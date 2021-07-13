N.HOOLYWOOD聯乘Hamilton　精工TUNA經典復刻　本月3款最火熱錶款

炎炎夏日已經來臨，出入大多都是以短袖衫示人，相信大家都會出現一個小難題，就是兩手空空如也，女生或可增添不同飾物來增升層次感，不過男生的選擇就相對較少，令手錶變得相當重要。



今個月不同品牌都相繼推出錶款，一物決定挑選本月最值得注意的3款錶作，談論其歷史、經典性或吸引人之處，好讓各位能選出喜愛的手上小伙伴。

N.HOOLYWOOD x Hamilton

N.HOOLYWOOD與Hamilton合作絕非首次，在2009年春夏季度，雙方就曾聯手推出錶款，以38 mm陸戰錶款為藍本，當年是限量500枚發售，零售價為 94,500 日圓（約合 6,650港元）。時隔12年後，合作單位由COMPILE LINE改為TEST PRODUCT EXCHANGE SERVICE負責，以40mm KHAKI FIELD錶型為基調，黑面白針，加上藍寶石水晶錶面，是次就限量發行 300 枚，官方公佈7月22日於官網預定，售價為117,700 日圓（約合 8,230港元）。

2009年N.HOOLYWOOD初代聯乘Hamilton：

2009年N.HOOLYWOOD x Hamilton (Men’s Non-No)

相比2009年的聯乘作，今回產量更少，而且改為40mm，另外09年更具日期顯示，不過當年推出後，一直在二手市場熱炒，相信還有升值潛力。



N.HOOLYWOOD聯乘Hamilton設計細節：

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按圖重溫Hamilton曾參與的電影作品：

Seiko Prospex Quartz Divers

Seiko Prospex Quartz Divers (Seiko)

日本行業巨頭精工在潛水錶歷史上，早已寫下輝煌的一頁，不論是細MM與大MM的成功，或是TUNA的熱潮，均是品牌旗下的經典之作。當中專業潛水錶TUNA系列，相估最廣為人知。自1975年面世的TUNA系列，一直為系列中的的型號升級再改良。

TUNA經典復刻設計細節圖：

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在198年就推出石英供電的1,000米深潛型號Prospex Quartz Divers，將功能與堅固性也推上高峰。今年是錶款面世35周年，精工為慶祝特意復刻此款經典之作，錶圈用上拉絲鈦金屬製成，配以7C46機芯，錶面採用深藍漸變，全球限量發行 1,200 枚。

BEAMS x TIMEX CAMPER

BEAMS與TIMEX一直合作無間，每年均會推出聯乘錶款，價錢合理又貼近當下潮流。今年決定設計金屬精鋼錶，配以品牌的「原創露營車」為主題，以一年四季也可使用為理念，用上近年熱潮的三框錶鍊，後蓋上有兩家公司的標誌。現時可於BEAMS官網入手，售價23,650日圓（約合 1,670港元）。



BEAMS與TIMEX聯乘設計細節圖：