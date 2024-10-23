特朗普勢在必贏？細數10個風向標　市場已經用腳投票

距離2024年美國大選還有兩周時間。特朗普（Donald Trump）和賀錦麗（Kamala Harris）到底誰能贏得大選？其實市場已經給出了答案。今天，讓我們來看看各種相關的風向標。



（本文轉載自微信公眾號tuzhuxi，作者為兔主席）

首先看看搖擺州的民意調查。

RCP的統合民調數據顯示，特朗普目前在全部七個搖擺州領先（七個搖擺州為威斯康星、亞利桑那、佐治亞、密歇根、賓夕法尼亞、北卡羅來納州、內華達）。

下圖中，全部七個搖擺州都已「翻紅」（共和黨為紅色）。儘管特朗普領先的百分點都不多，處在誤差範圍內，但要考慮到RCP已經綜合了各種民調數據，而且特朗普做到了全線領先。這種一邊倒的情況我在印象中還沒有見過。

（RCP網站截圖）

下圖可見，截至九月末，兩個人在搖擺州還咬得很近，但自十月上旬以來開始出現分化，並且趨勢在加強，兩人差距在拉大。

（網絡截圖）

按照這個趨勢發展的話，特朗普將在大選中取得壓倒性的勝利。如下圖。

（網絡截圖）

如果我們觀察市場的話，也會發現，市場已經明確給出了自己的答案：特朗普將贏得大選。

十個供參考的風向標：

1． 博彩公司賠率

2． 特朗普媒體科技集團（「DJT」）

3． Rumble

4． 墨西哥比索及美元

5． 十年期美國國債收益率

6． 比特幣

7． 鋼鐵產業

8． 銀行

9． 監獄和收容所

10． 汽車（特斯拉 vs 通用汽車）

（除此之外，還有其他的特朗普概念股，以上僅供參考）

1．博彩公司賠率

下圖為RCP統計的各大博彩平台的勝率。最新平均值：特朗普勝率60.0%，賀錦麗為38.6%。（下圖列出的平台，如Betfair、Polymarket等都是十分常見的，偶而自各種公眾號文章或媒體裏看到）

（網絡截圖）

時間上，和搖擺州民調數字高度吻合：兩人到9月末還咬得很近（賀錦麗還一度領先），但在10月上旬以來開始出現分化，且兩人的差距加速放大。

（網絡截圖）

2．特朗普媒體科技集團（「DJT」）

DJT控有特朗普旗下的社交媒體Truth Social，被認為是特朗普政治在市場上最直接的風向標。9月下旬開始上漲，過去一個月內上漲169%，說明市場押注特朗普贏得本次大選。

（網絡截圖）

3.Rumble （RUM）

MAGA/右翼的視頻及社交媒體平台，作為對YouTube等左翼/民主黨互聯網大廠社交媒體平台的替代。Peter Thiel、JD萬斯、Vivek Ramaswamy（MAGA政客，曾參加共和黨總統初選）參與早期投資。過去一個月上漲16%。

（網路截圖）

4．墨西哥比索及美元

（網絡截圖）

特朗普反覆強調將在上台後對墨西哥大幅提高關稅，限制從墨西哥進口產品，其中尤其針對汽車產業（包括投資於墨西哥的美國及中國汽車產業），號稱將關稅提高到200%，「不讓一輛汽車從墨西哥進口到美國」。一切都旨在保護及提振美國本土製造業。10月份以來，墨西哥比索較美元顯著貶值，預示市場認為特朗普將贏得大選。

特朗普聲稱要對主要貿易夥伴提高關稅，消除不對等的貿易條款，以保護美國本土產業，重振美國製造業。十月份以來，美元也呈走強態勢，也部分歸因為市場認為特朗普很可能贏得大選。

（網絡截圖）

5．十年期美國國債收益率

（網絡截圖）

9月18日，美聯儲宣布大幅減息50個基點。此時，美國十年期國債收益率達到低點。但10月份以來，伴隨特朗普贏得大選的預期增強，收益率開始攀升，達到了降息之前的水平。市場預期，如特朗普上台，將進一步大幅減稅，這些政策有利於增長，但也會增加政府赤字，提高中長期的通脹風險。10年期美國國債收益率也隨之上漲，達到了4.2%，回到了降息前的水平。不妨這麼理解，即十年期國債收益率已經假定特朗普贏得大選。

6．比特幣

（網絡截圖）

眾所眾知，特朗普對虛擬貨幣表現了非常友好的態度。市場認為，如果特朗普上台，則比特幣將不再面臨監管風險，相關的不確定性與折價也將一掃而空。所以，比特幣的表現是特朗普能否當選的一個重要風向標。10月11日以來，比特幣已經上漲超過10%，預示市場認為特朗普將贏得大選。

7．鋼鐵產業

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特朗普反覆強調要重振美國的傳統產業，包括傳統能源與鋼鐵等產業。相比而言，石油天然氣受國際地緣政治影響更大，而鋼鐵產業更加本土，更加可控，是更好的風向標。十月份初以來，美國鋼鐵公司股價上漲10%。

8．銀行

（網絡截圖）

（網路截圖）

特朗普的一個核心政策主題是「去監管」（deregulation），針對金融行業，提出要去除2008年金融危機之後設置的各種繁雜監管（多為民主黨提出）。因此銀行股也是特朗普政治的風向標。從六月中旬以來，銀行股上漲22%。可以注意到，銀行股的走勢和賀錦麗與特朗普的此起彼伏高度相關。賀錦麗代替拜登競選，勢頭正好時，銀行股即下跌；9月10日特朗普在與賀錦麗的辯論中落敗，銀行股也出現下跌，但十月份以來穩步上漲，預示市場認為特朗普可能當選。

9．監獄和收容所

監獄、拘留、收容在美國是一個產業，由私營公司參與運作，並且踏足資本市場，有個上市公司。特朗普聲稱將在上任後加強打擊犯罪，拘留及遣返非法移民，也帶動監獄概念股上漲。龍頭企業GEO Group在過去一個月上漲達20%，說明市場認定特朗普將贏得大選。

（網絡截圖）

10．汽車（特斯拉 vs 通用汽車）

（網絡截圖）

最後說說特斯拉。按說，馬斯克全情投入支持特朗普，應該有些好處才對。實際上，特朗普在所有的選舉活動上仍然痛斥電動車，主張大力推動化石燃料及油車，往往都在大罵電車之後才突然想起馬斯克，趕緊美言兩句。但這都不能改變一個事實，即在特朗普政府內，電動車在美國將不會再有拜登-賀錦麗民主黨政府所賦予的戰略地位。這也反映在特斯拉的股價里：10月份以來，股價下跌13.6%。這說明市場認為特朗普將贏得大選，同時馬斯克的電動車業務不會從中受益。

與之相對應的是美國傳統車企。以通用汽車為例，十月份以來股價上漲11%。這說明市場認為特朗普將贏得大選，同時傳統車企（以油車業務為主）將從中受益。

（網絡截圖）

綜上，可以看到，市場已經「用腳投票」，判斷特朗普將贏得2024年美國大選。