飛黃騰達｜特朗普當上總統前：從商界初哥到地產大亨的發跡之路

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於1月20日宣誓就任成為第47任總統。特朗普去年12月12日二度當選時代雜誌年度風雲人物（Time Magazine Person of the Year），他同日親身前往紐約證券交易所敲開市鐘，是繼前總統列根（Ronald Reegan）之後，再有美國總統為紐交所開市敲鐘，風頭一時無兩。



經歷過彈劾聆訊、連任失敗及官司纏身，特朗普如今強勢歸來，二度入住白宮，但大家可曾想過在他成為美國總統之前是何模樣？近日在香港上映的電影《飛黃騰達》（The Apprentice，又譯狂人法則）讓大家一窺這位權傾一時的領袖的「成長記」；特朗普在偶遇「恩師」科恩（Roy Cohn）後，如何將師傅的三記致勝之道融會貫通及發揚光大，在1970年代中期就成為《紐約時報》筆下紐約市的首席地產開發商。



電影《飛黃騰達》香港版預告：

可能有人會以為電影片名《飛黃騰達》指的是讓特朗普成為全美，甚至全球家傳戶曉成功商人的同名真人騷節目（The Apprentice，港譯飛黃騰達，又譯學徒及誰是接班人），但其實這是語帶相關。這裏指的是擔任「學徒」的特朗普，如何在「師傅」科恩的循循善誘下，走出嚴父費特（Fred Trump）的陰影，成為叱咤紐約的地產大亨。

特朗普主持的《飛黃騰達》（The Apprentice）節目全球大受歡迎。（GettyImages）

《飛黃騰達》電影入圍2024年法國康城影展主競賽單元，競逐最高榮譽的金棕櫚獎。本片由伊朗籍導演阿巴斯（Ali Abbasi）執導，編劇謝爾曼（Gabriel Sherman）本身是一名政治記者，曾擔任名利場（Vanity Fair）的特約記者和《紐約》（New York）雜誌的編輯。

編劇謝爾曼在訪談中表示，劇本的源起是因他曾長時間報道特朗普競逐2016年總統大選。當時很多媒體都對特朗普獨有、帶點惡毒的演講方式感到意外，因為職業政客並不會這樣演說。

特朗普競選團隊顧問斯通（Roger Stone）的「通俄門」官司周二開審。（路透社）

特朗普的顧問兼密友斯通（Roger Stone）告訴謝爾曼：特朗普師承律師科恩；他只是將從科恩身上學到的技巧和策略融為己用，而且青出於藍勝於藍。謝爾曼其後花不少時間鑽研特朗普與科恩之間的關係，並發現一個類似《科學怪人》（Frankenstein）一般的故事——是科恩將特朗普塑造成現在我們熟悉的「狂人」。

當徒弟特朗普遇上師傅科恩

《飛黃騰達》講述的是特朗普1970到80年代的發跡史。初出茅廬的特朗普當時只是幫父親費特打工，為其興建的特朗普村（Trump Village，位於紐約布魯克林區的7座公寓大樓）當「收租公」。1973年，由費特與特朗普控制的家族企業被美國司法部起訴，指控他們違反《公平住房法案》（Fair Housing Act），透過大幅提高入息審查門檻，將非裔美國人拒之門外，「選擇性」地將旗下公寓租給白人租客。

1954年，圖為律師科恩（Roy Cohn）與美國參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）進行交談。（Getty）

就在特朗普家族面對官司一籌莫展之際，特朗普在一間高級私人會所「偶遇」律師科恩。科恩當時已是一位赫赫有名的律師，曾在50年代為共和黨參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）追查美國共產黨地下活動時擔任其首席法律顧問，離任後在紐約執業，為不少知名人士處理法律案件並勝出官司。有人形容科恩是終極的法律「打手」（the quintessential fixer），擅於幫客戶「解決」法律上的難題。

特朗普與科恩一見如故，很快就向後者請教如何應對官司。科恩表示他作為「常勝將軍」有三個致勝法則：

科恩的致勝之道第一步：

進攻、進攻、進攻（Attack, attack, attack）。 特朗普前私人律師科恩

圖為年輕時候的特朗普（Donald Trump，Sebastian Stan飾演，右）與其前私人律師科恩（Roy Cohn，由Jeremy Strong飾演，左）在紐約市散步。（The Apprentice劇照）。

科恩向特朗普進言：「你們可能有罪，但那沒有關係。反咬司法部一口吧，永遠都不要認罪。」特朗普家族其後反吿美國司法部，指官司「不負責任和毫無根據」，並索償一億美元（約7.78億港元）。電影中更出現科恩帶上特朗普與負責官司的檢察官私下會面，席間提到對方私生活上不檢點的地方，並提醒對方要「謹言慎行」。

在這場會面之後，科恩向一臉茫然的特朗普分享他對社會的看法：

這個世界沒有對錯之分，沒有道德可言，沒有真相。一切都是人為構建的，都是虛構的。除了勝利，一切都不重要。（There is no right or wrong, no morality. There is no truth with a capital T. It's a construct. It's a fiction and it's man-made. None of it matters except winning. ） 特朗普前私人律師科恩

訴訟最後和解收場，儘管特朗普方的反吿沒有成功，但他們成功脫罪，並不需要提供任何賠償。這是特朗普首次見識到科恩這位老江湖的功力。

對美國主流媒體總是採取「主動進攻」

若我們回顧特朗普之後的從政生涯，每當他受到攻擊的時候，他總是選擇「十倍奉還」。在面對媒體的質疑和批評時，特朗普總會指控它們是「假新聞」（fake news），美國多間主流媒體，如美國有線新聞網絡（CNN）就常常成為特朗普口中的「假新聞機構」。

推特（現稱X）已經成為特朗普（Donald Trump）反擊美國主流媒體「圍剿」的重要平台，圖為2018年8月30日，美國時任總統特朗普在推特上發表的一段抨擊CNN是「假新聞」的評論。（Getty Images）

美國廣播公司（ABC News）一名著名主持人George Stephanopolous去年3月因在與特朗普的訪談中提及他的「性侵」（sexual assault）官司，並把他的行為說成了「強姦」而被告誹謗。這宗官司去年12月以ABC News賠償1500萬美元（1.17億港元）給特朗普成立的總統圖書館作結。

哥倫比亞廣播公司（CBS News）去年10月因播出對民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的專訪時出現兩個不同版本，而被特朗普指控「偏頗」和偏幫民主黨。他向CBS News提出訴訟並索償100億美元（779億港元）。凡此種種都讓人聯想起科恩為特朗普上的寶貴第一課，當遇到質疑和批評的聲音時，大膽進攻，反咬對方一口，讓對方知難而退。

科恩對特朗普的諫言：

你必須構建屬於你的現實，真相總是容易改變的。（You have to create your own reality. Truth is a malleable thing） 特朗普前私人律師科恩

回到電影中的特朗普，在擺平了官司後。當時年僅30歲的特朗普立志要在紐約幹出一番事業。他有意將紐約中央車站附近廢棄的海軍准將酒店 (Commodore Hotel) 改建成君悅酒店（Grand Hyatt）。

電影飛黃騰達（The Apprentice）劇照，圖為年輕時候的特朗普（Donald Trump，由Sebastian Stan飾演，右）與「恩師」科恩（Roy Cohn，由Jeremy Strong飾演，左）在轎車裏與記者通電話。（The Apprentice劇照）

這是一個典型的「弄假直到成真」（Fake it till you make it）的故事。特朗普當時並沒有足夠的財力去執行這個龐大的項目。科恩建議他趁着打贏官司之勢，透過媒體專訪先將消息放出去，透過「先斬後奏」殺他的嚴父費特一個措手不及，逼使對方支持他的鴻圖大計。

除此之外，為了獲得君悅集團的支持，特朗普還「誇下海口」表示可以從紐約市政府獲得房產稅寬免的優待。這對當時財政緊拙需要削減公共服務的紐約市政府來說，可謂是「異想天開」的提議。

科恩的致勝之道第二步：

絕不承認任何事，總是否認一切。（Admit nothing，deny everything） 特朗普前私人律師科恩

在一片爭議聲中，紐約市政府決定舉行聽證會處理是否支持這個項目。在聽證會上，有民眾指控為特朗普提供「稅務寬免」是劫貧濟富，富人不應該獲得更多援助。面對這些指控，科恩淡然處之，指特朗普只是希望為當時百業蕭條的紐約市注入血液，透過投資讓它重新煥發新機。

1983年10月，特朗普（Donald Trump，右）與其私人律師科恩（Roy Cohn，左）出席在紐約市舉行的特朗普大樓（Trump Tower）開幕儀式。（Getty）

電影其後更出現科恩向特朗普展示他的「珍藏」，他透過竊聽和錄音機盜錄收集了大量政客名人的「黑材料」。就像打贏《公平住房法案》官司一樣，科恩再次利用手上掌握的「黑材料」向主持聽證會的官員作出「善意的提醒」。聽證會最終在1976年以特朗普獲得夢寐以求的稅務寬免作結。據《紐約時報》2016年的報道，這是一場史無前例歷時40年的稅務寬減，紐約市至少少收了3.593億美元（約28億港元）的稅收。

對法律訴訟「打死都不認罪」

綜觀特朗普過去面對的多宗法律訴訟，他幾乎都是採取「打死都不認罪」和「拖延」策略。他曾面對的指控包括：性侵、詐騙、干預選舉、誹謗、濫用機密文件和妨礙司法等。

2025年1月10日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）透過遠程上網，出席紐約州法官梅爾昌（Juan Merchan）的判刑聆訊。特朗普因2016年向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付掩口費，其後偽造商業紀錄而在2024年被判罪成。（Reuters）

就以今年1月10日作出裁決的「掩口費」案為例，儘管特朗普成為史上首位被定罪的總統，他依然堅持自己是無辜的，指案件是民主黨策劃的「政治獵巫」（political witch-hunt），目的為了破壞自己的名譽。同時，他表示將提出上訴，恢復美國人司法體系的信任。這種言論與科恩上述的第二致勝之道不謀而合，絕不承認任何事，總是否認一切。

初試啼聲後，擴張過度導致債台高築

回到電影中的特朗普，在1980年完成君悅酒店的項目後，特朗普並沒有放慢腳步，開始打造位於曼哈頓區的特朗普大廈（Trump Tower）並於1983年落成，其後又在新澤西州（New Jersey）的大西洋城（Atlantic City）起酒店和賭場（Trump Plaza）。

1984年10月18日，特朗普（Donald Trump，左）向美國美式足球大聯盟（U.S. Football League）提出涉款13.2億美元的反壟斷訴訟，其身旁正是私人律師科恩（Roy Cohn，右）。（Getty）

在房地產迅速擴張的特朗普開始遇到週轉不靈，債主上門討債的情況。而面對這些憤怒的聲音，特朗普選擇以科恩教他的第三條致勝之道應對。

科恩的致勝之道第三步：

無論發生任何事情，你總是宣稱獲得勝利，永遠拒絕承認失敗。(no matter what happens, you claim victory and never admit defeat.) 特朗普的前私人律師科恩

面對債主的窮追猛打，特朗普不斷強調他的信用良好及可靠，聲稱他位於大西洋城的特朗普泰姬陵酒店（Trump Taj Mahal，編按：現已改建為The Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City）將會成為「世界第八大奇蹟」。

特朗普至今仍拒承認2020年敗選

特朗普顯然一直謹記科恩的教誨。2020年總統大選，特朗普在點票仍未結束之際，就率先宣稱自己獲得勝利，讓外界譁然。

圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集，因拒絕承認2020年總統大選結果，圍堵國會山莊並闖入大樓，爆發騷亂。（Getty Images）

而在美國主流媒體預測拜登（Joe Biden）已獲得足夠選舉人票勝選後，特朗普變本加厲，不斷散播選舉中出現舞弊的情況，鼓動支持者上街抗議不公，這一切導致2021年1月6日發生的國會山莊騷亂。

在去年11月勝選後，特朗普依然拒絕承認2020年輸掉選舉，甚至揚言再上台後，會對那場大選中出現的舞弊行為進行調查。

特朗普對《飛黃騰達》電影口誅筆伐

《飛黃騰達》去年10月11日在美國上映時，特朗普在其社交平台猛烈抨擊，指其「虛假且欠缺品味，低劣、帶有誹謗和屬於令人厭惡的政治攻擊。」電影上映的時間點是為了阻礙他推行美國史上最偉大的政治運動——「讓美國再次偉大」。

特朗普的顧問兼密友斯通則表示，律師科恩曾是他的朋友。Jeremy Strong在《飛黃騰達》中飾演的科恩，其還原本人的準確程度令人難以置信（uncanny in its accuracy）。

可堪玩味的是，在電影中，正正就是斯通告訴特朗普，美國前總統列根（Ronald Reegan）1980年競逐總統時的口號正正就是「讓我們令美國再次偉大」（Let's Make America Great Again）。列根才是這個口號的原創人。

圖為美國前總統列根（Ronald Reegan）1980年競逐總統時推出的「讓我們令美國再次偉大」(Let's Make America Great Again）襟章。（網絡圖片）

在本片中飾演年輕特朗普的Sebastian Stan與扮演科恩的Jeremy Strong皆有入圍2025年的第82屆金球獎，分別獲提名最佳戲劇類男主角與最佳戲劇類男配角。

《飛黃騰達》的編劇謝爾曼強調，這部電影是根據真實的人物和事件撰寫劇本，而片中人物之間的私人對話則是他的藝術創作。他在談到電影中發生的真實事件時提到特朗普在1980年接受一名主持人的訪問，主持人問特朗普假如他今日失去了所有的財富，他明天會如何自處。特朗普回答指，他可能會去競選總統。

在45:15，時年34歲的特朗普談到自己有一天可能會競逐總統大位