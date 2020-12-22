【英國變種病毒】圍城前逃離倫敦　英國人變人球　落地後即困機場

英國發現傳染力更強的新冠肺炎變種病毒株後，多國禁止英國班機和旅客入境，部分英國旅客被留在德國漢諾威機場，這些人也透過在網絡發布的影片，請求協助他們離開。

英國宣布倫敦疫情警報升級至第四級後，這代表居民不可到其他地區旅遊，其他地區居民也不可進入；但才剛宣布時，數以千計民眾搶在倫敦疫情警報升級前夕透過鐵、公路離開倫敦。

此外，包括德國、法國與意大利等歐洲大國在內，全世界許多國家唯恐肆虐英國的新病毒株入侵，都已開始禁止來自英國的班機和旅客入境。

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21日飛抵德國的英國航班旅客未獲准離開機場，現場還有衛生官員與護理師立即展開採檢，有些還穿着防護衣，如臨大敵。自英國抵達德國漢諾威的63名旅客受到相關措施影響，必須在機場過夜，等待檢測呈陰性反應才能離開。同時，航站官員為旅客架設行軍床，協助他們度過夜晚。這群被留下的旅客氣氛相當緊繃。

德國《每日畫報》網站上分享的影片顯示，旅客索米斯說：「我們目前在漢諾威機場，違反我們的意願被留下；我們在作採檢，等待結果之時，不准離開。」影片中可以看到人群當中包括一名9個月大的嬰兒。索米斯說：「請協助我們離開。」德國地方當局已為聖誕節前造成的不便而道歉，漢諾威衛生官員克蘭茲說：「我們的目標是防止新的變種病毒入境。」

英國科學家9月間在一名病患身上發現新的病毒株，他們認為這種變種病毒的傳染力提高七成。由於新變種病毒株在英國迅速擴散，蘇格蘭緊急宣布，聖誕季節期間禁止往返英格蘭地區，消息一出打亂許多家庭聚會。

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處表示，在英國以外，丹麥和荷蘭也通報出現數宗新病毒株的病例。另外，意大利衛生部20日證實，已經發現國內一名患者感染了這種變種病毒株。這名患者和他的伴侶近日從英國搭機返回意大利，目前兩人正進行隔離。除了歐洲，南非和澳洲也發現這種變種病毒病例。

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