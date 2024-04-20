三個說出了中國經濟真相的美國女人
4月4日至9日耶倫訪華期間，多次就中國「產能過剩」問題表達關切。從各種角度批駁耶倫的文章已有不少，我們這裏記住一點，她注意到了中國巨大的產能。這是耶倫作為經濟學家很敏感的一點，她知道產能的意義。經常有調侃稱美國人攻擊中國的，往往就是中國的巨大優勢，產能就是中國的巨大優勢。
早在2021年9月，另一位美國女性高官——商務部長雷蒙多，說美國需要與歐洲合作，減慢中國的創新速度。雷蒙多後來進一步強化了自己在創新方面的「聲譽」，被中國網民調侃為「Mate 60代言人」。她的貢獻是，注意到了中國的創新能力。美國商務部工業與安全局（BIS）對許多中國公司進行了高科技認證，算是業務越來越熟練的雷蒙多對中國的創新賣力宣傳。
第三位美國女性高官——貿易代表戴琪，4月4日對歐盟官員說，「在中國非常高效的經濟制度面前，我們的經濟體正艱難生存。」她的貢獻是，注意到了中國經濟的高效，認為西方經濟體系與中國正當競爭起來不是對手，意思是讓歐盟「不要講江湖道義了」，但理由確實有新意。
拜登、布林肯、沙利文等男性美國高官，面對中國最常用的套路就是說安全問題，想制裁中國什麼就說威脅到了美國「國家安全」。這種雙標早已見怪不怪了，主要是沒什麼進步，來來去去就是「security」，就是「ban」。比如最近美國政壇正在折騰，要禁止進口中國電動汽車，給出的理由就是「中國汽車充斥美國市場將給該國帶來國家安全風險」。
相比之下，三位美國女高官更為敏感，從三個維度全面闡述了對中國經濟的認知：強大的創新能力、高效的經濟制度和巨大的產能。這三點確實能很好地解釋中國經濟真相，比祥林嫂式的訴諸「國家安全」更有「技術含量」。這並不是禮節式地伸出大拇指說「China OK！」，而是來自全球霸主核心陣營的聲音，不是隨便說的，可以看出美國對中國的深入思考。
中國自己也有認識，相應的理論已經提出，就是「新質生產力」。以高效組織、創新機制為基礎，再加上震憾全球的巨大產能，中國出現了新質生產力，代表就是新能源產業。新能源行業有了技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型，催生出了中國強大的光伏、鋰電池、電動車產業，成為出口的「新三樣」。
耶倫、雷蒙多、戴琪對中國的經濟競爭力，有些「羨慕嫉妒恨」，筆者願意幫助三位美國女士，加強理論學習，從女性的直覺開始上升到理性的認知，堅定對中國未來的判斷，更好地為中美交流作出貢獻。特別是經濟學專業的耶倫女士，應該一點就透。
一、新能源汽車的全球意義
中美兩國只佔全球人口的五分之一略多，經濟總量佔40%。中美經濟競爭是在全球進行的，不是隻有兩國在較勁，要看對全球的影響和貢獻。
作為最強大的兩個國家，中美理應通過創新，帶領全球生產力進步。中國通過全球貿易，對世界有很大貢獻，這在經濟學上說得通，想必耶倫女士會同意。即使是霸道的美國男性高官，也要找安全的藉口，要求盟友減少與中國貿易，沒有無理到不許別國與中國貿易，口頭上也說「不尋求脱鈎」。在經濟意義上，貿易是好事，再不講道理的人也得認。
二戰之後，特別是80年代全球化快速發展之後，世界經濟有了極大進步。如今最窮的國家，人們都拿着手機接觸現代訊息，放在以前這些難以想象。通過訊息化，全球性饑荒問題得到了極大緩解。全球意義上，人類生存的基本需求也得到了滿足，人口急劇增長主要是在窮國。
在這個過程中，中國通過石化、紡織業的技術進步和巨大產能，主導解決了全球人的穿衣問題。通過全球貿易，窮國人都可以買到便宜的衣服、鞋子。雖然局部還存在極度貧困現象，但全球主要人口已經基本解決了穿衣吃飯問題。
生活質量還需要「住」和「行」。住房的有無相對好辦，窮人有窮辦法。提升生活質量，是要給住房通電，添置傢俱、電器，這些中國也有很大貢獻。發展中國家條件較好的，有基本的家庭住房、家用電器齊全，生活質量過得去。廣大中國人民群眾，也處於這個階段，生活質量相比過去有極大的進步。
與發達國家相比，發展中國家生活方式最大的不足，就是私人汽車。筆者此前曾提出了一個判斷：汽車就是中產生活的「金標準」！全球窮人有房的很多，但有私家車的還是少。
中國正處於「全面中產」的關鍵時期。根據國家統計局《中國人口普查年鑑-2020》數據，全國抽樣了4579.13萬戶，其中1908.24萬戶有車，佔比41.7%。農村調查了1684.19萬戶，其中588.1萬戶有車，佔34.9%。
這個調查的年份是2020年，2020-2023年中國國內乘用車銷量分別是1928.8、2014.6、2057.7、2169.9萬輛，2023年末私人汽車保有量達到29427萬輛，相比2020年末的24393萬輛增加了20.6%。可以有把握地宣稱，中國有車家庭數量已經過半！
這是歷史性的成就，一半家庭有了私家車，和發達國家比較生活有了基本條件。依靠巨大產能，私家車必將成為中國家庭的「標配」，就如手機、家用電器一樣，年輕家庭已經是如此了。
歷史經驗說明，世界都將受益於中國的巨量產能。我國生產的衣服、電器、手機，大大提升了全球民眾的購買力。本國人能用上的好東西，中國企業會努力讓全球人也用上。經濟學的偉大意義是，即使企業只是為了賺錢，客觀上卻讓全球人都受益，這本就是美國人來中國傳播市場經濟道理時說的
讓全世界家庭都過上擁有私家車的美好生活，這個前景曾經因為巨大的陰雲而毫無出路，那就是能源和氣候危機。全球家庭都開車，石油消費會是多可怕的數字？2022年，美國石油消費量超過8億噸。中國人均石油消費只有美國的五分之一，但2023年石油消費量也達到了7.5億噸。全球是什麼情況？
圖為1965年至2022年全球石油消費量。2022年全球石油消費量為43.95億噸，G7國家為13.55億噸，其中美國8.22億噸，佔G7的60.7%。全球80億人按美國3.33億人的生活方式，年石油消費量將是200億噸！這絕對做不到。G7另外6國人口是4.4億，人均石油消費1.21噸，按這個標準全球需要100億噸，也不可能。
按中國14.1億人7.5億噸，人均0.53噸的標準，全球人需要43億噸，倒是正好和現在全球43.95億相近。但是這裏有個分配問題，G7佔掉了13.55億噸，全球其餘72億人分餘下的30億噸，人均只有0.42噸。而且中國只是一半家庭有車，日常用車也不多，還要增長。從這個角度，如果靠石油資源發展汽車，等於封殺了中國和發展中國家的汽車發展權。
更大的問題是，石油資源會枯竭，這樣消費自然資源不是辦法，油價上漲就受不了。耶倫最知道這其中的利害，愁的就是通脹。還有污染問題，全球環保組織早就說了多年。
最根本的問題是氣候變化，再這麼大搞碳排放，地球温度急劇上升，人類生存都將面臨威脅。三位美國女士所在的民主黨陣營，在積極應對氣候變化，應該也知道利害關係。道理很容易懂，長期以來大家的直覺是，美國與西方生活方式不可能推向全球。西方與全球南方國家為了發展權時常爭吵，發展會破壞環境，發展要資源，但不知道出路在哪裏。
在全球變暖的巨大威脅下，世界各國終於有所觸動，一起開聯合國氣候大會，已經到了COP28，取得了一些共識。普遍的認知是：全球要減少碳排放，要改變生活方式。
新能源車，就是問題的答案。美國環境保護署公布了目標，2032年電動汽車要佔到新車的71%，其中純電要佔56%、插電混動佔13%、其它混動佔3%，燃油車佔新車比例要降到29%。歐洲多國也都宣布了2030-2040年禁止燃油車銷售的時間表。
但是，美歐對新能源車的認知，存在一個很大的誤區，就是直覺地認為，電動車比燃油車要貴得多。因此，新能源車規劃需要靠環保的理由去強制執行，不強制就沒辦法。
這裏我們需要對耶倫鄭重指出，這是非常錯誤而且有害的認知！這一點，美國與歐洲人都要好好學習中國的經驗。和美歐不同的是，中國基於自身的發展經驗判斷，新能源車產品本身就有足夠潛力，自然地淘汰燃油車。本來電動車是打着環保的旗號在發展，一直要靠補貼生存，或者像Tesla和中國「蔚小理」等新勢力那樣走豪車路線，不具有普遍意義。但中國新能源車全產業鏈不斷進步，局面忽然天翻地覆：新能源車連成本都低於燃油車了，全面領先，可以靠市場取代燃油車。
2024年3月，中國新能源車銷量88.3萬輛，零售滲透率達到41.6%。自主品牌的新能源車滲透率高達63.3%，合資品牌7.4%的低滲透率拖了後腿，後者還佔據約40%的市場。工信部原部長苗圩判斷，新能源車滲透率50%的目標原本計劃是2035年，將提前十年達成！
耶倫女士是經濟學專業的，應該明白靠行政強推產品，要付出多大的代價。美國還在為每輛電動車提供高達7500美元的補貼，但2023年美國新能源車滲透率只有9.3%。如果2032年想達到70%，這需要多大的代價？很容易判斷是放空炮。實際上，美歐汽車市場不約而同出現了畏難情緒，紛紛推遲新能源發展目標，這也導致美歐電動車價格貴、配置差、使用不方便，市場反應不佳。
而中國新能源汽車規劃目標提前十年達成，這就是新質生產力帶來的奇蹟。不是行政強推，也推不動，2023年中國新能源汽車銷量高達949.5萬輛，不可能補貼這麼多。反倒是有的燃油車企面對困境，地方政府進行了補貼促進銷售。比如2023年，面對新能源車企發起的「油電同價」衝擊，湖北省推出大額政企購車補貼，受益車企包括東風本田、東風日產、東風雪鐵龍、東風標緻等。但是2024年，市場風向已經是「電比油低」了。
雖然耶倫顯得對中國經濟有一定了解，但很可能對新能源汽車的意義沒有足夠認識。如果知道電動車的顛覆性，應該不會說產能過剩。這等於在當初智能手機剛展現相對功能機的絕對優勢時，跑出來說智能機產能過剩，後來的局面大家也都看到了。
電動車已經是革命性產品，從價格、使用成本、操控性能、智能等一切指標，都優於燃油車。即使沒有低碳目標、沒有補貼，電動車也應該淘汰燃油車。也確實不用提綠色了，中國群眾積極購買電動車時，只是在進行純粹的性能價格比較。
美歐現在還在為了低碳指標而推電動車，而且很可能推不動，面臨種種困難。耶倫身處這樣的環境，怎麼能理解新能源車的革命性？
中國電動車將在本土取代燃油車，而且有跡象表明已經進入了加速階段：一是自主品牌有競爭力的新能源車型層出不窮，價格比燃油車還便宜；二是新能源車續航不斷提升，充電網絡建設進入完成階段，充電焦慮大幅緩減；三是自主品牌依靠電動車，對以燃油車為主的合資品牌迅速替代。這一切正在迅速發生，比亞迪董事長王傳福預測，未來3至5年，合資品牌份額將從40%降到10%。
2023年中國轎車銷量排行榜上，還是東風日產軒逸、上海大眾朗逸霸榜。2024年，軒逸大降價到6.98萬起，還是失去了銷冠地位。日系車2024年3月市場份額已經降到13.8%，而2020年還有24.1%。趨勢已經非常明顯，不是合資品牌傲慢，而是新能源車太香。
同樣，一些發展中國家對中國電動車展現了濃厚興趣。在泰國、印尼、巴西等國，中國電動車非常火爆。中國新能源車企為了賺錢去全球開拓，已經開始在當地建廠。買車的、賣車的都不用提低碳、綠色，就靠產品本身的優越性取勝。
人類總要進步，不能停留在「只有發達國家才能普及私家車」的時代。以後的世界，發展中國家敢於立下發展目標，和中國一樣，每家每戶都能買得起性能不錯的私家車。這在以前不可想象，光石油就不夠用。一些發展中國家以低價二手燃油車為主，發達國家不要的扔過來，不僅年頭老舊、破破爛爛、污染嚴重，遇到沒外匯進口汽油了，整個社會就得癱瘓。
隨着電動車的革命性進步，從生產力意義上來講，障礙都不存在了。電動車充電靠的是智能電網，而發電以光伏、風電、水電清潔能源為主，2050年可再生能源發電要佔比70%。這些技術產品，中國都向世界敞開供應。以安全理由拒絕的不會多，全球的需求將是海量的，產能過剩也就無從提起。而且即使產能過剩，對全球也是好事，總好過只會印鈔、生產不行、大通脹。
國際能源署（IEA）也看到了中國的貢獻，IEA發布的《全球電動汽車展望2023》主打的就是中國數據。全球2022年末只有2600萬輛新能源車，其中一半在中國。2023年末中國新能源車保有量快速升至2041萬輛，但存量佔比仍然只有6.07%。要替代燃油車，中國與全球需要的新能源車產能會難以想象地高，絕非產能過剩。
IEA報告說，中國電動車銷量超過全球一半的原因是，價格明顯低得多。2022年中國小型電動車價格低於1萬美元，只有歐洲與美國的不到三分之一。而中國中大型車電動車續航更高，價格相對歐美還有明顯優勢。2024年中國電動車價格又有大幅下降，性能還大幅提升。IEA正在寫的《全球電動汽車展望2024》，肯定又會報喜，足以抵消歐美通脹的壞消息。
IEA報告對2030年電動車銷量進行了統計預測，按各國正在執行的電動車規劃，2030年全球電動車銷量將會是2022年的4倍。各國還在制定更為進取的規劃，2030年的電動車銷量能再高個5%，區別不大。如果按照2050年全球零排放的激進規劃，2030年電動車銷量將超過7000萬輛，保有輛達到3.8億輛。
但這個規劃不太現實。2025年就要求電動車銷量超過3000萬，2023年只有1369萬輛，從2024年一季度的增長率看，應該不可能了。更不可能的是電動車保有量每年增長40%，8年14倍，拍腦袋算出個2030年3.8億輛，當年增量就是1.1億輛。可是又說2030年賣7000萬個車，這就自相矛盾了，可見這個目標本來就是假設性、鼓勵性的。
比較現實的是把各國已經制定的規劃實現，這也不容易。2030年電動車銷量超過4000萬輛，佔比超30%。2025年目標是電動車銷量超2000萬輛，佔比超20%。從圖中看，最關鍵的假設是，中國佔全球年銷量的比例，要從2022年的超過60%下降到2030年不到40%。也就是說，中國以外的電動車銷量增速要更高。
這個圖景，有一個好消息和一個壞消息。好消息是，2023年全球新能源車銷量1465萬輛，增長35.4%，中國949.5萬輛佔64.8%，增長37.9%。中國的表現，讓全球2025年超2000萬輛的銷量目標有了堅實基礎。只要再增36%就行了，兩年肯定沒問題，中國2024年一季度新能源車銷量增長31.8%，高速增長在繼續。
壞消息是，全球新能源車發展勢頭受阻，豐田等燃油車勢力開心地發動反撲。美國2023年新能源車銷量增長只有18%，歐洲增長16%，大幅落後於目標，只比整體銷量增長率高一點。歐洲2023年電動車滲透率是24%，和2022年的23%差不多，而且2024年一季度也沒什麼進展。
為何保有量、滲透率都遠高於歐美的中國市場，在基數更大的情況下，新能源車銷量增速卻明顯更高？顯然是因為出現了新質生產力，而歐美沒有。這也說明，耶倫對新質生產力理論不了解，所以才端出了「產能過剩論」。
二、通過新能源車理解新質生產力
學習新質生產力理論，有個簡單的辦法就是直接從實例入手。新質生產力理論，可以說與中國新能源產業發展緊密相關，新能源車是最佳代表。
新能源車成本低於燃油車、性能全面趕超的奇蹟，是如何實現的？
最核心、最特別的一點，就是產業規模，也就是耶倫指出的產能。而這是新質生產力出現在中國的根本原因。
工業生產要降成本，庸俗的理解是壓低工人工資。如耶倫暗示，中國工人工資低，需要加工資。中國工人當然需要加工資，但中國絕非依靠低工資實現成本下降的。例如光伏發電成本下降了90%，行業工人收入卻快速上漲。2022年，91家光伏相關上市企業總平均薪酬為16.12萬元，月均1.34萬元。
產業規模對降成本的關鍵作用，這是經濟學課101的常識，不需要多說。中國特別的經驗是，產業規模不能只談單一產品，要對全產業鏈有要求。這是新質生產力非常重要的理論經驗，要全產業鏈一起努力，實現產業深度轉型升級。
如果不是全產業鏈一起發力，就很難實現轉型升級。美國也在搞光伏、電動車，已經能感覺到產業鏈不全的痛點。其實還不是這個問題，如果美國真去模仿中國搞「全產業鏈」，那才是真正災難的開始，因為很快會發現「全產業鏈」的要求會擴散到整個經濟體系，不是一兩個產業的事。不模仿還好，感覺缺的就是一點；模仿就入坑了，缺的越來越多。
電動車的低成本，首要的是電池的低車成本。而電池產業鏈也有多方面，還需要不少創新。但創新是在行業整體中進行，是為了提升行業效率，而不是靠一個大創新搞顛覆，沒有這麼簡單的事。最終出現顛覆性、革命性進步是可能的，但是許多微創新的複合作用。
電動車的全產業鏈變革，已經深入到供應商層面。博世、法雷奧這些傳統供應商，都在密切跟蹤行業變化。行業的成本壓力向下傳導，推動變革。這也是一個重要經驗——競爭壓力傳導。
在過去，全球車企分割佔據了份額，也形成了一些潛規則。例如設定供應商的第二、第三選擇分散風險，共同維護市場價格，形成了利益集團，日子過得很舒坦，但進步緩慢，主要依靠軟性品牌營銷。直到中國新能源車開始衝擊這個格局，「生產要素創新性配置」，要求硬的進步。
例如比亞迪放棄燃油車，決然轉型當行業領導者。華為選擇用智能切入賽道，發明了新的行業模式。新能源車營銷明顯與燃油車不一樣，一些老車企、合資品牌還不太適應。競爭壓力迫使新能源汽車生產線不斷變革，大量引入低成本高效的國產機器人。2023年中國安裝的新型工業機器人佔全球一半以上，汽車行業是主要拉動力量。目前中國工廠有150多萬台機器人在運行，是歐洲2倍。
新質生產力的效果是高端化、綠色化、智能化，新能源車確實是最好的案例。對比之下，燃油車天生智能不佳，高排放污染環境，原來高端的燃油車開始不斷降價變低端。更深層次的觀察是，正如中國科學技術大學校長包信和說的，本輪能源革命是製造屬性的，而非資源屬性的。只有製造屬性才能讓全球人像衣服、手機那樣普遍實現「能源自由」，進而實現「汽車自由」。
新質生產力就是綠色生產力，它穿透到最底層，用製造能力解決問題，而不是靠資源。石油是重資源屬性的，燒掉就不可再生。鋰電池對鋰資源需求急劇增加，但是行業有清晰未來，資源總量沒有問題，鋰資源還可以回收。
美國也想發展製造業，但存在巨大的體制問題，沒法發展新質生產力。
美國強調天然氣能源優勢，但關鍵不在這兒。美國極度依賴服務業和消費拉動經濟增長，在製造業環節中不僅沒有「優化組合勞動者、勞動資料、勞動對象」，反而加入了不少破壞製造業效率的不合理服務。政客、律師、工會、資本都來破壞，無法和中國競爭。戴琪發現了現象，但不敢指出原因。政客甩鍋中國成癮，已經沒有自淨能力。
很顯然，美國新能源車行業需要引入中國新質生產力成果，比如與中國電池企業合作。但是美國政府拒絕合作，還故意設置障礙，企圖通過補貼，把美國低效的新能源產業能力扶植起來。這是以短擊長，只會徹底失敗。
三、對美國政客的建議
以三位女性高官為代表，美國政界算是開始深入認識中國經濟，不如再給她們一點誠懇的建議：
第一個建議是，不要慌。中國新能源等產業的強大是可以解釋的，是看得懂的，把中國新質生產力文件翻譯翻譯，組織專家解讀下。看不懂就容易恐慌，容易亂來，亂了陣腳。
第二個建議，要接受，要有準備。在深入認識中國產業體系的強大後，很可能會產生無力感。對此要有預感，不要忽然覺得「原來這是個無法戰勝的敵人」而信心崩塌。美國有美國的優勢，中國也會有中國的優勢。中國要沒有一些很厲害的本事，美國政壇也不會集體癔症。
第三，建立「底線預期」，最差會如何？派人來和中國商議，如果政客不方便說，商人、學者代表也行。擔憂美國產業會不會團滅，這種恐懼其實是缺少交流的結果。美國人感覺是想交流的，至少耶倫來中國兩次了。但不要老是想忽悠，不如打聽下中國政府的意圖，說不定有驚喜。新能源產業差距這麼大了，美國nothing to lose，就是面子問題。
美國生產力突破，中國也多次受益。很多產業是美國擅長0-1，中國擅長1-100。反過來，中國生產力突破，美國也不可能只有受害沒有利益。美國實力雄厚，肯定有辦法，化解對中國新質生產力的恐懼，利用全球最佳生產要素，促成MAGA等內向運動的成功。
最後，通過學習新質生產力理論，認識到中國產業的強大後，建議對盟友的選擇多些理解。
本文寫作時，德國總理朔爾茨正帶領幾乎所有核心企業CEO在中國訪問。朔爾茨訪華前的4月11日，大眾宣布投資26.8億美元到合肥，和小鵬合作研發新能源汽車。德國人認識深、接受度高、選擇明快，新質生產力完全可以為德國服務，增強德國企業的競爭力。跨國企業在全球尋找優質生產資源，這本來就是全球化的意義，美國想攔也攔不住。
中國既是大市場，又是最優質生產資源。美國嘴上說不搞脱鈎斷鏈，實際加緊搞。美國人要想一想，自己這麼幹，如果盟友不跟，原因是什麼。
有些產業局面，明顯是中強西弱，就不要硬搞團結一致對付中國那一套，不現實。美國投資高手很多，滑頭也多。正確辦法是保持一定靈活性，有的堅持相信自己、頑強抵抗，有的不妨和中國搞好關係。出現不想見到的情況時，也不會完全失敗。這不是投降，是靈活。好消息是，中國政府對西方靈活派是歡迎的，機會很多。
耶倫女士的訪問很好，筆者覺得常來更好。不要覺得忽悠失敗白費勁，本來就是希望不大的事。來了就多看看，多思考，找各種不同人聊。說話、聊天、嘮嗑，最後都會有收穫。