【GIVENCHY】新任創意總監首作10月4登場　精緻鎖頭媲美Tiffany？

雖然在肺炎肆虐下，時裝周改為網上發布，氣氛變得一潭死水，但今季SS21的巴黎時裝周，仍然大有看點，事關由Matthew M. Williams首度領軍的GIVENCHY，10月4號就會正式登場。

而在這個流行「整色整水」的網絡世代下，近年大牌的Fashion Show在發佈之前，均例牌會有些少動作，作為輔墊或炒作話題性之用，本來就將自家品牌1017 ALYX 9SM搞得有聲有色的Matthew M. Williams，當然深明此道，所以日前就透過GIVENCHY官方IG，公布他為品牌打造的首個創作：不賣衣服，走去做開鎖佬。

（GIVENCHY）

從相片和短片可見，Matthew M. Williams為GIVENCHY打造一系列精緻鎖頭，顏色形狀結構不一，有的刻有緻鎖頭字樣，有的將把GIVENCHY孖G Logo刻印其中，再配合其他鎖鏈印象照，的確給予人耳目一新之感，而鎖頭、鎖鏈這些金屬元素，更是1017 ALYX 9SM向來美學精髓。雖然目前還沒有這批鎖頭的相關開售資料，但假若當真發售的，定必掀起搶購潮，事關這類的的骰骰，定價又不太貴的小飾品，近年才最令人受落，看看CHANEL那個AirPods Case，就可見一斑。

GIVENCHY需要靠Matthew M. Williams去復興，究竟如意算盤能否打得響？（GIVENCHY）

作為LVMH王國的其中一員，GIVENCHY近幾年在Clare Waight Keller可圈可點的帶領下，聲勢有着明顯回落，人氣既不及同集團的LOUIS VUITTON、CELINE和DIOR，更與當年Riccardo Tisci領軍下如日中天的日子相去甚遠，因此如何再度將這個法國傳統Couture House復興，實在值得關注。

Riccardo Tisci與Kanye West老友鬼鬼。（GETTY）

幸好在這個High Street Fashion與機能主義雄霸的世代下，委任Matthew M. Williams出任Creative Director，絕對是集團CEO Sidney Toledano等人妙到毫巔之一着，由過往將Kim Jones和Virgil Abloh帶到麾下陣營之中、到委任Matthew M. Williams掌舵GIVENCHY，再到近日邀請Kim Jones聯合設計FENDI等等，足證這個世界第一名牌王國的足瞻遠矚。

2005年至2017年，Riccardo Tisci帶領GIVENCHY走向王朝盛世。（VOGUE）

較之Clare Waight Keller的綺麗陰柔，Matthew M. Williams的時裝觀明顯激進鮮明得多，要知道自從經Riccardo Tisci洗禮後，GIVENCHY就一直與歌德主義、BDSM、Hip hop和街頭風沾上關係，這些元素不是Clare杯荼，卻是Matthew的血液。那邊廂Riccardo Tisci與Kanye West老友鬼鬼，這邊廂Matthew M. Williams也和Playboi Carti眉來眼去（兩者亦與Nike自家個人聯名球鞋系列），最新GIVENCHY那段鎖頭宣傳短片的背景音樂，正是出自這新銳音樂人的作品。

1017 ALYX 9SM與Nike合作的聯乘系列。（Nike）

雖然Riccardo Tisci和Matthew M. Williams都熱愛美式街頭元素為根基（前者熱愛美國文化，後者本來就是加洲的美國人），頗有相類似的同時，也有着明顯分別。首先Riccardo Tisci沉醉於神秘主義，時常將宗教和哥德藝術，配合誇張圖案，注入衣服之中，風格帶有陰邪、暴力的美學意味；相反Matthew M. Williams則相對低調，極少張牙舞爪的洛威拿，而主張機能元素，以畫龍點睛之法，簡潔將科技、BDSM、PUNK和街頭美學結合為一。看看一個簡單的Cobra式軍扣，均能夠完美地注入到包袋、球鞋和衣服之中，雖然1017 ALYX 9SM並不等於GIVENCHY，但考慮到Virgil Abloh同時主理LOUIS VUITTON、OFF-WHITE；以及Demna Gvasalia曾經BALANCIAGA、VETEMENTS雙管齊下的經歷所得，這種2個品牌同1位設計師的方式，品牌彼此間有相通之處，這是理所當然會發生的，不用意外。