2026馬年飾物推薦｜從Emphasis到Hermès 新年以飾物點綴個人風格

男士飾物早已不再只是低調配角，而是完整造型的一部分：一枚戒指、一條項鏈或手飾，都能在西裝與針織之間補上一筆最個人、最有性格的細節。與其仰賴紅包或印花開運 Tee，不少品牌今年直接把紅調、馬年意象、力量與守護符號寫進飾物設計中。一物為你精選多款既應節又耐看的新作，從 Boucheron 的紅色陶瓷 Quatre 戒指、Chaumet 的蜂形紅寶石項鍊，到 Bvlgari 的蛇形手鐲、Hermès 與 Swarovski 的馬蹄鐵項鏈，連同 Van Cleef & Arpels、Tiffany & Co.、Tasaki、FRED 與 EMPHASIS 等新作，相信可為想在新一年以飾物突顯個人風格的你，提供既應節又耐看的選擇。



2026馬年飾物推薦1：Boucheron Quatre Red Edition 戒指

Boucheron 經典 Quatre 系列推出 Red Edition，將火紅 Hyceram 陶瓷嵌入三色金與鑽石之間，為戒指與領帶式項鍊注入濃厚新年氛圍。Quatre Red Edition Large Ring 以黃金、白金與玫瑰金交織，環繞一圈紅色陶瓷與鑽石線條，視覺如同把巴黎建築語彙濃縮於指間；適合偏好粗身戒指的男士，單戴一枚就足以吸睛！

2026馬年飾物推薦2：Chaumet Bee de Chaumet 項鏈

Chaumet Bee de Chaumet 墜鍊以 18K 玫瑰金配一顆圓形切割紅寶石，將品牌標誌蜂形化為極簡輪廓，視覺重心落在中央紅寶石的點睛效果。蜂在歐洲象徵勤勉與皇權，配合紅寶石的吉祥寓意，對於追求「事業馬到功成」的男士而言，這款比一般生肖飾品更具分量。

2026馬年飾物推薦3：Bvlgari Serpenti Viper 手環

提到 Bvlgari，相信在你腦海中首當浮現的必然是其標誌性的 Serpenti 系列。Serpenti Viper 手鐲將蛇鱗化為利落幾何單元，採用玫瑰金鑲紅寶石與模組化靈活結構，呈現簡潔卻極具存在感的蛇鱗與蛇首，象徵重生與力量，散發低調迷人的光芒；以焦點所在的紅寶石於新春中更是絕配，與親友歡聚時高貴又搶眼。

2026馬年飾物推薦4：FRED Force 10 18K白金鑽石手鍊

FRED Force 10 手鏈靈感源自航海鋼纜與吊環。創辦人 Fred Samuel 與兒子因熱愛帆船，將可抵擋十級強風的繩索概念轉化為珠寶，結合堅韌與優雅。 男士款採較粗鋼線配18K白金扣頭，並以鑽石鋪面細膩點綴，運動感與奢華感並存。鋼索有多種色選：日常可選深色系配金扣，拜年或開年飯則換紅調鋼索增添節慶氣息，無論單獨佩戴或與其他配飾疊搭，都能輕鬆融入不同風格。

​2026馬年飾物推薦5：Tasaki Atelier Linkage 18K 戒指

TASAKI Atelier 系列以大膽創新著稱。Linkage 系列以格柵結構為核心，設計師 Prabal Gurung 以 18K 黃金構築規整幾何框架，鑲嵌阿古屋與南洋珍珠。戒指採用 18K 櫻花金，配阿古屋珍珠、粉紅碧璽與鑽石，將品牌擅長的珍珠語彙推向時裝化表現；阿古屋珍珠的自然光澤與粉紅碧璽、櫻花金相映，溫柔中帶硬朗，適合喜歡柔和格調的您。​

2026馬年飾物推薦6：Tiffany & Co. Tiffany Knot 玫瑰金鑲鑽迷你鑰匙鏈墜

Tiffany Knot 迷你鑰匙鏈墜以 18K 玫瑰金打造，鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，靈感源自 1889 年蝴蝶結作品，象徵緊密連結與長久關係。細長鑰匙柄與結飾一體成形，線條修長俐落，比傳統大鑰匙更易融入日常造型。鏈墜配以 16–18 吋可調鍊長，剛好落在鎖骨位置，搭配開領襯衫，整體造型既具 Tiffany 辨識度，又不會過於高調。

2026馬年飾物推薦7：Van Cleef & Arpels Lucky Animals Horse 胸針

Van Cleef & Arpels Lucky Animals Horse 胸針以駿馬為主角，透過不同材質拼接出優雅輪廓，延續品牌的詩意與童趣。線條與配色經過細緻拿捏，適合別在西裝翻領、針織外套或大衣襟位，為你的造型增添一抹玩味。

2026馬年飾物推薦8：Hermès Jockette 項鍊 (Small Model)

Hermès 作為從馬具起家的殿堂級品牌，其 Jockette 系列項鏈不僅是對賽馬文化的致敬。項鏈以馬具為靈感，將金屬扣環與皮革線條簡化為幾何吊飾，延續品牌馬術血統。Small Model 尺寸低調適中，配高領毛衣或素色 T-Shirt可增添項部層次；其含蓄的馬具語彙可謂是「懂的都懂 」，適合個性比較內斂沉著的男士。

2026馬年飾物推薦9：Qeelin Horse Bo Bo 18K白金玫瑰金鑲嵌紅寶石、鑽石和黑鑽石吊墜

Qeelin Horse Bo Bo 18K白金玫瑰金鑲嵌紅寶石、鑽石和黑鑽石吊墜 （Qeelin）

Qeelin Horse Bo Bo 吊墜以雙色 18K 白金與玫瑰金交織出靈動馬形，火紅寶石點亮眼眸，並以圓鑽與黑鑽營造細膩光影，將品牌標誌性的 Bo Bo 熊貓化身為馬年專屬守護符。

馬身線條圓潤卻不失力量感，紅寶石與黑鑽的鮮明對比呼應馬年喜慶紅調，亦帶出低調奢華的都會韻味，以幽默奢華的品牌語彙演繹駿馬意象：184 顆明亮式切割鑽石與紅寶石全鋪鑲，紅寶馬鞍、吉祥錢幣與黑鑽熊貓眼等細節，兼具立體雕塑感與摩登質感。

2026馬年飾物推薦10：Swarovski Symbolica 鏈墜

Swarovski 的 Symbolica 吊墜同樣以馬蹄鐵為主角，圍繞圓形切割水晶與 pavé 鑲嵌工藝展開，並以紅色調細節配襯玫瑰金色鍍層金屬，營造輕盈而帶喜氣的年節氛圍。馬蹄鐵在多個文化中一向被視為守護與幸運象徵，既呼應馬年主題，又不失日常佩戴的時尚感。

2026馬年飾物推薦11：Emphasis M「冠」系列 玫瑰金紅色陶瓷鑽石耳環

EMPHASIS 的 M「冠」18K 玫瑰金鑽石耳環，以幾何線條拆解品牌「M」字，配合圓鑽鋪鑲，打造簡潔但富層次的耳飾輪廓。 系列更延伸出運用紅色陶瓷的賀年新作，將紅調注入玫瑰金與鑽石之間，配合「M For More... RED」概念，鼓勵用家勇敢加冕多面身份。M「冠」的幾何角度與紅陶瓷細節，可在視覺上拉長面部線條，同時為造型加上一點節日亮點。