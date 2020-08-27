Vollebak｜電子垃圾再造時尚手錶　竟是現代人氾濫消費的諷刺？

每次當Vollebak公布新產品的時候，總會有一種「大雄等待多啦A夢掏出法寶一刻」般的期待。碳纖維Tee、藻類全降解Tee、石墨烯Jacket、銅纖維Jacket、微觀藍色玻璃球Jacket、太陽能充電Jacket等等，創意澎湃得有點科幻的新概念，幾乎每一次都能突破人對服裝物料的想像； 今回Vollebak兩位主理人Steve Tidball和Nick Tidball天馬行空的視覺再次回到地球上，發揮近代愈來愈多電子垃圾的可塑性，重新組裝成品牌的新手錶系列Garbage Watch。

Vollebak Garbage Watch：（按圖放大）

Vollebak Garbage Watch（品牌圖片）

Vollebak是一個成立於2015年的英國實驗性服裝品牌，主理人Steve Tidball和Nick Tidball是一對孿生兄弟，成立數年間不斷嘗試以前人未曾想像的物料與概念，製作功能與時尚兼備的服裝。

例如以奈米材料石墨烯製作的Jacket，穿著者即將身處寒冷野外環境都可令表體溫提高攝氏2度，隨時是保命的工具；以木漿和藻類結合而成的全降解Tee，棄置後堆在泥土內，只需要12星期便可完全自然降解，不留一點廢料之餘，更會變成泥土中的養份。類似層出不窮的突格服裝設計與物料概念，分別讓Vollebak奪得過《TIME》和《Fast Company》的創新獎，亦是令這個新品牌的性格極為鮮明。

Vollebak主理人Steve Tidball和Nick Tidball（網上圖片）

電子垃圾手錶毫無隱藏的機械造型，展現了數碼科技危險的一面，我們希望人們能藉此反思使用與對待科技產品的態度，以及它們的價值。 Nick Tidbal

最近Vollebak發佈了全新手錶系列Garbage Watch，概念上自然亦貫徹了這種品牌性格，但這次採用的卻並非什麼新研發的物料，而是現代都市人幾乎每天都接觸得到，並有份製造的電子垃圾。事實上隨著科技進步與消費習慣的改變，人類平均每年都會製造出5000萬噸電子垃圾，當中的重金屬成份，更為不少地方做成泥土、水源等等的污染。然而在兩位Tidball眼中，這些電子垃圾除了棄置在地球某角落之外，真的再無其他用途嗎？

電腦底盤是設計Garbage Watch時的主要收集的目標零件。（品牌圖片）

舉一個例子，當代的電子垃圾之中，很容易就可以發現銀、鉑、銅、鎳、鈷、鋁、鋅等貴金屬成份，甚至乎很多人都不知道，原來世上有7％的黃金都是用來製作電子產品。換句話說，如果有人能夠找到一個方法，將這些埋在地下的數千萬噸垃圾挖出來並有系列分類，不但可減少破壞地球，而且保證發達。這種「電子垃圾其實並非垃圾」的想法，令Steve和Nick Tidball想到以此重新組裝一件既有價值亦富美感的商品念頭。

Garbage Watch機械感十足，底板、電線等零件架構都清晰可見。（品牌圖片）

當然，他們沒有從電子垃圾中分類出貴金屬的技術，但既然了解到電子垃圾的價值後，Vollebak便開始列出他們或許會用得著的原材料，例如手提電話、電腦底板等等，都是他們的目標零件，然後再將當中分拆出來的零件重新組裝，成為了Vollebak的全新商品Garbage Watch。機械感十足的設計，底板、電線等零件架構都清晰可見。在一個數碼產品氾濫的年代，重建舊科技部件的價值，也算是「電子錶」的另類形態。目前Garbage Watch經已於品牌官方網站接受預訂，預計2021年方正式推出。

回顧 Vollebak創新物料的服裝設計：（按圖放大）