「甜茶」白馬王子 + 安孝燮亮相！奧斯卡2026男星造型細節回顧
奧斯卡2026獎項雖然塵埃落定，但頒獎台上一眾男星精心準備的造型配襯，盛典過後仍然值得大家細味。今屆奧斯卡既有角逐影帝的Timothée Chalamet、Leonardo DiCaprio及Michael B. Jordan，分別以風格迥異的造型亮相，演繹屬於自己的時尚態度；亦有矚目新星如Jacob Elordi、Hudson Williams等，示範穿搭教科書般的配襯技巧；甚至頒獎嘉賓方面，兩大OG《復仇者聯開》巨頭台上聚首，以造型暗暗掀起大眾對年底新電影上映的期待。《一物》盤點了幾位焦點男星出席今屆奧斯卡頒獎典禮的紅地毯造型，哪套造型最得你歡心？
1. 安孝燮首登奧斯卡紅毯
為《Kpop獵魔女團》Saja Boys隊長「振宇」配音的男神安孝燮，以一身TOM FORD造型帥氣亮相。他穿上經典全黑雙排扣西裝，修身剪裁令造型感覺更添銳利自信；而劍領設計亦有助拉寬肩膀比例，增強視覺上的氣勢。再配以黑色Bow Tie點綴，感覺莊重而精緻，盡顯優雅紳士魅力。
2. Timothée Chalamet再度以「白馬王子」Look亮相
角逐影帝的「甜茶」Timothée Chalamet，穿上由Sarah Burton設計的Givenchy全白雙排扣西裝，寬鬆剪裁帶有復古感覺，並配襯白色皮靴強化造型一致性，並益胸前點綴Chrome Hearts 胸針畫龍點睛。全白造型其實巧妙呼應了他在2018年奧斯卡，《以你的名字呼喚我》提名影帝時的經典形象，惜今次同樣無緣封帝。
3. 里安納度的Dior優雅貴族格調
Leonardo DiCaprio 身穿Dior的黑色羊毛絲綢晚宴服，以「匙羹領」Shawl Lapel設計配合俐落剪裁，展現影壇巨星的沉穩氣度。領口點綴的Boucheron 1964 年典藏系列作品 Bee黃色琺瑯、紅寶石及密鑲鑽石黃金胸針，莊重中增添靈動巧思；而腕上的 Rolex 1908 Platinum 腕錶，冰藍色錶盤流露出高貴光澤，鞏固了整體造型優雅格調。
4. Pedro Pascal 演繹Chanel的浪漫及古典韻味
Pedro Pascal的造型則以細節取勝，其Chanel禮服恤衫採用最正式的Wing Tip Collar設計，但未有戴上Bow Tie，胸前改為繫上花形的絲綢和羽毛大別針，一樣搶盡焦點。其他細節例如白珍珠鈕扣、西褲上的腰封、金屬幼框眼鏡、以至簡約典雅的Chanel Boy-Friend Large Version腕錶，都令造型增添古典貴族氣息。
5. Michael B. Jordan以造型巧妙呼應戲中角色
憑《罪人們》封帝的Michael B. Jordan，以Louis Vuitton全黑定製西裝亮相紅毯。這套西裝的立領設計及黑瑪瑙大鈕扣非常突出，加上腰間的銀色雙褲鏈，及腕間的Vintage Piaget 9297 Tank手錶，整體造型既有軍事風格，亦與其在戲中的角色氣質非常相襯。
6. Hudson Williams 妙用飾物低調中見搶眼
憑電視劇《烈愛對決》走紅的Hudson Williams，以Balenciaga 打造的All Black造型優雅亮相紅地毯，西裝剪裁具雕塑感。飾物方面，在Bulgari的鑽石襟針、銀色耳環、戒指及 Serpenti Tubogas 蛇形鑽石腕錶點綴下帶來耀眼光澤，與沉黑的禮服形成鮮明對比，風格摩登而奢華。
7. 奧斯卡頒獎台上OG復仇者的「合體時刻」
《復仇者聯盟》兩大巨頭Chris Evans 與 Robert Downey Jr. 驚喜現身一同頒獎！其中 RDJ的Valentino訂製晚禮服及Tiffany & Co.的石上鳥胸針及Elsa Peretti®圓形寶石戒指（黃金鑲綠軟玉），均巧妙呼應他即將在《Avengers: Doomsday》中飾演的 Victor Von Doom 經典綠色； 而「美國隊長」則穿上了Giorgio Armani 黑色晚禮服，並佩戴 Chopard的L.U.C XPS Rose Gold 40mm 腕錶，同樣完美展現巨星風範。
8. 新一代穿搭教科書Jacob Elordi帥氣造型現物紅地毯
近年走紅的新一代穿搭教科書 Jacob Elordi，以一身 Bottega Veneta 訂製三件式晚禮服迎戰，內搭純白襯衫及黑色煲呔，優雅而時尚的剪裁在正裝與隨性之間取得完美平衡。而Cartier的白金鑲鑽耳環、袖扣及戒指，以至Tank à Guichets手錶，亦巧妙示範如何以珠寶腕錶點綴造型，增加精緻質感。