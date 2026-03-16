「甜茶」白馬王子 + 安孝燮亮相！奧斯卡2026男星造型細節回顧

奧斯卡2026獎項雖然塵埃落定，但頒獎台上一眾男星精心準備的造型配襯，盛典過後仍然值得大家細味。今屆奧斯卡既有角逐影帝的Timothée Chalamet、Leonardo DiCaprio及Michael B. Jordan，分別以風格迥異的造型亮相，演繹屬於自己的時尚態度；亦有矚目新星如Jacob Elordi、Hudson Williams等，示範穿搭教科書般的配襯技巧；甚至頒獎嘉賓方面，兩大OG《復仇者聯開》巨頭台上聚首，以造型暗暗掀起大眾對年底新電影上映的期待。《一物》盤點了幾位焦點男星出席今屆奧斯卡頒獎典禮的紅地毯造型，哪套造型最得你歡心？



1. 安孝燮首登奧斯卡紅毯

為《Kpop獵魔女團》Saja Boys隊長「振宇」配音的男神安孝燮，以一身TOM FORD造型帥氣亮相。他穿上經典全黑雙排扣西裝，修身剪裁令造型感覺更添銳利自信；而劍領設計亦有助拉寬肩膀比例，增強視覺上的氣勢。再配以黑色Bow Tie點綴，感覺莊重而精緻，盡顯優雅紳士魅力。

安孝燮以一身TOM FORD造型帥氣亮相第98屆奧斯卡男星紅地毯（Getty Images）

2. Timothée Chalamet再度以「白馬王子」Look亮相

角逐影帝的「甜茶」Timothée Chalamet，穿上由Sarah Burton設計的Givenchy全白雙排扣西裝，寬鬆剪裁帶有復古感覺，並配襯白色皮靴強化造型一致性，並益胸前點綴Chrome Hearts 胸針畫龍點睛。全白造型其實巧妙呼應了他在2018年奧斯卡，《以你的名字呼喚我》提名影帝時的經典形象，惜今次同樣無緣封帝。

Timothée Chalamet以一身TOM FORD造型帥氣亮相第98屆奧斯卡男星紅地毯（Getty Images）

Timothée Chalamet曾於2018年身穿整套Berluti白色西裝參加奧斯卡（Getty Images）

3. 里安納度的Dior優雅貴族格調

Leonardo DiCaprio 身穿Dior的黑色羊毛絲綢晚宴服，以「匙羹領」Shawl Lapel設計配合俐落剪裁，展現影壇巨星的沉穩氣度。領口點綴的Boucheron 1964 年典藏系列作品 Bee黃色琺瑯、紅寶石及密鑲鑽石黃金胸針，莊重中增添靈動巧思；而腕上的 Rolex 1908 Platinum 腕錶，冰藍色錶盤流露出高貴光澤，鞏固了整體造型優雅格調。

Leonardo DiCaprio 身穿Dior的黑色羊毛絲綢晚宴服亮相第98屆奧斯卡男星紅地毯（Getty Images）

4. Pedro Pascal 演繹Chanel的浪漫及古典韻味

Pedro Pascal的造型則以細節取勝，其Chanel禮服恤衫採用最正式的Wing Tip Collar設計，但未有戴上Bow Tie，胸前改為繫上花形的絲綢和羽毛大別針，一樣搶盡焦點。其他細節例如白珍珠鈕扣、西褲上的腰封、金屬幼框眼鏡、以至簡約典雅的Chanel Boy-Friend Large Version腕錶，都令造型增添古典貴族氣息。

Pedro Pascal以一身Chanel造型帥氣亮相第98屆奧斯卡男星紅地毯（Getty Images）

5. Michael B. Jordan以造型巧妙呼應戲中角色

憑《罪人們》封帝的Michael B. Jordan，以Louis Vuitton全黑定製西裝亮相紅毯。這套西裝的立領設計及黑瑪瑙大鈕扣非常突出，加上腰間的銀色雙褲鏈，及腕間的Vintage Piaget 9297 Tank手錶，整體造型既有軍事風格，亦與其在戲中的角色氣質非常相襯。

Michael B. Jordan以一身Louis Vuittton造型帥氣亮相第98屆奧斯卡男星紅地毯（Getty Images）

6. Hudson Williams 妙用飾物低調中見搶眼

憑電視劇《烈愛對決》走紅的Hudson Williams，以Balenciaga 打造的All Black造型優雅亮相紅地毯，西裝剪裁具雕塑感。飾物方面，在Bulgari的鑽石襟針、銀色耳環、戒指及 Serpenti Tubogas 蛇形鑽石腕錶點綴下帶來耀眼光澤，與沉黑的禮服形成鮮明對比，風格摩登而奢華。

Hudson Williams 以一身Balenciaga造型帥氣亮相第98屆奧斯卡男星紅地毯（Getty Images）

7. 奧斯卡頒獎台上OG復仇者的「合體時刻」

《復仇者聯盟》兩大巨頭Chris Evans 與 Robert Downey Jr. 驚喜現身一同頒獎！其中 RDJ的Valentino訂製晚禮服及Tiffany & Co.的石上鳥胸針及Elsa Peretti®圓形寶石戒指（黃金鑲綠軟玉），均巧妙呼應他即將在《Avengers: Doomsday》中飾演的 Victor Von Doom 經典綠色； 而「美國隊長」則穿上了Giorgio Armani 黑色晚禮服，並佩戴 Chopard的L.U.C XPS Rose Gold 40mm 腕錶，同樣完美展現巨星風範。

Chris Evans 與Robert Downey Jr.

8. 新一代穿搭教科書Jacob Elordi帥氣造型現物紅地毯

近年走紅的新一代穿搭教科書 Jacob Elordi，以一身 Bottega Veneta 訂製三件式晚禮服迎戰，內搭純白襯衫及黑色煲呔，優雅而時尚的剪裁在正裝與隨性之間取得完美平衡。而Cartier的白金鑲鑽耳環、袖扣及戒指，以至Tank à Guichets手錶，亦巧妙示範如何以珠寶腕錶點綴造型，增加精緻質感。