐約的Daniel Arsham,自小熱愛藝術創作,中學就讀Design and Architecture High School,最終以優秀成績及獎學金成功晉升美國著名私立大學柯柏聯盟學院(The Cooper Union),再度以優秀成績畢業。

(IG@danielarsham)

童年親身經歷過颱風Hurricane Andrew(史上十大最強颱風之一)所帶來的破壞及影響,使得Daniel Arsham對殘骸、腐蝕物等物件產生特殊情愫。他選以石英、月光石、石膏、火山灰等物料製成瓷器,再以不同手法在瓷器上營造出侵蝕、風化、水晶化等效果。縱使其創作絕大部份為單色作品,但卻展現出獨一無二的質感,並流露出一股悲愴而淒美的感覺,令人一見難忘。

而這種別樹一格的風格及美學,讓他在大學畢業不久之後便成功吸引著名畫廊Gallerie Perrotin (Paris)為他代理作品,翌年更獲編舞家Merce Cunningham邀請,為其舞團擔任舞台設計一職,自始開啟Daniel Arsham的跨界創作之路。

由2004年至今,Daniel Arsham不單為Merce Cunningham擔當舞台設計,亦曾於2005年與時任Dior男裝設計總監Hedi Slimane合作打造Dior的試身室,更曾分別於2019及2020年與Kim Jones合作設計Dior的騷場。

(IG@danielarsham)

得到高級時裝品牌青睞,故然令Daniel Arsham知名度大大提升。他也非常聰明地改以全世界都認識的代表性物件或角色,如米奇老鼠、藍精靈、Snoopy、阿森家族等經典卡通作為創作主題。在剛過去與Uniqlo的合作中,Daniel Arsham更選上極受歡迎的《寵物小精靈》作為設計主角,令其作品受眾更趨廣泛。

再加上他過去曾獲得幾位知名當代藝術家如村上隆及空山基合作,以其簽名式風格二創兩位的藝術作品,進一步使得Daniel Arsham成為為人熟悉的名字。久而久之,Daniel Arsham亦成為當今最灸手可熱的藝術家之一。

+ 10 + 9 + 8

在上月的拍賣會中,五件Daniel Arsham的作品就以高價$87,500元至$475,000港元成交。另外,他的作品《風化水晶Vogue時尚雜誌101》亦於去年以$230萬元港幣成交。與各世代的代表藝術家一樣,Daniel Arsham的作品有價有市,而在他位於長島市東岸的工作室中,十多位員工每天馬不停蹄地分工合作,將其創作有序地量產製作,再以限量形式出售,

某程度上,Daniel Arsham與當年Andy Warhol在其The Factory運作模式與發展軌跡有著不少近似地方,從前Andy Warhol借助瑪麗蓮夢露、貓王Elvis Presley、金寶湯等流行文化象徵,再在工廠大量覆製版畫作品,成功平衡商業與藝術,帶來名氣與利潤;如今Daniel Arsham也是以流行文化配合聯乘技法,注入其個人特色的創作,從而令普羅大眾認識其名字和風格,看到繽紛版畫想起Andy Warhol,同一道理,看到殘骸腐蝕雕塑,就會想起Daniel Arsham。

由Daniel Arsham創作的Pokémon系列將於本年8月1日至8月16日,於澀谷PARCO四樓展出。展方將會以抽籤方式揀選入場觀眾,以防過多觀眾蜂擁而至。雖然未知屆時日本會否已經解封,但有興趣的朋友不妨密切留意有關消息,把握機會親身欣賞作品。