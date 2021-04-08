認識日本手製皮鞋單位　小鞋飾為New Balance、Converse增添個性

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-08 19:15

日本時裝與相關工藝文化值得稱頌的地方，是對前人保留下來的傳統，有着深入的研究及鑑賞力，繼而畫龍點睛，將經典的事物加以適當改造，昇華成與別不同的產物。

Hender Scheme MIP-10。（Hender Scheme）

Hender Scheme MIP-22。（Hender Scheme）

這種新舊融和的突破性案例，在日本時裝界比比皆是，例如由柏崎亮主理的Hender Scheme，其成名之作MIP-10，正是取材自Air Jordan 4，將這對人所共知的球鞋，創新地以植鞣革作為原材料製造，為傳統美式藍球鞋塑造Wabi Sabi色彩侘寂形象，煥然一新。

Porter Classic以日本古典技持製成的Peacoat。（Porter Classic）

至於吉田克幸領軍的Porter Classic，則對日本傳統的藍染和刺子繡工藝加以發揮。過去這些源遠流長的技術，大多只會應用到半纏、野良著等東洋民間服飾之上，吉田父子卻藝高人膽大，將上述工藝結合Kendo劍道袍布料，製作出藍染版本棒球褸、Pea Coat等，把這些來自西方的衣種，混入東方元素，非但沒有不倫不類，更連西方國度的時裝人也拍案叫絕。

Takafumi Arai同名主理人。（Takafumi Arai）

今次介紹的Takafumi Arai，雖然名氣遠不及Porter Classic和Hender Scheme響亮，但這個以皮鞋作本位的日本品牌，對西鞋皮鞋工藝的觀點了解和相關改造，卻很值得關注。

Takafumi Arai是一個很喜歡玩對比Contrast的品牌。（Takafumi Arai）

簡單來說，Takafumi Arai是個很喜歡玩對比Contrast的品牌，傳統皮鞋都以單一色調為主，Takafumi Arai卻豐富得多，例如將一對Indy Boots輪廓的高筒Boots或Cap Toe Oxford，以Patchwork手法，將每塊手皮革，換上黃、綠、紫、桃紅等各種頻色，拼湊成左右配色不同的鴛鴦鞋皮，極具玩味。

Takafumi Arai各式各樣手工皮鞋。（Takafumi Arai）

+ 2 + 2 + 2

但別以為這已很浮誇，Takafumi Arai尚有其他更爆款式，這位日本職人就曾以鈕扣作主題，將數十顆顏色不同的皮鈕扣，綿密地手縫到Button Boots鞋上。或以不規則的方式，將大量皮塊手縫到皮鞋鞋面，再以粗針線縫合在一起，或參考刺子繡技法，將縫線化成圖騰，既粗獷亦具手工意味。

Takafumi Arai製作的皮飾品結合到Paraboot鞋上。（Takafumi Arai）

甚至曾將Louis Vuitton Monogram布塊解構並組合成流蘇飾片Kiltie。（Takafumi Arai）

+ 9 + 9 + 9

除搶眼的手工皮鞋外，Takafumi Arai皮鞋小配件同樣精彩。當中尤以流蘇飾片Kiltie、Tassels和Shoelace Tassels最為突出，不只因為造工精美，更可以配置到不同的鞋子中，日本品味之士最鍾意將這些小鞋飾穿到New Balance球鞋或Paraboot皮鞋的鞋帶位置，為千篇一律的經典鞋子帶來畫龍點睛的小改造，立即變與別不同，實在不得不佩服日本職人的洞察力。